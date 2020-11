La Copa no frena: las variantes que deben hacer River y Boca por la fecha FIFA

Pratto será titular en River y Wanchope o Soldano jugarán en Boca Fuente: Archivo

A pesar de la disputa de la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, el fútbol argentino no detiene su marcha. Con un calendario apretado tras el reinicio de la actividad oficial el pasado 30 de octubre después de un extenso parate de más de siete meses por la pandemia de coronavirus, la Copa Liga Profesional no tendrá freno hasta las finales que se jugarán entre el 17 y el 24 de enero: la pelota seguirá rondando en Fecha FIFA, como sucede ahora, y hasta en los fines de semana de Navidad y Año Nuevo. Y diversos equipos tendrán que afrontar diferentes jornadas con dificultades.

En la presente fecha FIFA se disputará la tercera fecha de las seis zonas de la Copa y los dos grandes damnificados son River y Boca, que tendrán que rearmar sus equipos titulares. Esta situación también expone una cuestión fundamental de cara a los momentos de definiciones: en la Ribera hay más tranquilidad que en Núñez por el mayor recambio en el plantel.

Para enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza, el Millonario no tendrá a cinco apellidos fundamentales: Franco Armani y Gonzalo Montiel están con la selección argentina; Robert Rojas fue convocado a Paraguay; Paulo Díaz se sumó a Chile; y Nicolás De La Cruz está con Uruguay. Además, el DT suma las ausencias de Rafael Borré (coronavirus) e Ignacio Fernández (desgarro en el recto anterior de su pierna izquierda).

De esta manera, el técnico Marcelo Gallardo debió nutrirse de las inferiores para la lista de 20 convocados: hay nueve juveniles, será la primera convocatoria del mediocampista Tomás Castro Ponce (categoría 2001) y, ante las dificultades defensivas, se sumó el marcador central Augusto Aguirre. Tras una semana con diversos ensayos, el DT optaría por mantener el 4-3-3 y Santiago Sosa le ganaría la pulseada a Enzo Pérez para integrar la dupla central con Javier Pinola. El posible equipo titular tiene cuatro cambios: Bologna; Casco, Sosa, Pinola, Angileri; Ponzio, Pérez, Carrascal; Álvarez, Pratto y Suárez.

Por su parte, en Boca hay cinco bajas de peso para jugar frente a Talleres el domingo a las 21.15 en la Bombonera, pero el técnico Miguel Ángel Russo tiene las fichas más acomodadas. En el arco no estará Esteban Andrada, integrante del plantel de la selección argentina, y su lugar será ocupado por Agustín Rossi. Además, tampoco podrá contar los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona ni con Eduardo Salvio, quien padece un desgarro en el isquiotibial derecho y hasta parece difícil que pueda estar con Inter de Brasil en el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores el miércoles 25 de noviembre.

Así, en el lateral izquierdo estará Emmanuel Mas en lugar de Fabra, mientras que Diego González, ya sin Pol Fernández, tomaría el lugar de Campuzano en el mediocampo y Gonzalo Maroni sería el elegido para reemplazar a Cardona en el ataque. Ahora bien, más allá de las variantes obligadas, el DT también tendrá que elegir en defensa y en ataque.

Entre Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano saldrán los dos defensores centrales titulares y el reemplazante de Salvio podría ser un delantero para acompañar al renovado goleador Carlos Tevez: Wanchope Ábila o Franco Soldano serían las opciones. ¿La probable formación xeneize? Rossi; Buffarini, López o Zambrano, Izquierdoz, Mas; Villa, González, Capaldo, Maroni; Tevez y Ábila o Soldano.

Pero los dos clubes más importantes del país no son los únicos afectados por la Fecha FIFA. En el caso de San Lorenzo no podrá contar con dos de sus principales figuras: los hermanos Óscar y Ángel Romero fueron llamados en Paraguay. En tanto, Racing no tendrá al habilidoso Matías Rojas (Paraguay); Vélez perdió dos piezas titulares con las convocatorias de Alexander Domínguez (Ecuador) y Luis Abram (Perú); Godoy Cruz no contará con Wilder Cartagena (Perú); y en Rosario Central se produjo la baja de Lucas Martínez Dupuy, llamado por la Sub-20 de México.

