Frank Fabra se despidió de Boca: un final entre lágrimas y un posteo que marcó el dolor del colombiano

El defensor tuvo su última práctica con el plantel xeneize y se mostró muy conmovido en medio del adiós

Un cierre particular y lejos del ideal. La salida de Frank Fabra de Boca, después de 10 temporadas resultó poco feliz. El colombiano se entrenó este martes en el predio de Ezeiza. Y tras la práctica se lo vio muy conmovido por la situación. En las redes sociales, el futbolista colombiano posteó una foto del lugar con dos emojis, uno de un corazón partido y otro de llanto.

Con 244 partidos en la Ribera y nueve títulos, el lateral izquierdo quedó marcado por su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, una acción que los hinchas de Boca no se olvidan y no le perdonan.

El contrato de Fabra vencerá el 31 de diciembre y, tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, el club inició un proceso de recambio que lo deja fuera de la institución. Uno de los periodistas que estaba en el predio de Boca, Ezequiel Sosa, captó el instante en el que el jugador dejó las instalaciones, pero antes saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico y a cada empleado, desde los cocineros hasta los utileros.

En esta temporada Fabra apenas sumó 203 minutos en cuatro partidos: dos por la Copa Argentina (ante Argentinos de Monte Maíz y Atlético Tucumán) y dos por el Torneo Apertura (frente a Argentinos Juniors y Racing). La eliminación ante los tucumanos en la Copa Argentina fue la última vez que el colombiano vistió la camiseta de Boca, ya que desde entonces dejó de ser convocado.

Frank Fabra portó la cinta de capitán ante Palmeiras, en la Copa Libertadores 2023
Fabra llegó a Boca en 2016, con 24 años, tras haber jugado en Envigado, Independiente Medellín y Deportivo Cali. Tuvo muchos momentos importantes en su carrera en Boca, con goles, asistencias y títulos. Sin embargo, algunas de sus actitudes fueron desgastando la relación con los hinchas. En las semifinales de la Copa Libertadores de 2020 ante Santos, se hizo expulsar, ya perdiendo 3 a 0, por un pisotón en el estómago a Marinho.

La historia que subió Frank Fabra a Instagram, en su despedida de Boca
Y terminó por detonar todo fue su actitud en la final la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, en el Maracaná, porque luego del gol de John Kennedy, el colombiano, sobre el final del primer tiempo extra, le pegó un cachetazo a Nino, que derivó en expulsión. A pesar de que se disculpó con los hinchas, la relación entre el colombiano y el público nunca se recuperó.

En las redes sociales reaccionaron al posteo de Fabra y algunos le agradecieron el tiempo que estuvo en el club, pero muchos otros le recordaron los episodios de la Copa Libertadores. Los dirigentes mantuvieron una charla con el colombiano y acordaron la salida del lateral, a pesar de ser uno de los preferidos del presidente Juan Román Riquelme, después de 10 temporadas en el club.

Escena de la final de la Copa Libertadores 2023 que disputaron Boca y Fluminense.
Pero no sería el único de los jugadores del plantel que dejarán el club, ya que hay versiones que indican que seguirán por el mismo camino que Fabra otros dos futbolistas: Cristian Lema (también se le termina el contrato el 31 de diciembre próximo) e Ignacio Miramón.

