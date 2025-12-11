Vélez vs. Boca, por el Trofeo de Campeones de Reserva 2025: horario y cómo verlo

La reserva del fútbol argentino define este jueves el último título de la temporada 2025 que es el Trofeo de Campeones del Torneo Proyección entre Vélez y Boca Juniors, que dieron la vuelta olímpica en los torneos Apertura y Clausura, respectivamente.

El encuentro está programado para las 20 en el estadio Florencio Sola de Banfield con arbitraje de Facundo Fuentes y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium, LPF Play y HBO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El Fortín se coronó en el primer semestre del año al vencer en la final del Apertura a San Lorenzo 3 a 1 y no tuvo una segunda mitad de temporada en parte porque varios futbolistas fueron promovidos a la primera división. En el Clausura ni siquiera se clasificó a los playoffs, por lo que el equipo dirigido por Marcelo Bravo se preparó para el Trofeo de Campeones con su particpación en el Torneo Internacional Premier Veracruz 2025, en México. Allí, levantó la corona al vencer en la definición a Real Apodaca 2 a 1.

El elenco de Mariano Herrón ganó hace una semana el Clausura por sobre Gimnasia de La Plata por penales y llega con más rodaje a la puja por el último título del año, por lo que es favorito. Además, cuenta con jugadores con minutos en la máxima categoría como el arquero Leandro Brey, el defensor Mateo Mendía y el volante Santiago Dalmasso, además de jóvenes con mucho futuro tales Dylan Gorosito e Iker Zufiaurre.

Posibles formaciones

Vélez: Franco Villalba; Alexis Pereyra, Tiago Silvero, Lucio Valdez, Demián Domínguez; Matías Arias, Francisco Pozzo; Alex Verón, Florián Monzón y Raúl Cabral. DT: Marcelo Bravo.

Franco Villalba; Alexis Pereyra, Tiago Silvero, Lucio Valdez, Demián Domínguez; Matías Arias, Francisco Pozzo; Alex Verón, Florián Monzón y Raúl Cabral. DT: Marcelo Bravo. Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, habrá penales para definir el campeón.