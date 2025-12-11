Marcelo Delgado habló acerca de la continuidad de Úbeda, de la situación de Cavani y de la posibilidad de Dybala

Una etapa de muchas definiciones en el universo de Boca. Tras la eliminación con Racing y con la mirada en la próxima Copa Libertadores se reacomodan todas las piezas, ya que está bajo la lupa la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador xeneize, se desconoce qué será del futuro de Edinson Cavani y se especula con una posible llegada de Paulo Dybala. En ese contexto, Marcelo Delgado, responsable de la secretaría técnica de Boca y hombre de confianza del presidente, Juan Román Riquelme, habló de cada uno de esos temas y ofreció una definición contundente sobre una posible salida del DT.

La tarea de Úbeda en el partido ante Racing quedó marcada por la determinación de reemplazar a Exequiel Zeballos en mitad del segundo tiempo, cuando Boca estaba buscando quebrar la resistencia de la Academia en la semifinal del Torneo Clausura. Con la derrota, se acentuó en los hinchas el malestar por aquella decisión. En ese sentido, Delgado habló acerca del futuro del entrenador: “Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, hay que armar la pretemporada, tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos trabajando un poco con todas las cosas”, dijo en radio La Red.

Y respecto del cambio de Velasco por Zeballos, explicó: “Creo que con el diario del lunes uno puede analizar totalmente diferente. Sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, difícil, pero el entrenador toma decisiones. Él me dijo que el Chango estaba cansado, pero nada, son decisiones. A lo mejor, se habrá equivocado, pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, lo que se hizo bien y mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

Dentro de los temas que más inquietan a los fanáticos de Boca, la situación de Cavani domina parte de la escena, ya que volvió a sufrir una lesión y sigue sin sumar minutos en Boca: “Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año. Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”.

Otro de los nombres que surgió en la entrevista fue el de Paulo Dybala. Con la apertura del mercado de pases, se volvió a instalar la posibilidad de que el delantero de Roma pueda desembarcar en Boca. Delgado afirmó: “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

Además, Delgado habló acerca de una chance de iniciar gestiones por Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, ya que pretenden sumar un extremo por la derecha pensando en la próxima Copa Libertadores: “He visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los futbolistas que podamos traer a la institución”.