Deportivo Binacional, el adversario de River en su primer partido de local en la Copa Libertadores 2020. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 13:44

Los panelistas de Boca y River del programa Superfútbol de TyC Sports, debatieron acerca del equipo millonario, con la presencia de Claudio Civiello y el relator Atilio Costa Febre para representar a ambas instituciones.

"Me parece un acto de gallardía que venga a poner la cara en este momento duro de la historia de River", dijo Antonio Serpa sobre la presencia del reconocido narrador riverplatense, en un juego de palabras con el nombre del entrenador del club de Nuñez. " Con el desarrollo de los partidos tienen que ver los jugadores y los árbitros . A River no lo dejaron el equipo y los líneas", respondió Lito, en relación al desempeño de Patricio Loustau en Tucumán. Agregó que el equipo "tiene un técnico fuerte de la cabeza, que sabe que en este momento lo más importante es lo mental para recuperar rápidamente al plantel". Además, consideró que el rival de esta noche por la segunda fecha de la Copa Libertadores, "puede ser un partido que marque la recuperación rápida de River que tiene una zona muy complicada".

En ese sentido, Serpa se refirió en particular al nombre del equipo peruano Deportivo Binacional , contrincante de la Banda: " Tiene alguna reminiscencia de algún otro momento duro de la historia de River y hay que ver como repunta ". Por su parte, Leonardo Farinella no se achicó: "¿Por qué no querés decir BiNacional ?".

"Un 1-1 en algún momento de 2011. Terminaron en la B Nacional y ahora juega con BiNacional . Es un momento feo de la historia de River que creo no hay que recordarlo", respondió El Contra. "Si lo decís rápido te podés confundir. Es parecido", reforzó Claudio Civiello, también del team xeneize.