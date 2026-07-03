River empató con Flamengo 2-2 en el primer amistoso de la pretemporada

Mientras el planeta futbolero mira el Mundial, los equipos del fútbol argentino intensifican su preparación para lo que será el segundo semestre de 2026. En ese sentido, River empató 2-2 con Flamengo en un amistoso en el estadio Algarve, de Faro, Portugal. Fue el primer paso de un plantel que mostrará un gran recambio entre los futbolistas separados y las incorporaciones que seguirán llegando. Más allá de algunos aspectos positivos, sufrió mucho en defensa, al punto tal que una de sus figuras fue Santiago Beltrán, el arquero que ya había dejado de ser promesa para transformarse en una realidad. El conjunto brasileño, uno de los aspirantes a ganar la Copa Libertadores, le creó 13 situaciones de gol.

De los cuatro refuerzos millonarios, fueron titulares dos: Giovanni González y Mauro Arambarri. Los restantes son dos ex conocidos como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré (todavía no se sumó).

El esquema táctico fue el mismo que se repitió en el ciclo Coudet, un 4-1-3-2, con Vera como mediocampista 5-táctico, por delante de ellos Juan Cruz Meza (por derecha), Arambarri (por el centro) y Tomás Galván (por izquierda); y como delanteros Driussi y Colidio. Mientras espera que Nicolás Otamendi asuma el liderazgo a la vuelta del Mundial, la cinta de capitán la mantuvo Martínez Quarta, que cuando salió se la entregó a Beltrán.

El 1-0 de Driussi

¿Qué se vio del nuevo River? Buscó presionar bien alto la salida del rival. Eso le dio las herramientas para el gol de Sebastián Driussi a los 7 minutos, que tras una presión alta colectiva forzó el mal pase atrás del experimentado Jorginho (34 años) y le dejó la pelota servida al atacante millonario para definir cara a cara con Agustín Rossi.

Más allá de los intentos de Giovanni González por la derecha (que sumó una asistencia en su debut, recibió una amarilla y fue de menor a mayor), el lateral con más proyección fue Marcos Acuña, que luego del dolor por quedarse afuera de la lista de 26 de Lionel Scaloni deberá volver a comenzar. Había sido uno de los jugadores con mejor rendimiento en el primer semestre del Millonario, pero le había costado recuperar la aceptación de los hinchas tras la salida de Gallardo.

Giovanni González, lateral derecho que debutó en River con una asistencia Prensa River

Lo bueno y lo no tan bueno se vio desde las presiones altas. Porque River lo intentó de manera sostenida durante los primeros 15 minutos, pero en ese lapso Flamengo le creó cinco situaciones de gol. En un par de ellas, respondió muy bien Santiago Beltrán, despejando los intentos de Lino y Araújo. Cuando esa presión alta colectiva iniciada por Driussi y Colidio pero respaldada por todo el equipo falló, el equipo brasileño encontró espacios para atacar con muchos futbolistas. Así llegaron remates de Vitao y Pulgar.

La gran atajada de Beltrán del primer tiempo fue ante una mediavuelta de Pedro en el punto penal, un manotazo abajo para mandar la pelota al córner. A River lo desbordaron por el sector de Acuña y por ahí tampoco ofreció solidez. Tras la pausa de hidratación, Fausto Vera vio correctamente la tarjeta amarilla por un agarrón desde atrás a Bruno Henrique, mientras Arambarri lo corría desde atrás. Beltrán volvería a ser clave en la última jugada de la segunda etapa, con un mano a mano a Everton.

Pedro, delantero de Flamengo, deja en el camino a Lautaro Rivero Prensa River

Dos goles en 4 minutos

Y en la séptima llegada de Flamengo, luego de otra falla en la salida desde el fondo entre Vera y Arambarri, llegó el 1-1 de Samu Lino, con un remate inatajable desde afuera del área que se metió junto al palo derecho de Beltrán.

Cuatro minutos después, a los 33, apareció Bruno Henrique para convertir un golazo: recibió un pase largo de Lino a la espalda de Martínez Quarta, gambeteó a Rivero y remató cruzado al segundo palo. La línea de volantes del Millonario no podía ponerle freno a la calidad de juego de los mediocampistas del conjunto brasileño.

Sin embargo, en la mejor jugada colectiva de River, Sebastián Driussi apareció como “9″, en el punto penal, para convertir el empate luego de un centro rasante de Giovanni González: la acción fue de izquierda a derecha y luego avanzó por el centro con toques entre Tomás Galván, Colidio y el propio Driussi, que abrió el balón para la proyección de González: la definición del delantero fue con un remate seco.

El 2-2 de Driussi

Eso no frenó la superioridad de Flamengo, que estuvo muy cerca de convertir el tercero al final del primer tiempo, con otro desborde y centro de Emerson Royal por la derecha al punto penal que fue cabeceado por Bruno Henrique: la pelota dio en el travesaño. Solo en el primer tiempo River tuvo más tiempo la pelota (53% de posesión) pero... sufrió 9 chances de gol.

Coudet tomó nota de las dificultades en la zona central. En la segunda etapa ingresó Lucas Silva (una de las buenas apariciones de las inferiores desde la llegada del Chacho) en lugar de Juan Cruz Meza. Silva se paró como 5-táctico, se adelantó Vera y Arambarri se corrió como mediocampista interior derecho, donde estaba Meza.

Con las dificultades mostradas en la primera etapa, River ya no presionó tan alto las salidas desde el fondo rival, sino que eligió los momentos. Así fue como Tobías Goitía -había ingresado por Colido- apareció con rebeldía en el área y exigió a Rossi con un zurdazo que el arquero mandó al córner.

Lo mejor del partido

A los 12 minutos de la segunda etapa, Coudet aprovechó para rotar aún más y metió cuatro cambios: ingresaron Joaquín Freitas, el mencionado Goitía, Lautaro Pereyra y Facundo González en reemplazo de Driussi, Colidio, Arambarri y Acuña, respectivamente.

Más allá de los goles de Driussi, River sufrió más en defensa de lo que pudo generar ofensivamente. Flamengo es un muy buen equipo y eso también hay que tenerlo en cuenta en la evaluación (Beltrán evitó otro mano a mano ante Everton en el tercer minuto de descuento), pero a Coudet todavía le queda mucho trabajo por delante.