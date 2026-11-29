River se lleva de Córdoba más respuestas de las que esperaba, casi todas positivas y algunas no tanto. Los antecedentes de Instituto y sus propios vaivenes de todo el año le hacían ver un escollo duro en los cuartos de final, pero a diferencia de otras situaciones exigentes a lo largo de la temporada, la de anoche la superó con claridad. El 1 a 0 quedó corto para un desarrollo que lo mostró casi siempre superior. Terminó sufriendo, pero más por los fantasmas que lo persiguen desde hace tiempo que por la amenaza real que significó su rival. Ni dos penales a su favor, malogrados, le alcanzaron para irse a dormir tranquilo: este River, por ahora, no está para darse alegrías libres de peligros.

El equipo de Núñez casi no recuerda en todo el año una producción tan convincente, cómoda y lucida como la que desplegó en un primer tiempo en el que si no sacó una diferencia mayor fue por la falta de puntería para rematar el fútbol que produjo. Hubo un rápido preludio de lo que ocurriría durante toda esa primera parte en el cabezazo apenas desviado de Driussi tras un centro milimétrico del pibe Espíndola.

El festejo final de los jugadores de River Mario Sar

Hay que detenerse debidamente en este chico de 18 años que anoche jugó su tercer partido en el equipo millonario. Con un panorama impropio de su edad, siempre bien ubicado, preciso, manejaba el juego de su equipo con una autoridad asombrosa. Continuamente solo, listo para levantar la cabeza y ver al compañero que merecía el pase, holgado de movimientos para ir a las bandas cuando hacía falta, se hizo cargo de todo lo que pasaba en el medio campo con gran naturalidad. Y cuando era necesario encontraba sociedades para hacer fluir el juego de River, con Andrada a su derecha, o Correa y Galván un poco más adelante.

Toda la solidez que precedía a Instituto desapareció en el tejido bien hilvanado por el equipo de Ponzio, que poblaba sin oposición la zona central. No extrañó para nada, en ese contexto, la ventaja para los visitantes, en la que tuvo mucho que ver Espíndola: a la salida de un tiro de esquina, le llegó la pelota a su posición expectante en el círculo central; avanzó y desde 35 metros sacó un derechazo fuerte y seco que Ledesma no pudo controlar. Ahí estaba Montiel, atento para empujarla.

Almada pateó el segundo penal para River de la noche, pero se lo atajó el arquero Ledesma Mario Sar

Un rato después, en medio del monólogo de River, otra vez Espíndola apareció para picar la pelota con habilidad y dejar a Galván en posición de definir. Aparatoso para cruzarlo, Alarcón detuvo la pelota con una mano; claro penal, que Driussi desperdició con un derechazo bajo que dio en el palo derecho de Ledesma, para extender su falta de eficacia desde los doce pasos desde que volvió a Núñez. Para un equipo tan frágil de ánimo como el River de este año, podía haber supuesto un golpe emocional complicado.

Ni el amplio sector de césped gastado importunaba las triangulaciones de River del medio campo hacia adelante. Sólo le faltaba más profundidad para traducir en jugadas de riesgo lo que producían sus volantes, que constantemente encontraban espacios libres o se los fabricaban con toques rápidos y movilidad. Reducido a su versión más rústica, Instituto llegaba tarde a todas las pelotas y dejaba espacios enormes sin cubrir. Su única posibilidad se cifraba en algún error ajeno que no llegaba.

River intentó tapar toda reacción en el comienzo del segundo tiempo, cuando Galván tuvo en el pie derecho el segundo gol después de robar una pelota en una salida de Instituto, pero falló en la definición. Cabía esperar alguna reacción de Instituto, que se veía superado como nunca había ocurrido en el campeonato. La intentó con la profundidad que buscó darle el ingresado Lázaro en la izquierda y con algo más de la intensidad y compromiso que le habían faltado en la primera parte. En las pelotas paradas tuvo algunas chances. Una bastante clara, tras un centro desde la izquierda, un cabezazo de Abregú, muy libre, que se fue apenas desviado.

Lo mejor del partido

Entre el desgaste de River y el empuje de los locales, el desarrollo se torció por unos minutos. Agazapado a la espera de descuidos, igual River desperdiciaba chances de cerrar el partido: otro quite de Espíndola dejó solo a Correa pero Ledesma salvó su arco, y unos segundos después, otra vez Correa tuvo el segundo con un toque de emboquillada que salió apenas por arriba del travesaño. Un agarrón a Otamendi en el área cordobesa dio toda la sensación de ser penal, pero el árbitro Arasa dejó seguir.

El ingreso de Beltrán por el cansado Driussi renovó fuerzas en el ataque millonario. Otra jugada bien elaborada por la izquierda terminó en un remate de Correa que tocó el travesaño, y apenas más tarde el ex San Lorenzo tuvo el segundo, pero su pelotazo chocó contra un defensor a dos metros del arco. River había hecho el trabajo para ganar con más tranquilidad, pero no lo concretaba y los fantasmas de siempre lo merodeaban. Desde el piso, Correa dejó solo a Galván y Ledesma le cometió penal. Como Driussi antes, tampoco pudo aprovecharlo Almada, que le acertó al arquero. Hubo más situaciones claras, incluso un cabezazo en el palo local, pero no era la noche para un triunfo desahogado.