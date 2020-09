Jorge Brito: "El club no está exento de lo que vive hoy la Argentina económicamente". Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Los ruidos de las excavadoras, las grúas, los camiones y los gritos de los trabajadores de la construcción retumban en el Palco de Honor de la platea San Martín Media del Monumental. En época de barbijos y distanciamiento social, el constante trabajo de la maquinaria obliga a esforzar la voz y repetir preguntas y respuestas para escuchar con claridad lo que se dice, mientras pega el sol en la mañana de Núñez. Son tiempos de cambios y el vicepresidente Jorge Brito lo deja en claro. "Esta es una obra histórica", afirma, mientras cruza las piernas, se acomoda en su butaca, clava su mirada y extiende su brazo para exponer la impactante obra que se está realizando en el campo de juego del estadio.

"Uno se emociona cuando ve tantas máquinas trabajando en un proyecto que hace tanto tiempo queríamos hacerlo. Una de las cuestiones que nunca habíamos podido tener al 100% era el campo de juego. Esto nos va a permitir tener uno de los mejores del mundo, similar al de Real Madrid, Barcelona o Manchester United", explica Brito en una entrevista con LA NACION, después de un recorrido general por las obras.

Desde fines de agosto, River inició una modificación total de su terreno para instalar un sistema híbrido de última generación con calefacción y enfriamiento, una nueva modalidad de drenaje y un sistema de aireación de élite mundial. La idea fue inspirada en seis de los 12 estadios que se prepararon para el Mundial de Rusia 2018, tendrá un costo total de 177 millones de pesos (financiada durante un año con ingresos corrientes del club) y podría estar lista para mediados de febrero. Luego, a futuro, al ganar profundidad, se podrá avanzar con las remodelaciones generales en el estadio para acercar las tribunas, con la posibilidad de sumar 12 mil nuevos lugares a un Monumental que hoy está habilitado para 70.074 espectadores. Esa opción, sin fecha definida, quedará para más adelante.

Las obras en el campo de juego del Monumental estarían terminadas para febrero. Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Qué representa esta obra para el club?

-Es algo inédito en el fútbol sudamericano. El campo va a tener tecnología híbrida, un 5% de pasto artificial que lleva un cosido y un 95% natural, con un sistema refrigerante y de calefección para jugar durante todo el año con el mismo césped sin cambios por estación. Por otro lado, los sistemas de drenaje permiten que uno pueda recibir lluvias de 150 o 200 milímetros y el terreno no se inunde. Hay un sistema natural y uno artificial, que son unas cañerías por si llueve esa cantidad y llega a subir la napa, está ese sistema eléctrico de bombas para que esa agua vaya saliendo hacia afuera. Es una obra que seguramente nos va a dar mucho beneficio y una gran diferencia con todos los campos de Sudamérica.

-Por qué decidieron hacerla ahora?

-Hay muchos equipos de los más importantes del mundo que no pueden hacer una obra de este tipo. Y no porque no tengan los más de dos millones de dólares aproximados que se necesitan, sino porque el costo más importante es el tiempo que requiere. En este caso son cerca de seis meses sin poder usar el estadio y creemos que la pandemia nos va a permitir no perjudicar al socio y el hincha de cancha. Por eso arrancamos a fondo para poder tenerlo en funcionamiento en febrero.

-¿Marcelo Gallardo formó parte de la decisión final?

-El punto de partida es la necesidad que siempre ha planteado Gallardo. Si uno tiene los mejores jugadores, también necesita un campo apropiado para jugar de la manera que él propone, con canchas rápidas que estén lo más cercano a la perfección posible. Sabíamos que iba a ser de su agrado, pero, no obstante, hemos tenido diferentes reuniones con el presidente Rodolfo D'Onofrio y Mariano Taratuty (Presidente del Departamento de Planeamiento y encargado del proyecto) y está muy entusiasmado. Es parte central del proyecto.

Una excavadora donde hasta hace poco había césped y donde dentro un tiempo lo habrá; "Gallardo está muy entusiasmado y es parte fundamental del proyecto", dice Brito. Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Todas estas obras abren el camino para agrandar el Monumental?

-Hemos hecho cosas importantes a pesar de que el contexto económico no ha sido favorable en los últimos años. Si no es por una cosa, es por otra. Hemos vivido tiempos difíciles. Pero así y todo, levanto la vista y veo el sistema de iluminación nuevo que es de punta de gama y nos costó más de un millón y medio de dólares. Veo la instalación de un sistema de Wi-Fi para todos los hinchas, que era una demanda que hace mucho tiempo venimos teniendo y la concretamos acordando con Huawei. Veo el tablero electrónico, el 70% de los baños realizados, la ampliación del Paddock... y de alguna manera también este diseño de campo de juego, bajándolo casi 1,90 metros y desalojando la pista olímpica, le permite al club a futuro poder hacer una ampliación de sus tribunas. Lo importante es que esta cancha está hecha en proyección para permitir agrandarla a futuro.

-El socio siempre apunta al problema de las butacas. ¿Está en los planes cambiarlas?

-El cambio de las butacas es una obra que se puede hacer de forma parcial, pero el proyecto a futuro va mucho más allá. Implica una ampliación del estadio general, pero son todas cosas que en su momento serán debatidas en los órganos correspondientes. No son parte de este proyecto. Pero esta obra de campo de juego permite la posibilidad de ampliar el estadio. Está pensado para eso. No quiere decir que hoy tenga fecha cierta de inicio.

"Los clubes grandes somos los que más perdieron en la pandemia"

-River hoy debe 10 millones de dólares por siete pases de jugadores y tiene su cadena de pagos cortada por la pandemia. ¿Cuál es el estado de la economía del club?

-La situación económica y financiera del club no está exenta de lo que vive la Argentina hoy. Hay actividades que sufrieron más y otras menos por la pandemia. Claramente el fútbol es de las actividades que más sufrió. Y los clubes grandes, que jugamos Copa Libertadores y tenemos un ticketing importante, somos los que en términos porcentuales más perdieron. Para nosotros la caída del ticketing anual ronda el 35%. Además, el daño indirecto de las marcas que son sponsors de River dificulta a futuro las negociaciones. Y prácticamente los gastos del club fueron los mismos, no hay ahorros más que la limpieza y seguridad del día del partido. La caída de ingreso está en torno a 35 o 40% anual y la del gasto está por debajo de 7 u 8%.

-La inversión en el fútbol profesional, con contratos altos y un mercado de pases frenado, repercute directamente...

-Indudablemente la pandemia generó cambios en la economía y en el fútbol a nivel mundial. Por lo que uno viene viendo y palpando a partir de las ofertas que pueden llegar, el mercado de pases está deteriorado desde lo económico. Los pases no son los que se vienen manejando desde hace un año atrás y tampoco desde lo financiero, porque muchos clubes que siempre ofrecían operaciones de contado, ahora las ofrecen diferidas al pago en el tiempo. Y acá uno a veces no necesita eso.

-Gallardo habló de la "devaluación" del fútbol argentino. ¿Es más que probable entonces que en el corto plazo haya más éxodos que incorporaciones?

-River tiene la dificultad de que hay muchos contratos que generan un esfuerzo muy grande de dólares oficiales o pesos ajustables. Y cuando los jugadores locales o extranjeros los comparan con los de afuera, más todavía con la brecha cambiara, se encuentran con que sueldos en dólar real o duro, quedaron muy deteriorados. Es mucho esfuerzo para nosotros y poco para ellos. Este cambio de contexto amerita replantear muchas cuestiones que en otro contexto por ahí eran más normales y hoy generan un mayor esfuerzo. Pero estamos en muy buenos términos con los jugadores y creo que eso no debiera ser un problema. Una vez que empiece rodar la pelota, lo iremos acomodando.

-¿Cómo es la relación actual con la AFA de Tapia y la Liga Profesional de Tinelli?

-En la AFA todavía D'Onofrio no asumió en esta nueva Comisión Directiva. A partir de la asunción, veremos. Hoy somos parte del Comité de la Liga Profesional, pero no tenemos más la vicepresidencia que teníamos antes en la Superliga. Habrá que ir viendo cuál es el rol de esta nueva liga, que parece ser distinta porque no tiene más la autonomía y vuelve a depender de la AFA. Esperemos que funcione bien, que tenga mejor coordinación y progrese por el bien del fútbol argentino.

