River: Julián Álvarez, el delantero perfecto de Marcelo Gallardo que va por el récord de Rafael Santos Borré

Julián Álvarez llegó a Junín con una misión: salir del “zopo” para ayudar al equipo. Reencontrarse con la mágica sensación de la pelota inflando la red ya era una necesidad. Más allá de que su fútbol seguía mostrando un nivel sostenido con chispazos de un talento diferente, nada se compara con ese shock de confianza que aporta el gol. Y el delantero de 22 años se despachó con un hat-trick sensacional en los 64 minutos que estuvo en cancha para transformarse en el segundo máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo y cortar una larga sequía. Fueron 697 minutos sin festejos . Un mes y medio sin gritar. Demasiado para un futbolista que vive de convertir.

La espera terminó a lo grande. Julián convirtió tres tantos muy distintos en el impactante 7-0 de River contra Sarmiento para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El primero llegó con una definición en velocidad mano a mano con el arquero aprovechando un error en la salida del rival. El segundo fue en el aire con su clásica destreza para conectar un centro del incisivo Milton Casco en el área chica. Y el tercero fue un derechazo inatajable al ángulo desde afuera del área tras una asistencia de taco de Enzo Fernández. Show total y descanso: a los 19 minutos del segundo tiempo, el Muñeco decidió reemplazarlo por Matías Suárez para cuidarlo de cara al cruce con Fortaleza del jueves que viene en Brasil tras una dolencia en el tobillo que no pasó a mayores.

Así, el oriundo de Calchín, Córdoba, se llevó la pelota por cuarta vez a su casa: ya le había marcado un hat-trick a San Lorenzo y a Patronato, equipo al que también le convirtió un póker en otra ocasión. Como si toda la pólvora que tenía acumulada la hubiese desparramado por completo en el Eva Perón de Junín, Álvarez derrumbó por completo los números de su ausencia en la red y sigue potenciando sus estadísticas: lleva 44 festejos y 22 asistencias en 110 partidos en River.

El aporte goleador de Alvarez vs. Sarmiento

Aunque ya superó a Lucas Alario (41) y está a 11 goles del líder Rafael Borré (55) en la lista de goleadores del ciclo del Muñeco, la cifra parece difícil de conseguir: si el Millonario logra alcanzar la final de la Copa de la Liga, tendrá seis partidos por delante antes del cierre del semestre. Son los últimos chispazos del goleador que emigrará a Manchester City, club que lo espera en Inglaterra para realizar la pretemporada, aunque en Núñez todavía se mantiene la expectativa de poder retenerlo hasta los primeros días de julio: en la CD aseguran por lo bajo que se quedaría hasta jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Tardó un poco el gol, pero yo siempre estuve tranquilo. Ya iban a llegar los goles. Se habló mucho de la racha negativa y por eso todos me vinieron a saludar en el primer festejo. Mis compañeros siempre me apoyaron y me decían que me iba a llegar. Cuando quedé mano a mano con el arquero me dije: ‘metela porque seguís en el zopo’. Sirve para agarrar confianza”, dijo Álvarez en ESPN tras el encuentro. “Yo estoy tranquilo, trato de disfrutar cada momento, el día a día con los chicos. Siempre dando lo mejor porque siempre lo hice de esta manera. Es lo que me hace feliz, dar todo por el grupo, ayudando y apoyando donde me toque. Los goles sirven para ayudar al equipo y para seguir sumando confianza”.

Julian Alvarez se transformó en un jugador completo con Gallardo Martin Mejia - AP

Tal como aseguró el delantero, para el cuerpo técnico nunca fue una preocupación extrema la sequía de siete partidos sin marcar de Julián. Y ni siquiera hubo mucho que hablar o debatir puertas para adentro. Más allá de que Gallardo en la fecha pasada contra Atlético Tucumán había pedido que Álvarez ejecutara el penal que finalmente Enzo Fernández transformó en gol, el DT lo considera un pilar fundamental de la estructura futbolística de River. Por fuera de su letal definición, el delantero es la primera lanza de presión a la hora de marcar la salida rival o intentar recuperar la pelota al perderla, se mueve por todo el frente de ataque para asociarse y potenciar la dinámica colectiva de juego y asiste y crea constantemente ocasiones de peligro. Un delantero completo.

“Siempre es importante para el jugador que convierte goles y vive del gol. Pero no había que entrar en exageraciones cuando no convertía porque yo siempre destaqué que es importante para el equipo. El problema estaba afuera, por lo que se decía de él. Siempre el problema está afuera. Nosotros teníamos que tener la tranquilidad de que él iba a volver a encontrar el gol y que siguiera jugando sin desesperación para el equipo. El gol es una consecuencia y le viene muy bien porque suma confianza. Julián nos da un plus diferente. El equipo venía jugando sin su gol, pero era asistidor y generaba juego. Hoy el equipo siguió jugando con los goles de Julián, por eso fue completo”, afirmó Gallardo en conferencia de prensa.

Gol de cabeza de Julián Alvarez a Laferrere por la Copa Argentina Prensa River

Con la espectacular goleada por 7-0 contra Sarmiento, River se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga y Álvarez volvió a llenarse la garganta de gol en el momento justo antes de la etapa de definiciones de un mes de mayo que promete ser tan intenso como abril. Y aunque su juego y su nivel nunca estuvo en duda en la intimidad de un plantel que lo cobija como a su joya más preciada, Junín fue la sede de una liberación necesaria en una noche perfecta. La Araña sigue picando y promete tener mucho más para dar.