River - Lanús, en vivo: el minuto a minuto del partido por los octavos del final del Clausura
Se enfrentan en el estadio Monumental; televisa TNT Sports Premium
Ya juegan en el Monumental
Comenzó el partido entre River y Lanus, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura.
Ya están en el campo de juego
Toma temperatura el estadio Monumental y los dos equipos, River y Lanús, ya están en el campo de juego para definir la serie de los octavos de final del Torneo Clausura.
Lanús confirmado
Los once de Mauricio Pellegrino para jugar en el Monumental: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Alan Wlk.
Todo listo en River
Todo está listo para River en el estadio Monumental. El equipo de Leonardo Ponzio quiere dar un paso más en el Torneo Clausura y el vestuario está preparado para el choque con Lanús.
📍 Vestuario Ángel Labruna. pic.twitter.com/falHvaS6FI— River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026
El historial entre River y Lanús
River tiene un historial muy negativo ante Lanús en duelos eliminatorios, los antecedentes marcan la tendencia: se enfrentaron en seis oportunidades en definiciones directas y el conjunto granate se impuso en cinco de los cruces ante los millonarios (Copa Béccar Verla 1933, Copa Sudamericana 2009, Copa Sudamericana 2013, Supercopa Argentina 2013 y Copa Libertadores 2017).
Una baja sensible para River
La noticia golpeó a River, ya que Aníbal Moreno quedó afuera de lo que resta de la temporada 2026. El volante central será intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar que arrastra desde hace casi tres meses, tras someterse a tratamientos conservadores que no le dieron resultado.
Cómo llegaron River y Lanús a los octavos
Para llegar a esta instancia los dos equipos terminaron entre los primeros de cada una de sus zonas. En el caso de River, finalizó en el cuarto puesto de la zona B, mientras que Lanús quedó quinto, con la particularidad que ambos sumaron 26 puntos y tienen la misma diferencia de gol: +7.
El historial de Dóvalo
La designación de Pablo Dóvalo representa un respaldo estadístico para River, ya que a lo largo de su carrera, el árbitro dirigió al conjunto millonario en 7 encuentros oficiales y nunca conoció la derrota: se impuso en 5 oportunidades y logró 2 empates. Mientras que a Lanús lo dirigió en 23 partidos, con un balance de 14 triunfos, 6 empates y 3 caídas.
Los once de Lanús
El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, tiene una duda para el el equipo que jugará en el Monumental: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Alan Wlk.
VAMOS HOY GRANATE 👊— Club Lanús (@clublanus) November 22, 2026
📌 River 🆚 Lanús
🏟️ Monumental
🕗 19:00
☀️ 25º
🚩 Pablo Dóvalo
📺 TNT Sports #JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/rLJGa3E1FW
Así forma River
Esta es la formación de River para enfrentarse con Lanús, en el estadio Monumental: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
HOY JUEGA RIVER ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/38h3G73Zyx— River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto del cruce entre River y Lanús
Bienvenidos a la transmisión en vivo del cruce entre River y Lanús, a las 19, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y será televisado en vivo por TNT Sports Premium.
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