La designación de Pablo Dóvalo representa un respaldo estadístico para River, ya que a lo largo de su carrera, el árbitro dirigió al conjunto millonario en 7 encuentros oficiales y nunca conoció la derrota: se impuso en 5 oportunidades y logró 2 empates. Mientras que a Lanús lo dirigió en 23 partidos, con un balance de 14 triunfos, 6 empates y 3 caídas.

Pablo Dóvalo dirigirá en el Monumental, en el cruce entre River y Lanús. Gonzalo Colini