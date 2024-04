River: las cuatro preguntas que se hace el equipo de Demichelis después de la derrota en el superclásico

Escuchar

La eliminación frente a Boca significa un golpe duro para River. No sólo porque implica el fin del recorrido en la Copa de la Liga Profesional tras haber concluido en el primer puesto de la Zona “A”, sino que también representa un revés anímico para Martín Demichelis y los jugadores antes de emprender el viaje con destino a Asunción para el partido del próximo miércoles, a partir de las 21, contra Libertad en el marco de la tercera fecha correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores.

Hasta la caída del domingo contra Boca, River había perdido apenas una vez, ante Huracán, en sus 18 encuentros oficiales durante 2024. Sin embargo, más allá de obtener la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, el equipo estuvo en deuda porque no logró encontrar un funcionamiento aceitado y que perdurara en el tiempo para alimentar la ilusión de llegar a la final del trofeo local y posicionarse como candidato en la Libertadores, su principal anhelo.

¿Dónde está parado Demichelis?

Las estadísticas avalan al técnico desde que asumió en noviembre de 2022 para reemplazar a un gigante como Marcelo Gallardo. Ganador de la Liga Profesional en 2023 y vencedor tanto del Trofeo de Campeones en diciembre pasado como de la Supercopa Argentina el último 13 de marzo, Demichelis ostenta el 67 % de los puntos sumando todas las competencias oficiales. Pese a que estaba invicto contra Boca hasta el cimbronazo sufrido en Córdoba, el DT no logró ganarse el cariño de los hinchas de River. Está claro que una buena parte de la gente no tiene piel con él. Basta con leer las repercusiones en diversas redes sociales en cada ocasión donde el equipo pierde o empata. Entre el famoso episodio del off the record que derivó en las diferencias con Enzo Pérez y los cambios inesperados que tantas veces sorprenden al público, el afecto no aparece.

Aunque en las tribunas del Monumental nunca hubo una muestra de reprobación masiva pero sí silbidos aislados, Demichelis no tiene el respaldo que quisiera. A contramano de dicho escenario, su continuidad jamás estuvo en jaque para la cúpula dirigencial, que le firmó un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Un momento de replanteo para Martín Demichelis, el DT de River LA NACION/Mario Sar

¿Cómo quedó River anímicamente?

Después de sufrir su tercera eliminación consecutiva contra Boca en un lapso de tres años, River necesita recuperarse. No tiene tiempo para lamentarse por demás. Tal es así que este lunes, a las 11, el plantel volvió a entrenarse en Ezeiza, donde el foco no sólo estuvo puesto en los trabajos regenerativos para aquellos futbolistas que participaron del Superclásico, sino también en el aspecto anímico, clave para afrontar el duelo en el estadio Defensores del Chaco, donde se medirá a un equipo que tiene tres puntos gracias al triunfo por 3-0 sobre Deportivo Táchira y que en el certamen doméstico venció por 2-0 a Sportivo Trinidense.

El momento más delicado de 2024 para River implica un desafío con la revancha inmediata de actuar en la Libertadores. Sin embargo, hubo otra circunstancia difícil cuando fue goleado por 4-0 ante Independiente Rivadavia, el 22 de marzo, y cayó por la mínima diferencia en la cancha de Huracán, siete días después. Luego de esa seguidilla, consiguió cuatro triunfos al hilo, una racha que concluyó este fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes.

El regreso a los vestuarios de los jugadores de River después de la caída en el superclásico LA NACION/Mario Sar

¿Habrá cambios en el equipo?

Más allá de la frustración por haber perdido contra Boca, Demichelis rescató la tarea de sus dirigidos durante la etapa inicial, cuando el colombiano Miguel Borja puso en ventaja a River y el marcador concluyó igualado como consecuencia del gol señalado por el uruguayo Miguel Merentiel. Sin embargo, el DT también recalcó el peso contraproducente que tuvo cada tanto rival. “Creo que hicimos un buen primer tiempo. Teníamos la posesión. Los partidos, especialmente los superclásicos, se viven con muchísimas emociones, para bien o mal. Ellos encontraron el gol, que los pone mejor anímicamente en el segundo tiempo. Hacemos la jugada preparada que casi nos da la ventaja. No termina siendo gol. Ellos volvieron a salir fortalecidos mentalmente y de una jugada que no pudimos rechazar nos hicieron el segundo. Cuando nos quisimos acomodar, nos volvieron a golpear. Seguimos yendo para adelante, pero no nos alcanzó”, analizó.

Ante ese testimonio y con pocas horas de margen para la presentación en Asunción, es probable que Demichelis repita la formación inicial. Las victorias por 2-0 frente a Nacional (Uruguay) y 3-1 ante Instituto dejaron algunos momentos de buen fútbol y, sobre todo, un circuito ofensivo que empezó a exhibir mayor fluidez. Incluso, el DT explicó por qué sostuvo el 4-3-1-2 como dibujo táctico para iniciar el Superclásico: “El sistema que más nos está haciendo funcionar es con dos delanteros. Me decidí por Borja porque es nuestro goleador, y (Facundo) Colidio venía de hacer tres goles”.

Colidio, titular este domingo, en el duelo por la pelota ante Campusano LA NACION/Mario Sar

¿Puede River pelear en la Libertadores?

Como el siguiente compromiso de River en el plano local recién tendrá lugar el viernes 10 o sábado 11 de mayo en condición de local frente a Central Córdoba por la primera fecha de la Liga Profesional, Demichelis podrá enfocarse de lleno en la Copa Libertadores, el gran objetivo de este año. Además de la mencionada visita de este miércoles a tierras guaraníes, el martes 7 del próximo mes deberá medirse a Nacional en Montevideo.

Las seis unidades en dos fechas le ofrecen un margen a River para que el empate sea un buen resultado en Paraguay e incluso, según cómo se desarrolle el grupo H, también en el estadio Gran Parque Central.

A diferencia de la Copa de la Liga, Demichelis sabe que es imprescindible ganar la zona para definir en el Monumental la serie de octavos de final y las demás instancias a las que pueda acceder eventualmente. En ese contexto, la gran pregunta es si River puede pelear por alzar la Libertadores por quinta vez en su historia. Hoy da la sensación de que será indispensable que se refuerce en el próximo mercado de pases, donde buscará repatriar a Germán Pezzella, campeón del mundo y titular en Betis (España), así como también sumar un delantero y un extremo izquierdo para brindarle esa variante al equipo. Mientras tanto, Demichelis deberá trabajar para conformar una formación con mayor solidez.