River: Lucas Beltrán, el jugador más valioso para la dirigencia millonaria, sólo se iría por la cláusula de rescisión

escuchar

Explosivo. Así se define el primer tramo del 2023 de Lucas Beltrán. De menor a mayor, de suplente a titular y de acompañante a goleador del año, el delantero de 22 años se transformó en una pieza indiscutible del River campeón de Martín Demichelis. Con un amplio abanico de recursos para definir y una marcada potencia para ser el primer defensor al presionar, logró imponerse por encima de dos pesos pesados como Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón, atacantes de vasta experiencia, y hoy es la joya del mercado de pases millonario: mientras su nombre empieza a retumbar en Europa, en Núñez no lo quieren dejar ir por menos de los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Después de sonar en el radar de Atlético Madrid y Milan, en junio River rechazó una oferta de Friburgo de Alemania de 10 millones de euros y ahora apareció Fiorentina como un firme interesado en incorporarlo. Hace poco más de un mes, el director deportivo Nicolás Burdisso estuvo en un palco del Monumental para ver el duelo entre River e Instituto y el atacante se lució con un gol y una asistencia. Hoy está en carpeta del club italiano y podrían avanzar en caso de concretar la venta del delantero brasileño Arthur Cabral , lo que le permitiría salir con fuerza al mercado que recién cierra el 31 de agosto en el viejo continente.

Gol de Beltrán ante Banfield Télam

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, la dirigencia de River define a Beltrán como el futbolista más valioso del momento del club y asegura que solo lo venderán por la cláusula de salida, tasada en 20 millones de euros y que asciende a 25 millones a diez días para el final del libro de pases. Esta idea cobra aún más fuerza mientras el equipo de Demichelis siga disputando la Copa Libertadores ya que, en caso de quedar eliminado, podría vivirse una situación similar a la que ocurrió el año pasado con Enzo Fernández: negociar una salida por un monto similar a la cláusula conservando un porcentaje del pase.

El año del cordobés de 22 años es sorprendente: lleva 16 goles y tres asistencias en 33 partidos (23 como titular) con 1939 minutos. Es decir, convierte o asiste cada 102 minutos para ser el máximo anotador del año. Pero, además, ha demostrado tener una impactante capacidad goleadora con versatilidad a la hora de definir. Ante Banfield por duplicado, Fluminense en el Monumental y en el Maracaná, Colón y Estudiantes anotó con un disparo de primera; frente a Lanús, Racing de Córdoba, Godoy Cruz e Instituto convirtió con control y remate; a Vélez le marcó de cabeza; a Sporting Cristal con un rebote tras un remate de Ezequiel Barco; y a The Strongest, Sarmiento, Godoy Cruz y Gimnasia, de penal.

entrenamiento de River después de consagrarse campeón de la liga. Lucas Beltrán Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“La verdad que no imaginaba esto, después de mi paso por Colón. Uno trabaja mucho para que lleguen estas cosas. Trato de no pensar y de enfocarme día a día para disfrutar todos los momentos que van pasando. Estoy muy contento acá en River, disfruto mucho con mis compañeros y mi familia y todavía no pienso en un pase al extranjero”, aseguró el delantero tras ganar el título de la Liga Profesional. “Hacer goles siempre es un placer y, si eso permite ser protagonista del equipo, mucho mejor. Esto para mí es una nueva oportunidad de decir presente y seguir ganando cosas, porque el año pasado no dimos una buena imagen y estaba en nosotros poder revertirla”.

En total, desde su debut con la camiseta de River el 2 de diciembre de 2018 en el 3-1 a Gimnasia en el Monumental antes de la final de la Copa Libertadores, lleva 75 juegos (46 de titular) con 22 goles. Definidor de jugadas por naturaleza, este año fue suplente en los primeros cinco partidos oficiales del ciclo de Demichelis ya que comenzó detrás de Borja, Rondón y Solari en la consideración del técnico. Pero, a fuerza de positivos minutos desde el banco, y tras un gran ingreso en el 2-0 a Lanús en el que River inició una racha de ocho éxitos en fila sin goles en contra, se ganó su lugar y el DT viró a un esquema con cinco mediocampistas con Beltrán como único delantero.

Dentro de ese sistema de juego, el cordobés tiene un rol predominante en ataque y defensa: es un jugador complementario, de equipo, con esfuerzo y sacrificio garantizado. Con olfato goleador y buen posicionamiento en el área, Beltrán se volvió esa referencia directa en el área que siempre es una tentación para los defensores y volantes. Pero, además, también arranca fuera del área, cumple el rol de pívot, aporta movilidad y explosión, entiende cómo jugar de espaldas al arco para cubrir y pasar la pelota y es siempre la primera lanza de presión en campo ajeno. Recuperar la pelota está en sus genes, tal como lo hacía Julián Álvarez, uno de sus grandes amigos de las inferiores.

Gol de Beltrán a Vélez Sarsfield; el 9 hizo goles para River de todos los colores y con todos los modelos de camisetas Mauro Alfieri

“La forma de moverme por todo el frente de ataque yo ya lo tenía incorporado de inferiores. Antes se me hacía más difícil porque no tenía la continuidad necesaria. Pero ahora poder jugar me da mucha confianza para desenvolverme mejor en la cancha”, explicó Beltrán. “Lo más importante es lo que se consigue a nivel grupal, y los logros individuales son secundarios. Tratamos de jugar de la forma que le gusta al hincha y de la forma que nos gusta a nosotros. Tenemos muchas variantes en nuestro juego y lo aprovechamos bien”.

Aquel niño promesa de 14 años que se destacaba en las inferiores de Instituto de Córdoba y por el que River pagó 1,2 millones de pesos por el 90% de su pase ya es una realidad. Pudo aterrizar en Boca, Racing, Lanús o Banfield cuando iniciaba su camino, pero Núñez fue su destino. Y los resultados del trabajo están a la vista: un delantero técnico, goleador y vehemente con el ADN River que ya empieza a deslumbrar en el mercado europeo. Pasado risueño, presente claro y futuro prometedor.