Griezmann apareció para salvar a Atlético de Madrid frente a Valencia, después del golazo de Beltrán

Con un gol decisivo de Antoine Griezmann, que había comenzado como suplente, el Atlético de Madrid se impuso este sábado por 2-1 al Valencia en el estadio Metropolitano, por la decimosexta jornada de LaLiga.

El cuadro rojiblanco se adelantó gracias al tanto de Koke, en la primera llegada que tuvo, pero un zapatazo de Lucas Beltrán significó el empate parcial.

Sin embargo, Griezmann apareció para evitar el colapso del gigante y encauzar la victoria del equipo rojiblanco, que venía de vencer al PSV Eindhoven (3-2) el martes, por la Champions League.

Con este triunfo, el Atlético suma 34 puntos en el campeonato y se acerca a seis del líder Barcelona, que disputa su encuentro de la fecha también este sábado, frente a Osasuna en el Camp Nou.

Beltrán festeja el 1-1; al final, ganó Atlético de Madrid

En una primera parte trepidante, el conjunto che casi sorprende al principio después de que Hugo Duro impactara un remate en el travesaño tras quedarse solo ante el arquero esloveno Jan Oblak, debido a un error de la zaga colchonera.

Poco a poco, los dirigidos por Diego Simeone tomaron el pulso del duelo hasta que apareció Koke para anotar su primer gol de la temporada a la salida de un córner. El internacional español aprovechó el rechazo de Julen Agirrezabala después de un disparo a bocajarro de Nico González para subir el primer tanto al marcador.

Pepelu estableció un fugaz 1-1 a la salida de un saque de esquina. Sin embargo, su tanto acabó siendo anulado por un fuera de juego de Duro en la acción previa tras ser revisada con el VAR.

Tras la reanudación, el equipo visitante siguió intentándolo hasta que llegó la recompensa. Beltrán convirtió una obra de arte. Cuatro toques (en dos estuvo involucrado), doble enganche y disparo de derecha, desde fuera del área, para un delantero que busca consolidarse, luego de dos temporadas discretas en Fiorentina.

¡GOLAZO DE LUCAS BELTRÁN!



Tremendo zapatazo del delantero argentino para el 1-1 de Valencia ante Atlético de Madrid.



El ex-River ingresó hace 10 minutos.

Hasta que apareció el genio francés. Y definió de zurda el resultado y el partido en sí mismo. “Al final, estoy para lo que necesite el equipo. Venía el equipo de un ritmo fuerte en Champions, nos costó, y salimos los suplentes a buscar y encontrar esa chispa”, afirmó Griezamann a Movistar.

“Hacía así (manos al cielo) cuando hizo el gol porque soy un agradecido a su talento. Es un golazo increíble: control, golpeo, el movimiento... Un jugador eterno, diferencial, hablamos con él diariamente porque es importante en cualquier pasaje del partido que esté dentro de la cancha y cuando tiene estas actuaciones le eleva a un lugar merecido, leyenda del club, goleador del club y agradecimiento absoluto a Antoine", comentó Diego Simeone, que respondió más preguntas sobre Griezmann y Julián Álvarez en la conferencia de prensa.

Giuliano Simeone y Lucas Beltrán, en una escena del partido; detrás, Griezmann, decisivo

-¿Le sorprende lo bien que asumió el rol de recambio?

-No me sorprende, porque los cracks nunca traen problemas. Los cracks de verdad. No traen problemas porque entienden su lugar, saben que han pasado los años, aceptan el rol porque está en un lugar de la plantilla y dan el máximo como están reflejando hoy Antoine y Koke.

-¿Qué le pareció el partido de Julián?

-Julián estuvo como todos los compañeros que jugaron el partido. No podía hacer diez cambios, hubiese hecho más. Entendía que Griezmann podía hacerlo por él en una posición diferente y Julián el otro día hizo un partidazo. Hoy le vi en la misma línea que sus compañeros. No hubo nadie diferencial en la hora de partido, lineales, con un ritmo menor y eso se notó.

El Atlético del Cholo dispuso de varios jugadores de la selección, todos de vuelo bajo. Nahuel Molina, Nico González, Julián Alvarez (sorpresivamente reemplazado por Thiago Almada, tres minutos antes del gol de Beltrán) y Giuliano Simeone.