River no se baja del mercado de pases: mientras espera la respuesta de Andino, busca cerrar a Maher Carrizo

River no detiene su marcha en el mercado de pases. Mientras culmina su primer tramo de la pretemporada en San Martín de Los Andes, el técnico, Marcelo Gallardo, volvió a poner el ojo en una de las figuras del fútbol argentino que hace tiempo desea y busca: Maher Carrizo. Ante la excesiva demora y las dificultades para concretar el pase de Santino Andino, volvió a aparecer en el radar el joven atacante de Vélez. Y las conversaciones empiezan a avanzar firmemente para concretar la operación por un 50% de la ficha del futbolista.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION desde la Patagonia, este jueves por la noche hubo una positiva comunicación entre los presidentes Stéfano Di Carlo y Fabián Berlanga para formalizar nuevamente el interés millonario. Durante el año pasado, y sobre todo tras el Mundial de Clubes, Gallardo había solicitado su contratación, pero la postura en Liniers parecía inflexible: no tenía intenciones de venderlo dentro del país si no se alcanzaban los 16 millones de dólares limpios de su cláusula de rescisión.

Carrizo tiene contrato en Vélez hasta diciembre de 2027 JUAN MABROMATA - AFP

¿Qué cambió ahora? La delicada situación económica de Vélez, con importantes déficit y deuda por resolver, más la promesa de venta para este año que se mantiene con el atacante de 19 años.

Así, River propone ser socio con Vélez y dejarle unos 6 millones de dólares limpios en una operación que está cerca de definirse, aunque todavía requiere del aval definitivo del jugador. Del lado del futbolista aseguran que aún resta el acuerdo contractual definitivo con Carrizo. Ambos clubes son optimistas, y se espera este viernes una nueva comunicación para ajustar detalles y definir números.

Un rendimiento que despierta ilusión en Gallardo

Carrizo lleva 51 partidos en la primera de Vélez, con 3160 minutos, 11 goles y tres asistencias desde su debut del 6 de agosto de 2024 -con gol incluido- en el 3-1 a San Lorenzo por la Copa Argentina. Tras 15 apariciones en ese primer año en el que fue campeón de la Liga Profesional, en 2025 llegó la consolidación con 36 partidos y 10 goles, más los festejos en la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

En 2023, su nombre había cobrado relevancia cuando formó parte de la selección argentina que disputó el Mundial Sub-17 en Indonesia, donde compartió plantel con Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y algunos de los que podrían ser sus nuevos compañeros, como Ian Subiabre y Agustín Ruberto, entre otros. A partir de 2024 fue habitual convocado a la Sub-20, con la que jugó el Mundial en Chile el año último. Con Diego Placente como DT, fue pieza clave del equipo que terminó subcampeón: sumó 566 minutos en nueve partidos, con cuatro goles y tres asistencias.

Carrizo fue uno de los jugadores más determinantes de la sub-20 en el Mundial de Chile RAUL BRAVO - AFP

Sin dudas, Gallardo este año puso el ojo en las joyas de las juveniles de la selección nacional: primero intentó repatriar a Claudio Echeverri; luego hizo un intento -sin éxito- por Gianluca Prestianni, de Benfica; más adelante apuntó a Santino Andino, de Godoy Cruz, por el que aún espera una definición; y ahora, mientras en la pretemporada también cuenta con Ian Subiabre, fue a fondo por Carrizo, quien en el Mundial de Chile compartió plantel justamente con Andino y Subiabre.

Hoy la postura de River es clara: espera cerrar el pase de Carrizo antes del fin de semana y espera por la decisión de Andino. Esos son los dos atacantes que pretendía Gallardo para terminar de conformar la ofensiva del equipo. Lo cierto es que desde Núñez se pisó el acelerador por el pibe de Vélez ante la indefinición del futbolista de Godoy Cruz.

Más allá de que el presidente José Mansur confirmó desde Mendoza que hay acuerdo entre los clubes y que rechazó las propuestas de Panathinaikos, de Grecia, la nueva representación de Andino considera mejor que el futbolista siga su carrera en el fútbol europeo.

Andino fue uno de los jugadores más sobresalientes de Godoy Cruz en 2025 MARCELO MANERA - AFP

Mientras tanto, Di Carlo también intenta finiquitar el acuerdo con San Lorenzo por Jhohan Romaña para comenzar a cerrar el mercado de pases. Si llegan Romaña para la defensa y Carrizo para el ataque, más las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya en acción, Gallardo no aceleraría por otros futbolistas y solo dejaría abierta la puerta para la decisión de Andino.

Así, se cumpliría con el presupuesto acordado aproximadamente en 20 millones de dólares y quedará el libro de pases abierto a alguna oportunidad o sujeto a las posibles cesiones o ventas: hoy solo les buscan salida a Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Sebastián Boselli.