River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La 12ª fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá este sábado cuatro partidos y el último de ellos será el que protagonizarán River Plate y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al Grupo B. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Nazareno Arasa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.18 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.42.

El Millonario necesita ganar porque, en la recta final de la primera etapa, está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final y se ubica noveno con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y cinco caídas. A su favor, cuenta con un partido menos que los demás porque tiene postergado el choque con Sarmiento de Junín -será el miércoles 14 de octubre a las 19-, por lo que depende de sí mismo para meterse entre los ocho mejores.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio jugó por última vez el 19 de septiembre y perdió con Huracán 2 a 1. En los más de 20 días de inactivad, el DT interino recuperó a Aníbal Moreno, pero no a Thiago Almada quien no estará disponible. El resto de los futbolistas, entre ellos Nicolás Otamendi, el arquero Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, se perfilan para ser titulares.

Nicolás Otamendi es el capitán gran referente de River, el que intenta mejorar al equipo LUIS ACOSTA - AFP

El Celeste, por su parte, depende de un milagro para no descender y, de hecho, su caída a la Primera Nacional se consumará en el Monumental si pierde o si empata y, antes, Aldosivi de Mar del Plata derrota a Sarmiento de Junín.

Su primera experiencia en la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lejos estuvo de ser buena en cuanto a resultados porque ganó apenas dos partidos de los 27 que disputó -incluido el Apertura- y sumó solo 11 puntos. En el Clausura, marcha último en la zona B con seis unidades.

Ambos equipos se enfrentaron este año en el Torneo Apertura y ganó el Millonario 2 a 0 como visitante en Río Cuarto con goles de Gonzalo Montiel de penal y Maximiliano Salas.

El año de River

Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina en 2026, River tuvo un año muy irregular y con más tristezas que alegrías porque también perdió en el primer semestre la final del Torneo Apertura. Y lo más curioso es que cambió dos veces de entrenador: Marcelo Gallardo fue reemplazado por Eduardo Coudet y este, por Ponzio.

La misión de Ponzio es guiar al equipo a título en el Clausura, lo que maquillaría una temporada para el olvido. Sin embargo, no es una tarea sencilla porque no demostró ser un equipo solvente más allá de las figuras con las que cuenta.

Leonardo Ponzio quiere llevar a River al título en el Torneo Clausura Gonzalo Colini - La Nación

La otra clasificación que le interesa a River es la de la Tabla Anual, para acceder a las copas internacionales del año próximo. Allí, se ubica noveno con 42 unidades, es decir en zona de acceso a la Sudamericana 2027. Aún con un duelo menos, está a ocho puntos sobre 18 en juego del último club que está ingresando a la Copa Libertadores que es Argentinos Juniors.

En ese contexto, River no tiene casi margen de error y necesita sumar la mayor cantidad de unidades posibles en lo que queda de la primera etapa del Clausura para seguir compitiendo este año por obtener un título y, también, pensando en competir internacionalmente la próxima temporada.