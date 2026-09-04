River Plate vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, sin Maxi Salas, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 y con la intención de seguir creciendo después del debut de Leonardo Ponzio como DT y la victoria ante Banfield. El Millonario juega en el Monumental, desde las 19.15 (horario argentino), con transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El local logró tomar aire en la jornada pasada, en el primer partido de Leonardo Ponzio, quien asumió como piloto de tormentas tras la salida de Eduardo Coudet, por bajos rendimientos y falta de resultados. Con un plantel dotado de figuras, a Ponzio le alcanzó con acomodar un poco las piezas para vencer a Banfield por 3 a 2 en el sur y volver a creer en la clasificación a los playoffs.

River, que está afuera de todos los torneos más allá de este y que incluso se está quedando sin los certámenes internacionales del año que viene, está más obligado que nadie a mejorar la imagen. Y sobre todo, ganar el título.

Como contracara, la Lepra mendocina, es uno de los mejores de la temporada en un ciclo que continúa por la buena senda que emprendió el año pasado, cuando fue campeón por primera vez en su historia al ganar la Copa Argentina 2026 y acceder a la Copa Libertadores. En el máximo certamen continental llegó hasta los octavos de final, instancia en la que cayó por penales ante Fluminense de Brasil.

Leonardo Ponzio se calzó el traje de DT y fue el elegido para sacar a River de las urgencias Manuel Cortina

En el fútbol argentino compone el podio de los más destacados, aunque para este encuentro no podrá contar con Maxi Salas, ya que el delantero pertenece a River y tiene una cláusula que le impide jugar contra el Millonario. La única excepción sería que el club mendocino pague 500 mil dólares para habilitar su inclusión. El futbolista correntino fue uno de los apartados del plantel por Coudet y la dirigencia y encontró destino en el gran equipo que armó Alfredo Berti.

River vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 6 de septiembre.

: Domingo 6 de septiembre. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Maxi Salas encontró un lugar en Independiente Rivadavia, pero es jugador de River Facundo Morales - FOTOBAIRES

River vs. Independiente (M): cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en Núñez, Capital Federal, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.