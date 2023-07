Agustín Fontana: el delantero que pidió Gallardo, no convirtió goles y se va de River campeón y con el afecto del mejor compañero

escuchar

El fútbol suele reflejarse en el espejo de la vida. Y está muy bien. Las cosas no siempre salen como uno las planifica. Un delantero, goleador, despega de un club pequeño con credenciales de sobra y aterriza en un gigante con las ganas de comerse el mundo. De llevarse todo por delante. Lo pidió Marcelo Gallardo, el mejor entrenador de la historia de River. La presentación era noble: 38 gritos en 92 partidos en siete temporadas en Banfield.

Nada mal. Cristian Agustín Fontana, el Chino Fontana, nacido en Lomas de Zamora, era comparado hasta con Garrafa Sánchez por algunos intrépidos: goles y, sobre todo, gambetas. Y se presentó en el Monumental (en voz baja, casi desapercibido) en febrero del 2021 por un monto de 1.750.000 dólares por el 75 por ciento del pase. “Todavía no caigo que estoy en River. Prendo la TV y siempre están hablando del club, es muy grande y con mucha exposición. Luciano Lollo y Nicolás Bertolo me dieron grandes referencias del cuerpo técnico y me dijeron que esté tranquilo. Fue importante que me haya llamado alguien de la magnitud de Marcelo Gallardo. Me dijo que confiaba en mí, que esté tranquilo y lo disfrute”, contaba.

Marcelo Gallardo, en el centro y Agustín Fontana, con la 27, a la derecha

En River, con el Muñeco, apenas disputó 15 encuentros (cuatro como titular) y no convirtió goles. Estaba fuera de sintonía, como si jugara con el mundo sobre sus espaldas. No solo desperdició algunas situaciones de riesgo, le costaba afirmarse en libertad. Tantas veces ocurre: hay jugadores que brillan en un equipo y no arrancan en otros. Chicos y grandes. Y seguirá ocurriendo con tantos otros intérpretes. Del Taladro había salido luego de un conflicto económico, pero eso no quitaba que Javier Sanguinetti, por ejemplo, declarara: “Si necesitás enseñarles movimientos de delantero a un chico yo les muestro a Agustín Fontana. A nosotros nos rindió mucho. No son las mismas exigencias y urgencias que tiene River a las que tenía en Banfield”.

Era hábil en los espacios, sabía desmarcarse, pícaro en el área. Todo en pasado, pero lo mismo da: seguramente se replicará en el futuro, más allá de largos meses desde la platea y un par de temporadas en el debe. Decidió ir a Defensa y Justicia en 2022, sin lugar en River. Dos goles en el Halcón: Copa Sudamericana y Copa de la Liga.

“Creo que esta oportunidad me va a venir bien para mostrarme de nuevo y volver a ser el jugador que fui en algún momento. Siempre di lo mejor, pero lo futbolístico no fue lo que yo esperaba. No se me dieron las cosas. Se me hicieron difíciles los primeros meses en River, no podía hacer goles ni aportar al equipo como quería. Soy muy autocrítico y exigente. Cuando llegué, puse la expectativa muy alta y tenía ganas de triunfar en el club”, explicaba. Sin embargo, en Defensa tampoco pudo volver a ser. Al menos, lo que pretendía.

¡NO LO GRITÓ POR SU PASADO TALADRO! Fontana convirtió el 3-2 agónico de Defensa y Justicia contra Banfield en la #CopaDeLaLiga y pidió disculpas a la gente en el Florencio Sola. ⚽🙏 pic.twitter.com/0goYjLPbFX — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2022

Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase hoy se cotiza en 250.000 dólares (un 10 por ciento de su mejor valor) y tiene contrato con el club millonario hasta fines de 2024. Volvió a River en enero pasado y Martín Demichelis le hizo un lugar. Pero solo en los entrenamientos. Con los días y las noches, se conocieron otras historias. Cómo se hizo querer dentro del plantel. Su voz positiva. Algo así como el mejor compañero, rasgos distintivos que comparte con Bruno Zuculini, el volante que se recupera de una grave lesión. Está en la etapa final. Los que no juegan, están.

Ese otro lado que suele quedar detrás de escena. Se puede salir campeón (sentirse campeón) sin haber jugado ni un solo minuto. Sin recordar cuándo fue el último gol. El compañerismo detrás de las grandes luces, de Lucas Beltrán y Miguel Borja (solo por citar a dos nombres propios que juegan en su misma posición) y figuras de otras líneas, ayudan a alcanzar el objetivo estelar. Se siente como propio, aunque desde otro lugar. No quedó al margen por lesiones ni suspensiones: las cosas estuvieron claras desde el primer minuto.

Un abrazo con Julián Alvarez, brillante en casi todo 2021/2022

“Estoy muy agradecido con Demichelis. Él me podría haber dejado entrenando solo, pero desde un principio aceptó que yo me entrenara acá y siempre me dio su apoyo. Eso para mí es muy importante”, expresó en una charla con La Página Millonaria, días después de la consagración. “En su momento se hacía muy difícil estar entrenando solo, pero con el apoyo de los chicos y el cuerpo técnico se hizo todo más fácil. Estoy esperando a ver qué se puede dar ahora. Por el momento hay varios sondeos, pero nada firme”, agregó el delantero, que se mostró con su familia en la celebración del Monumental sin ningún tipo de contrariedad. Con plena alegría.

Fontana, mano a mano con Carlos Izquierdoz, en el superclásico de la Copa de La Liga 2021 Marcelo Endelli - Getty Images South America

“Ahora estoy esperando a ver qué se puede dar. Por el momento hay algunos sondeos, nada firme, cuando termine el torneo veré cual es la mejor opción”, contó Fontana. Sarmiento es una de esas posibilidades. Consiguió tres títulos en River (Liga Profesional 2021, Supercopa Argentina 2021), aunque no estuvo convocado (no firmó planilla) en ningún partido de la Liga Profesional 2023. El otro campeón.