Eduardo Coudet defendió a River tras el 3-1 a Aldosivi y dijo sobre su llegada: “Esto era Vietnam”

“Entré a la sala de conferencias, vi la tele y decía ‘River no gustó’. ¡Mie...!”, exclamó Eduardo Coudet luego del 3-1 a Aldosivia en el Monumental por el torneo Apertura. Así dejó atrás la derrota en el superclásico, aunque el público expresó impaciencia en el gol del empate parcial para el club marplatense. En ese contexto, el entrenador compareció ante los medios con tono firme, como acostumbra, y defendió el rendimiento del equipo, cuestionó las críticas de la prensa y puso el foco en el proceso que atraviesa desde su llegada. “Esto era Vietnam”, graficó respecto al estado del plantel en el momento en el que él llegó a la dirección técnica millonaria.

El entrenador fue directo al referirse a la percepción mediática sobre el juego. “Hicimos un buen partido. Parece que River nunca juega bien. Quieren convencer a la gente de que no juega bien”, afirmó. Y argumentó con números: “Pateamos 23 veces al arco, tuvimos más de 70% de posesión contra un equipo que se cierra atrás con nueve jugadores. Hay varios factores, como el campo de juego, pero la intención está”.

"RIVER PARECE QUE NUNCA JUEGA BIEN. QUIEREN CONVENCER A LA GENTE QUE NO JUEGA BIEN. PATEAMOS 23 TIROS AL ARCO"



💪🏼 El Chacho Coudet se quejó de la opinión sobre su equipo y destacó que "SEGUIMOS GANANDO" pic.twitter.com/5eFAWnaldY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

En el análisis del desarrollo, consideró que River pudo resolver antes el resultado, que encontró un ganador recién a los 38 minutos de la etapa final. “Tuvimos muchas situaciones para asegurar el encuentro. Nos empataron en la única que tuvieron o en tres situaciones”, explicó. Sin embargo, destacó la respuesta del equipo al que diseña: “Fuimos a buscar con paciencia, moviendo la pelota, y llegamos de buena manera, sobre todo en el segundo gol”.

Coudet también hizo hincapié en la adaptación constante que requiere el plantel y negó favoritismo y enconos. “Siempre creo que podemos mejorar, pero me tengo que ir adaptando a los jugadores que están semana a semana. Acá no hay ningún misterio ni problema personal con nadie: los que mejor están van para adentro”, señaló. Y agregó, en relación con la inclusión de juveniles: “A veces tenés que arriesgar”.

En ese marco, remarcó la importancia del respaldo del público. “El contexto es bueno. Quiero agradecerle a la gente que nos empuja como loca. Tenemos muchos jóvenes que se han comportado de gran manera y la gente lo entiende así”, sostuvo. También pidió una mirada más interna ante las críticas: “Me parece que tenemos que defendernos un poco más nosotros. Yo acusé el golpe la otra vez, pero hay que seguir”, aludió a la admisión de lo profundo del impacto de perder contra Boca.

Celebran Kendry Páez y Facundo Colidio; de fondo, la platea San Martín, cuyos aplausos e insultos debe haber recibido un ex jugador como para ser el director técnico de River, según Coudet. Manuel Cortina

En uno de los pasajes más fuertes de la conferencia comparó el escenario que encontró al asumir. “Esto era Vietnam cuando llegamos”, graficó, y amplió su mirada con una referencia al ciclo anterior: “Tuvo que irse Marcelo [Gallardo], que es el más ganador de la historia del club, ¿y quién va a discutirlo como entrenador? Pero cuando las dinámicas se tornan negativas, muchas veces no le encontrás la vuelta”. En esa línea, relativizó los tiempos de construcción: “Es un proceso. Creo que es demasiado rápido lo que nos está pasando de ganar tantos partidos, y estamos llevándolo de la mejor manera”.

Además, dejó una reflexión sobre la exigencia que implica River. “A este club hay que conocerlo. Acá tiene que haberte aplaudido la [platea] San Martín, tiene que haberse puesto de pie, y también tiene que haberte put... A mí me pasó. La exigencia es máxima. No hay que enojarse nunca. Hay que dar vuelta la tortilla”, enfatizó.

También se refirió a Aldosivi, minimizando su producción ofensiva. “Hubo tres jugadas y casi hicieron un gol en las tres. Pero no estamos mal parados. Ya lo miré”, señaló. Y volvió a marcar el contraste con su equipo: “Nosotros pateamos 23 veces e hicimos tres. Quiero resaltar el mensaje positivo: se nos presentan dificultades y las resolvemos”.

La victoria de River ante Aldosivi

En un tono más distendido, se permitió una broma cuando le consultaron por futbolistas de otros clubes, en especial por el mal momento de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Sobre Franco: acá lo esperamos con los brazos abiertos si quieren venir”, dijo entre risas, antes de aclarar: “Estamos lejísimos de estar pensando en el mercado”.

River consiguió el resultado que necesitaba para recuperar confianza, pero el debate sobre su funcionamiento sigue abierto. En lo inmediato tiene un nuevo desafío: el jueves visitará a Bragantino por la Copa Sudamericana. Coudet cerró la rueda de prensa con una frase que marcó la trayectoria de su gestión: “Sé a dónde vamos, pero también sé de dónde venimos”.