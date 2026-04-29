River anunció al español Pablo Longoria para el nuevo cargo de Director Deportivo

Tras varias semanas de negociaciones, River llegó a un acuerdo con Pablo Longoria, que ocupará el nuevo cargo de Director Deportivo, en una función que abarcará la gestión integral del fútbol. De 39 años, Longoria nació en Oviedo (España) y trabajará por primera vez en Argentina.

En el comunicado oficial, River informó que Longoria reportará directamente al presidente Stefano Di Carlo y al director deportivo del fútbol profesional Enzo Francescoli. Las autoridades venían trabajando hace tiempo en la reformulación del proyecto futbolístico con un responsable que diseñe las estrategias al estilo europeo.

Longoria se abocará a la “coordinación de las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo”.

Enzo Francescoli se mantiene como director deportivo del plantel profesional Ignacio Sanchez - LA NACION

Uno de los déficits de River fue su errática política de fichajes en los últimos mercados de pases, en los que la influencia de Marcelo Gallardo fue determinante en la elección de los refuerzos. Hubo inversiones millonarias en jugadores de bajo rendimiento, como Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Portillo y Maximiliano Salas; aunque llegaron a bajo costo, tampoco conformaron Gonzalo Tapia y Matías Rojas, ambos ya fuera del plantel.

En otro párrafo del comunicado, River especifica las atribuciones del nuevo empleado jerarquizado: “La incorporación de Longoria se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas. Su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, en coordinación con las áreas que vienen desarrollando la planificación deportiva".

El comunicado oficial de River

River Plate anunció a Pablo Longoria como nuevo director deportivo. Captura

El 23 de marzo, Longoria se desvinculó de la presidencia de Olympique de Marsella tras seis temporadas. Acredita una extensa trayectoria en el fútbol del Viejo Continente, sin tener un pasado como futbolista. Desde los 12 años, siendo un fanático del video juego PC Fútbol -ha confesado jugar hasta siete horas por día-, comenzó a realizar fichas e informes de los jóvenes europeos Sub-16 y Sub-17 para publicarlos en su sitio web, inspirado en la revista World Soccer. Así, comenzó a tener participaciones en programas de radio y televisión, y consiguió empezar a intercambiarlos con clubes de la talla de Olympiacos, PSV, Bayer Leverkusen y Newcastle, que hasta le solicitaban videos de su amplio archivo personal.

El primero en reclutarlo fue el representante Eugenio Botas, quien lo incorporó a su equipo de trabajo con tan solo 18 años a través de un vínculo con el entrenador asturiano Marcelino García Toral, a quien representaba. “Lo conocí con tres maletas llenas de DVDs, era lógico que te llamase la atención porque era un chico joven. Una memoria privilegiada, conocimiento del fútbol extraordinario y un trabajador incansable. Pudo haber estudiado cualquier carrera, cualquier carrera, fue un friki del fútbol y apoyó todo su talento en lo que era su pasión”, lo definió su coterráneo. En su casa en Oviedo llegó a contar que tenía instaladas cuatro antenas parabólicas y grababa 160 partidos por semana, llegando a ver hasta siete por día.

Colaboró a partir de los 20 años con García Toral en Recreativo de Huelva, Racing de Santander y Zaragoza y luego trabajó cuatro meses como ojeador de Newcastle, club inglés en el que asegura que aprendió cómo estructurar la captación, el personal, la tecnología y el presupuesto de una secretaría técnica de primer nivel. A los 24 años le llegó su primera gran experiencia como secretario técnico de Huelva, donde lo apodaron irónicamente como “El niño de la Play”. Pero terminó de conquistar al público al concretar la incorporación del joven delantero francés Florent Sinama-Pongolle, quien jugaba en Liverpool y se sumó a préstamo con opción de compra a un equipo recién ascendido. Finalmente, tras 22 goles en dos temporadas, fue vendido con una plusvalía al Atlético Madrid.

A partir de ahí, su carrera fue en ascenso: fue scouting en Atalanta; director de scouting en Sassuolo: jefe de scouting en Juventus; y director deportivo de Valencia. En 2020 aterrizó en Marsella para ser director deportivo durante un año de Olympique y en 2021 asumir la presidencia del club, cargo que ocupó hasta marzo de este año tras ser designado por Frank McCourt, el dueño de McCourt Global, grupo propietario del club. A lo largo de este tiempo, se equilibraron las finanzas de una institución que tenía severos problemas financieros y cortó una sequía de siete años sin jugar UEFA Champions League, pero no pudo salir campeón, tuvo inconvenientes en 2023 con los fanáticos ultras que lo pusieron al borde de la salida por sus decisiones y se lo apuntó por los cambios de perfiles de entrenadores: Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino García Toral, Genaro Gattuso, Jean-Louis Gasset y Roberto De Zerbi pasaron por su ala.

Toda la experiencia de Longoria es en el fútbol europeo Daniel Cole - AP

En su despedida de Olympique Marsella, Longoria dejó este mensaje: “Hoy en día, el fútbol es una industria global, pero sigue siendo profundamente humano. Crea valor, crea empleos, despierta emociones. Y en el fondo, siempre hay algo muy sencillo: el vínculo entre un club y su afición. Agradezco al fútbol, ​​a Marsella y al Olympique de Marsella la confianza que depositaron en mí durante estas seis temporadas. Pero, sobre todo, agradezco a todos los que hicieron posible este camino: los empleados, los entrenadores, los jugadores y la afición. Cierro este capítulo con respeto y gratitud”.

Longoria fue uno de los cuatro apellidos que se puso sobre la mesa ante su salida de Olympique de Marsella y rápidamente picó en punta, aunque también se dialogó con el español Ramón Planes Novau, hoy en Al-Ittihad de Arabia Saudita y con pasado en Barcelona, Tottenham, Espanyol, Rayo Vallecano, Betis y Getafe. Según pudo saber LA NACION, Longoria fue elegido por su capacidad de adaptación, el rápido entendimiento de los pilares de un club, la búsqueda de jugadores vinculada a una ideología histórica y sus nexos directos con el fútbol mundial, por su carrera y su amplio manejo de idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). Ahora resta la presentación oficial.