Colo Colo-River: en Chile cuestionan al árbitro por una omisión que, aseguran, cambió el destino del partido

Fue un encuentro con todas las características de los clásicos duelos de Libertadores. Muy cortado, con mucha fricción, intensidad y pierna fuerte a más no poder, en este Colo Colo-River, disputado en el estadio Monumental de Macul, las estadísticas hablaron por sí solas: se cometieron 36 infracciones, ante la pasividad del árbitro venezolano Alexis Herrera. En ese contexto de partido cerradísimo, se palpitaba que el marcador se abriría a partir de algún error, lo cual ocurrió ya sobre el final: un mal cálculo del arquero ecuatoriano Carabalí, tras un centro de Herrera, posibilitó que Suárez, al acecho, anotara el 1 a 0 para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, esa acción quedó en la mira de todos por el punto de partida, en el que parece haber una clara infracción de Paulo Díaz sobre Alexander Oroz. El defensor de River corta un intento de ataque con una temeraria entrada sobre el sector derecho y posibilita la recuperación y el comienzo de la ofensiva que terminaría con el gol de Matías Suárez.

“Fue un partido bastante parejo, no hubo diferencias futbolísticas notorias para ninguno de los dos equipos. Hubo dos o tres situaciones claras para cada uno. En estos partidos, los detalles son lo que marcan diferencias. ¿Y el detalle cuál fue? Un terrible error del árbitro, en una falta que no solamente era a favor de Colo Colo, sino que era la segunda amarilla para el jugador de River”, arrancó la conferencia Gustavo Quinteros, el director técnico del conjunto de la capital chilena. Más allá del enojo del entrenador por lo que pudo ser una falta que habría impedido la concreción del primer gol de River, lo cierto es que Paulo Díaz no estaba amonestado. “A partir de ahí, ellos, muy bien, aprovechan la oportunidad y hacen un gol a partir de un error nuestro -porque no pudimos rechazarla-. Ese fue el detalle que marcó la diferencia. Creo que un empate hubiese sido lo más justo”, reflexionó el conductor argentino.

Además, habló del hecho de que no haya VAR en la fase grupal de la Libertadores. “Es inentendible que no haya VAR, porque hubiese sido anulado el gol. A ver si en los próximos partidos nos toca a favor”, ironizó con una sonrisa.

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón declaró en sintonía con su entrenador: “Nosotros tuvimos las mismas ocasiones claras que ellos. Parte el primer gol por un error del árbitro. Si se hubiese cobrado esa falta, por ahí hubiese terminado empatado. Parte de ahí es el cambio del partido”.

Marcelo Gallardo da indicaciones; detrás, el árbitro venezolano Alexis Herrera, de flojo arbitraje MARTIN BERNETTI - AFP

Por el lado de River, Marcelo Gallardo no se refirió a la acción puntual, sino que hizo un balance global del triunfo de su equipo: “Enfrentamos a un muy buen equipo como Colo Colo, con una dinámica de juego y con confianza. Sabíamos que no sería fácil”, sostuvo el Muñeco. Y agregó: “La cancha estaba muy mala, no picaba bien la pelota, no tuvimos la precisión en un campo así pero intentamos. Hubo algunos errores de salida que nos pudieron agarrar en peores condiciones, pero no pasó. Me parece que, a medida que se desarrolló el partido, nos sentimos más cómodos. Ellos bajaron la gran intensidad que intentaron imponer de entrada con su gente y en su cancha, en el segundo tiempo nos hicimos de la pelota, más tenencia, más aproximaciones que pudieron ser, faltó esa puntada final, nos faltaba concretar mejor. Estoy contento por los jugadores, necesitaban un partido rápidamente para pisar nuevamente fuerte en la Copa y terminamos redondeando una muy buena victoria de Copa Libertadores”.