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Con Messi, Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental el próximo 19 de enero

El evento “será una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones”, explicó el club estadounidense en un comunicado

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LA NACION
Lionel Messi regresará al Monumental con Inter Miami: jugará un amistoso contra River en enero del año próximo
Lionel Messi regresará al Monumental con Inter Miami: jugará un amistoso contra River en enero del año próximoPrensa River

Inter Miami confirmó este viernes que jugará un amistoso contra River en el estadio Monumental. El partido se disputará el 19 de enero próximo y será “una celebración del crecimiento y la proyección internacional de ambas instituciones”, según un comunicado del club estadounidense. El evento será organizado por la empresa COC Global.

“El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años”, comunicó Inter Miami en su sitio web oficial.

Y amplió: “Representa, además, un punto de encuentro entre dos proyectos que han contribuido, cada uno desde su lugar, a ampliar las fronteras del fútbol y a consolidar comunidades de millones de aficionados en todo el mundo”. De un lado estarán Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, entre otros; del otro, Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa.

“En el caso de River Plate, este crecimiento es el resultado de una década marcada por grandes éxitos deportivos, protagonismo internacional y una profunda transformación institucional, que tuvo entre sus principales hitos la modernización y ampliación del Estadio Monumental, hoy consolidado como el estadio más convocante del mundo y uno de los grandes escenarios del fútbol mundial”, se lee en el comunicado de prensa sobre el encuentro.

Lionel Messi y Thiago Almada, estarán frente a frente
Lionel Messi y Thiago Almada, estarán frente a frenteLUIS ROBAYO - AFP

“Por su parte, Inter Miami ha protagonizado un proceso de expansión sin precedentes, que lo convirtió en una de las marcas de mayor crecimiento y reconocimiento internacional del fútbol. La llegada de Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, constituye el mayor hito de ese recorrido, acompañado por la incorporación de grandes figuras internacionales y el desarrollo de un proyecto deportivo e institucional con ambiciones globales”, postula el club estadounidense.

Inter Miami informa además que “el evento será organizado por COC Global, empresa responsable de la producción y coordinación general del encuentro, en articulación con River Plate e Inter Miami. La iniciativa buscará ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, combinando el espectáculo deportivo con distintas propuestas destinadas a los aficionados de ambos clubes”.

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