Nadie en River vio venir el golpe. Fue en medio de los festejos y de las emociones, no solo por un nuevo título que enriquece su vitrina de copas, sino por la despedida de varios símbolos, que con los ojos humedecidos buscarán otros rumbos después de tanta gloria. En el triunfo por 2 a 0 en Santiago del Estero, ante Rosario Central, que le otorgó el Trofeo de Campeones 2023, el Mundo River se paralizó por unas declaraciones vertidas casi al pasar en medio de la euforia por uno de los futbolistas en el que se concentran las mayores expectativas en el mediano plazo: Claudio Echeverri, titular por primera vez con la camiseta del Millonario en un encuentro tan trascendente.

El Diablito, que explotó este año como conductor y figura de la selección Sub 17, tanto en el Sudamericano como en el Mundial, soltó la frase que cayó como una bomba: “No voy a renovar”. Cómo habrán sonado esas palabras, dichas casi con tono casual, que el periodista que lo entrevistaba en el campo de juego del estadio Madre de Ciudades frenó y repreguntó: “Perdón, ¿dijiste que no vas a renovar con River?”. Echeverri, sin cambiar una coma, insistió: “Sí, sí, no voy a renovar”.

El Trofeo de Campeones en primer plano; detrás, Claudio Echeverri luce la medalla

Esas cuatro palabras empañaron un poco la alegría que vivían los hinchas de River y colmó de preocupación tanto al cuerpo técnico como a los dirigentes, a medida que se iban enterando de lo que había dicho el joven de 17 años, nacido en Resistencia, Chaco.

“Fue un año muy intenso. Muy lindo a nivel individual en el Sudamericano y el Mundial, pero no estaba conforme porque tenía muchas ganas de jugar acá en River. Tenía mucha ilusión de jugar más minutos y lamentablemente no pude jugar. Después del Mundial vine, me tocó y creo que lo hice muy bien. Ahora estoy contento. Seguramente seis meses más o un año más creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro. Pero seis meses o un añito más me quedo”, dijo en medio de la euforia ante el micrófono de TNT Sports.

Martín Demichelis no esquivó el tema y recurrió a la reflexión: “Hay tiempo para seguir hablando con él, acompañarlo. Hace 8 años que está en River, hay que cobijarlo. Aconsejarlo... Creo que no debe tener prisa de abandonar el club. No hay que querer irse. Está claro que todos sueñan con jugar en Europa, pero River es enorme”.

"CLAUDIO TIENE QUE DISFRUTAR, TIENE SENSACIONES ENCONTRADAS. ESTÁ DESDE LOS 8 AÑOS EN RIVER..." Demichelis sobre Echeverri.



🏆 #TrofeoCampeonesLPFpic.twitter.com/HDQxpHhrfY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

Otro protagonista que debió salir al cruce de estas declaraciones de Echeverri fue Jorge Brito, presidente de River, que intentó llevar calma a los socios y simpatizantes. “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho. Porque tal vez dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años. Es un grandísimo jugador, con un potencial enorme. Recién lo estamos conociendo porque se sumó hace unos meses al plantel. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”, expresó el titular del club de Núñez a ESPN.

Por lo que se desprende de las palabras de Brito, la situación del juvenil, cuyo contrato con River finaliza en diciembre de 2024, debería resolverse antes del comienzo de la pretemporada. “Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato y, de acá al 10 de enero que arranca la pretemporada, tendremos que definir cuestiones de ese vínculo. Pero me quedo con lo que me dijo recién cuando nos cruzamos, y que siempre lo ha dicho, de que él quiere triunfar en River. El representante va a defender los intereses del jugador y nosotros los del club; es algo que ocurre siempre. Confío plenamente en Claudio y en su representante, en que vamos a hacer algo que tiene que ser muy bueno para el club y muy bueno para el jugador”.

¿Cuál fue la reacción de Echeverri en sus redes sociales luego de la conquista? No volvió a hacer mención al tema. Por el contrario, posteó en sus historias videos en los que les habla a los hinchas de River y arenga por seguir ganando títulos. Sin embargo, si uno ingresa en las fotos de su Instagram, se ven muchísimos comentarios negativos de los simpatizantes riverplatenses, muy descontentos con las declaraciones que realizó en medio de los festejos.

El año de Echeverri ha sido una verdadera montaña rusa. Luego de su aparición estelar a principios de 2023, en el Sudamericano Sub 17, todos hablaron de él. Sin embargo, luego de su debut en la primera de River en un encuentro ante Instituto, sobre el final de la Liga Profesional que vio campeón al Millonario, tuvo poco rodaje. Acaso por la llegada de varios futbolistas de renombre en su puesto (Lanzini, Pity Martínez), que se sumaron a los que ya había (Barco, Nacho Fernández, De la Cruz, Palavecino), apenas jugó un puñado de minutos en la fase regular de la Copa de la Liga. Sin embargo, otra vez fue figura de la Sub 17, esta vez en el Mundial de Indonesia, donde brilló con tres goles frente a Brasil. A su regreso, Demichelis lo hizo partícipe de un partido de playoffs de la Copa de la Liga (la eliminación ante Rosario Central) y le dio la titularidad, por primera vez, en la final del Trofeo de Campeones ante el mismo rival.

Entre Sudamericano, Mundial y amistosos, con la selección Sub 17, de la que fue capitán, Echeverri jugó 22 partidos, anotó 13 goles y dio 5 asistencias. En River suma 155 minutos repartidos en seis encuentros. Ingresó en cuatro de la Liga Profesional y en uno de la Copa de la Liga, mientras que fue titular únicamente en el último cotejo de la temporada, por el Trofeo de Campeones, ante Rosario Central. Anotó un solo gol, en el debut, ante Instituto.

LA NACION