Febrero de 2022. “Voy a firmar mi primer contrato profesional y mi cabeza está en jugar en Palmeiras: es el club que me abrió las puertas, el mayor campeón de Brasil y el mejor equipo del mundo según el ranking de IFFHS. Quiero quedarme aquí y ganar muchos títulos, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes”. Endrick Felipe tiene 15 años, su ídolo es Rivaldo y su sueño es debutar con la camiseta del gigante de Brasil.

Septiembre de 2023. “Jugar está en las manos de Dios. No tengo tiempo de reclamar por la vida, solo agradezco por mi tiempo de vida en la tierra. Hago lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, buscando mi espacio. Estoy un poco triste por no estar jugando, pero tengo que controlar eso. No tengo ansiedad ni estoy enojado por no jugar. Tuve una conversación con Abel (Ferreira) y él me tranquilizó. No tengo ansiedad por jugar o no jugar. Él me dice que lo importante es trabajar”. Señalado como el “nuevo Pelé”, firmó una transferencia con Real Madrid hasta 2027 por un valor total de 72.000.000 de euros, entre monto fijo y objetivos. Sin embargo, recién podrá mudarse a la capital española en julio de 2024, cuando tenga 18 años cumplidos. Un requisito clave.

El presidente recibe a Endrick en la Ciudad Real Madrid.#RealMadrid | #RMCity pic.twitter.com/jtVlksK714 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2023

Endrick suma en Palmeiras 60 partidos, la mayoría desde el banco de los suplentes. Tiene 17 goles y dos asistencias. Jugó pocos minutos en la derrota por penales contra Boca en las semifinales de la Copa Libertadores. Tiró un par de fantasías. Sigue, por ahora, en Brasil, pero su cabeza y su cuerpo están repartidos. Algo parecido, tal vez, le pase a Claudio Echeverri, el crack de River de 17 años que va a durar un suspiro en nuestro medio, mucho más fugaz que Endrick. “Es un futbolista de 17 años, siempre hay que recordarlo, porque en ocasiones el fútbol brasileño no tiene paciencia. Tiene que saber lidiar con las frustraciones”, aconseja Ferreira, otra vez campeón del Brasileirao.

El caso del Diablito mueve las estructuras del fútbol argentino y sudamericano. El “no voy a renovar” que disparó sin anestesia tras la consagración de River en el Trofeo de Campeones ya es uno de los impactos más grandes del año futbolero argentino, porque el pequeño crack, que hasta le convirtió tres goles a Brasil en el Mundial Sub 17, ya tenía en cuenta su pasaje a Manchester City durante la celebración millonaria por una nueva estrella. Más allá del capitalismo salvaje, de los nuevos tiempos, de factores relevantes como el dinero y el sentido de pertenencia, hay otra realidad que alimenta el debate: a los jóvenes, en esta parte del mundo ya no les conmueve consagrarse con una camiseta grande. Ni siquiera, los que comparten ese mismo sentimiento y se criaron en el club.

“Hay tiempo para seguir hablando con él, acompañarlo, es un chico que desde los 8 años está en el club. Hay que aconsejarlo y no debe tener prisa en irse de esta institución enorme. No hay que irse de River”, sostenía sin éxito Martín Demichelis, el DT que había sido señalado por no darle más minutos. Algo parecido ocurre con el crack también comparado con Romario y Ronaldo. Pero hay otras diferencias sustanciales: el brasileño quería triunfar (al menos, por un par de temporadas) en Brasil. Echeverri, distinguido como “el nuevo Aimar”, ni se lo plantea. Y suele hablar con madurez.

“Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa“, había dicho Echeverri tras la final que River le ganó a Rosario Central por 2 a 0 por el Trofeo de Campeones. La otra diferencia sustancial es el monto: más del triple.

Desde Inglaterra aseguran que el desembarco de Claudio Echeverri a Manchester City sólo depende de detalles y que hay un principio de acuerdo para que el juvenil de River sea transferido al club inglés a cambio de unos 25 millones de euros. Según el medio inglés The Guardian, ambas instituciones se pusieron de acuerdo en cuanto a los términos económicos y además habrían establecido que el futbolista se quede un año más en Núñez, en condición de préstamo.

“El Manchester City ha llegado a un acuerdo con River para fichar a Claudio Echeverri, estrella argentina de la Copa Mundial Sub-17, por 25 millones de euros (21,7 millones de libras), superando así al Barcelona en la puja por su fichaje”, escribió el diario inglés. “Todo el mundo sueña con jugar en Europa, pero esta institución es enorme”, insistía, en el mismo tiempo, Demichelis.

Xavi, el entrenador de Barcelona, lo había elogiado. “Más allá de sus tres goles a Brasil es un talento, un futbolista diferencial. Pero esto ya es el área de scouting que está en ello”. Rápidamente, el Diablito advirtió su deseo. “Mi sueño es jugar en Barcelona, además de River, por Messi”, explicaba. La crisis económica habitual en nuestro país, la urgencia por consolidar financieramente a un par de generaciones familiares y la insistencia de los empresarios y representantes, seguramente, también juegan su partido. Valentín Barco, crack de Boca, de 19 años, está próximo a partir a Manchester City.

¿Se queda un tiempo más Valentín Barco en Boca? Aníbal Greco

Pero antes puso el freno de mano. “Quiero quedarme a vivir en Boca”, exageró. Al menos, jugó la Copa Libertadores en la que el equipo xeneize alcanzó la final. Echeverri, fustigado en las redes sociales casi como Endrick, sólo fue titular en un partido, en Santiago del Estero. Suma solo 6 en todas las competencias.

Entrenador de Independiente, Carlos Tevez se enteró en plena conferencia de prensa que no iba a contar con Santiago López, otro pichón de crack, de 17. Se dispuso que no viaje a la pretemporada porque no renovó el contrato que finaliza en diciembre de 2024. La decisión fue tomada por la comisión directiva del club. La idea es que López firme un nuevo contrato por tres temporadas más, hasta diciembre de 2027, con una suba de su cláusula de recisión que por ahora es de 15 millones de dólares. Hay temor a un nuevo caso Echeverri.

Santiago López tuvo una buena tarea en el Mundial juvenil Achmad Ibrahim - AP

Apache había dicho que contaba con el juvenil, mientras los dirigentes le bajaban el pulgar. ”Si la dirigencia toma otra decisión, será cosa de la dirigencia. Me sorprende porque no estoy enterado, yo lo tengo en el grupo de la pretemporada. Si el club tiene que tomar una decisión me la tiene que informar rápido, porque ya estamos prácticamente arriba del avión”, graficó el DT. ”Es un tema personal, es algo que debe decidir el jugador junto a su familia, no puedo influir en la decisión que tome, no sería justo aconsejarlo en este sentido”, asumió Tevez.

Miguel Russo, el entrenador de Rosario Central, de 67 años, extraña a Alejo Véliz (20 años, en Tottenham) y Facundo Buonanotte (19, en Brighton), de poquísimos minutos en la Premier League. Describió esa realidad en una entrevista con LA NACION. “Tenés que adaptarte… sino quedás lejos. Hoy, el dinero supera al amor por el fútbol… Quizás no en los chicos, pero hoy en día es difícil encontrar padres sensatos, tranquilos… Antes era más usual. Antes venían padres que me decían: ‘¿Cómo se porta? No cómo juega… Porque avisame y me lo llevo y lo levanto una semana a las 5 y lo hago trabajar en el campo y después te lo mando’. Hoy no existe eso, porque cambió la sociedad. Antes era la mamá y el papá, y ahora hay un montón de gente alrededor del chico. Y no solo su representante, sino las consecuencias de los matrimonios disueltos, entonces están las parejas nuevas, los padres se vuelven a juntar y aparecen otros actores…

Alejo Véliz casi no juega en Tottenham Ryan Pierse - Getty Images Europe

Insistía, en una charla con el periodista Cristian Grosso: “Hay muchas situaciones que antes no ocurrían porque la vida era distinta. Pero es así, no valen lo lamentos. Hay que saber acomodarse y esa, sí, creo que ha sido una virtud mía. No pensar con la cabeza de mi época, no ponerme como ejemplo de nada ni contarles lo que yo hice, sino acomodarme a los tiempos modernos. Soy el mayor de 8 hermanos y tengo un montón de sobrinos de la edad de muchos de mis jugadores, y también mi hijo es futbolista y me hace los mismos planeos que los demás jugadores, y todo eso a mí me ha hecho crecer en el trato diario con las generaciones actuales. Entender la realidad es la clave, especialmente en el factor humano”.

¡EL MEJOR GOL DE LA TEMPORADA 2022-23 EN LA #PREMIERxESPN! Cómo no recordad esta maravilla de Julio Enciso. ¡De Paraguay al Mundo!pic.twitter.com/ox0i8Cvy5H — SportsCenter (@SC_ESPN) December 25, 2023

Hay otros casos. El paraguayo Julio Enciso, el jugador más joven en anotar en la Copa Libertadores en el siglo 21 (16 años y 307 días), pasó de Libertad a Brighton en junio de 2022 a cambio de 11 millones de euros, un récord en Paraguay. Ahora, tiene 19. Vitor Roque, de 18, pasó de Athletico Paranaense a Barcelona en 40 millones, con variables de hasta 21. Kendry Páez, un adolescente ecuatoriano de 16, se irá a Chelsea cuando sea mayor de edad, por unos 20 millones. El jugador más joven en anotar en la historia de las eliminatorias sudamericanas (con 16 años y 161 días), vuela de Independiente del Valle a un gigante en crisis de Londres. Otro símbolo brutal de estos tiempos.