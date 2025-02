El mercado de River: por qué Villagra aún no fue vendido al Grupo Foster y qué pasa con Kevin Castaño

Uno que se va, otro que llega. Mientras River sigue invicto en el Torneo Apertura en busca de su mejor versión futbolística, el mercado de pases continúa abierto hasta el 12 de marzo con todas las luces apuntando hacia el puesto del volante central. En Núñez siguen abiertas dos largas negociaciones que no tienen una resolución definitiva: Rodrigo Villagra todavía tiene club y el Grupo Foster Gillett no hizo el desembolso de la cifra acordada por su pase; y por Kevin Castaño no se alcanzó un acuerdo definitivo para concretar la transferencia.

El caso de Villagra tiene diversas particularidades. Desde el 31 de enero, el futbolista quedó separado del plantel profesional, no forma parte de los entrenamientos en el predio en Ezeiza y se entrena en soledad con un preparador físico. La decisión se tomó tras llegar a un entendimiento con el volante, al que se le permitió no ser más tenido en cuenta tras acordar la venta de su ficha a Foster por más de 11 millones de dólares -unos 9 millones le quedarían limpios-. Pero, más allá de que River aceptó la oferta presentada por el grupo empresario estadounidense y tiene preparada la rescisión de su contrato, el dinero nunca apareció y el mediocampista sigue siendo del club. Y hoy es todo una incógnita.

Rodrigo Villagra entrenando solo, por su cuenta y en la calle, con un shorcito de River mientras espera que se resuelva la situación con Foster Gillett



Que pena como se dio todo, yo le tenía fe pic.twitter.com/GEAV2mvJoa — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) February 11, 2025

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, desde Foster Gillett aseguran que la demora en la transferencia se debe a cuestiones administrativas y burocráticas, mientras que en River son cada día más pesimistas con la situación. Tan es así que los dirigentes millonarios le pusieron un ultimátum: si el dinero no aparece esta semana, Villagra volverá a entrenarse con el plantel y se le buscará una salida, ya que difícilmente vuelva a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Santos de Brasil y CSKA de Moscú pretenden al jugador, aunque hay un inconveniente: River tiene ocupado los seis préstamos al extranjero que se pueden realizar por temporada, por lo que tendría que vender su ficha.

“Nosotros lo que hemos hecho es generar una ventana de tiempo para que esto ocurra, sin olvidarnos que esto es una transacción entre privados de la que River no sabe ni tiene mayores conocimientos sobre lo que hizo el jugador con el empresario. Se dispuso un período de tiempo corto, breve y en lo inmediato esto se va a resolver”, aseguró Stefano Di Carlo, secretario del club, hace unos días. “El fondo inversor tiene un entendimiento privado con el jugador y después es el jugador quien rescindirá el contrato, abonando el monto pactado”.

Kevin Castaño, en el FC Krasnodar, es el volante central que quiere sumar Marcelo Gallardo FC Krasnodar

Así, con Villagra sin haber jugado ni siquiera un amistoso de pretemporada en este 2025, hoy el Muñeco cuenta únicamente con Enzo Pérez y Matías Kranevitter para la posición. Por eso, durante el fin de semana se avanzó en el acuerdo por el colombiano Kevin Castaño y esperan poder cerrar la operación antes del próximo viernes. La última propuesta del club millonario incluye 7.5 millones de euros fijos, más 1.5 millones por objetivos y variables, con un contrato hasta 2028. Con el jugador, que pretende volver al fútbol sudamericano, está todo acordado, mientras que con Krasnodar de Rusia todavía se están puliendo los últimos detalles.

Este lunes, el volante de 24 años jugó 63 minutos como titular en la victoria 1-0 de Krasnodar sobre Astana de Kazajistán en un amistoso de pretemporada. El club ruso le pagó a Cruz Azul unos siete millones de euros por el 70% del jugador el año pasado y pretende sacarle una ganancia a la inversión tras 31 partidos (16 como titular) y 1547 minutos con un solo gol convertido. En el último tiempo, el ex Águilas Doradas es un habitual convocado por Néstor Lorenzo a la selección colombia: suma 16 presencias desde 2023 y llegar a River lo subiría a los primeros planos. ¿Sus características? Dinámica, quite y técnica para jugar, por sobre la corpulencia y presencia física.

“No voy a opinar hasta que no tenga confirmación. Hoy no la tengo”, sentenció Gallardo el domingo. El entrenador millonario espera esta semana poder tener la confirmación positiva: vender a Villagra y comprar a Castaño es el plan de River para empezar a cerrar un largo mercado que ya tiene siete incorporaciones y siete salidas.

Juan Patricio Balbi Vignolo Por