Maximiliano Salas desmintió que su pelotazo en el Monumental haya sido destinado a los hinchas de River

Pese a la clasificación -agónica, por penales- a los cuartos de final tras vencer a San Lorenzo, los hinchas de River habían quedado enojados con Maximiliano Salas. Luego del partido, un video mostró el pelotazo a la tribuna que tiró el exdelantero de Racing luego del gol de Juan Fernando Quintero que significó el 2-2 en el marcador sobre el final del tiempo extra. Los hinchas repudiaron su acción en redes sociales.

La viralización fue tal que Salas acudió a sus redes sociales para desmentir que los destinatarios del pelotazo hubieran sido los simpatizantes millonarios, quienes hasta el momento habían criticado el rendimiento del equipo millonario. El propio Quintero, autor de la conquista, se desahogó de frente a la tribuna con un exabrupto. Y, en teoría, la acción de Salas tenía el mismo objetivo: la descarga.

Acá les dejo el pelotazo de salas a la Belgrano baja pic.twitter.com/rGIO5zsuDx — Vicky (@vickyyysp_) May 11, 2026

“Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. ¡Nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna. Jamás faltaría el respeto a la gente", escribió el delantero en una historia de Instagram, con la frase final en mayúsculas. Como si lo estuviera gritando. Lo cierto es que las imágenes son contundentes: Salas va hacia el cono en el que están depositadas las pelotas. Y patea -hacia cualquier lado- durante la alegría desatada tras el gol balsámico de Quintero. El balón va hacia la tribuna Belgrano baja.

De todas maneras, ningún simpatizante millonario recibió el pelotazo, ya que la pelota dio en una pared y terminó cayendo cerca de una de las tribunas. Los hinchas, sin embargo, no le perdonaron la actitud al delantero -que después convirtió su penal en la serie que definió el partido ante el Ciclón-. El exRacing comenzó su etapa en River con buenas actuaciones y goles, pero su rendimiento se desinfló. Tanto que, como no es un 9 puro, perdió su puesto en el equipo titular. Ahora, la lesión de Sebastián Driussi volvió a abrirle una ventana para seguir sumando minutos con la camiseta de River.

El posteo de Maxi Salas en el que busca aclarar su actitud ante los hinchas de River en el partido con San Lorenzo

La furia de los hinchas de River: “Que se vayan todos”

River perdía por 2-1 en el alargue ante San Lorenzo y el público millonario no aguantó más. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, bramó el Monumental, enojado por la pobre exhibición que veía. Así, con los últimos cartuchos, llegó el centro/tiro al arco de Juan Fernando Quintero que se coló en el arco del paraguayo Orlando Gill y se transformó en el 2-2. En este contexto llegó el descargo de Quintero y el posterior video de Salas como protagonista.

No era la primera vez en la noche del Monumental que el estadio cantaba contra el equipo y exhibía su descontento por el nivel de los futbolistas. “Jugadooores, la con... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, habían cantado los hinchas a coro durante el tiempo reglamentario.

🇨🇴 "A VECES HAY MUCHA INCONSCIENCIA"



La reacción y reflexión de Juan Fernando Quintero en el duelo de River vs San Lorenzo.



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Después del partido, y de la clasificación a los cuartos de final, Juan Fernando Quintero dio sus explicaciones: “Estaba lagrimeando, uno se pone emocional. A veces, creo que se nos da más de lo normal, nos dan muy duro. Somos justos merecedores del triunfo, hoy el fútbol nos dio la razón. Después de lo que se estaba cantando en el 1-2 de que ‘nos fuéramos todos’, me pongo muy sentimental...”, dijo el colombiano.