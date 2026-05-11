Santiago Beltrán: una nueva consolidación en el arco de River, el abrazo con Armani y la prelista del Mundial

Con 21 años, apenas, Santiago Beltrán está dando pasos gigantes como arquero de River. En su momento, el destino le hizo un guiño cómplice: porque entró a jugar por una lesión del titular, Franco Armani, y porque la segunda opción, Ezequiel Centurión, regresó desde Mendoza, de Independiente Rivadavia, con dificultades en una muñeca. Sin embargo, al joven guardavalla nada le pesó; al contrario. Y, la milagrosa clasificación del equipo de Núñez para los cuartos de final del torneo Apertura, tuvo a Beltrán en el Olimpo.

Santiago Beltrán volando a tocar el remate de De Rittis Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional. NICOLAS ABOAF

De desfalleciente a resucitado, casi sin transición; así fue el escenario de anoche para River, en el triunfo por penales (4-3) frente a San Lorenzo (tras igualar 2-2, con el gol de Juanfer Quintero, cuando se jugaban los últimos segundos de los dos minutos adicionados y desde las tribunas bajaba el cántico “que se vayan todos”). Con la última gota de energía, River llegó a los penales y, allí, otra vez Beltrán se agrandó, como había hecho en Brasil frente a Bragantino, por la Copa Sudamericana (le contuvo el tiro a Eduardo Sasha). Tras el partido, declaró: "Creo que no voy a jugar ningún otro partido tan dramático como éste. Agradecerle a la gente porque nos acompañó hasta el último momento, sabíamos que no le podíamos fallar“.

Ahora, ante el Ciclón, desvió el remate de Gregorio Rodríguez; intimidó a Ignacio Perruzzi, que pateó por encima del travesaño; y tocó la pelota en el remate de Mathías De Rittis, la pelota se paseó con suspenso por la línea, para salir por el otro lado. Éxtasis millonario en el estadio Monumental, con un Beltrán cada días más consolidado. Después de la tensión de los 90 minutos, el alargue y los penales, explotó de felicidad: “Perdí un poco la cordura que suelo tener cuando juego, pero la situación lo ameritaba. Tenía muchas sensaciones adentro por haber podido ayudar al equipo”, mencionó.

Santiago Beltrán en River vs San Lorenzo Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional. NICOLAS ABOAF

“Lo que más destaco de él es que es un arquero de equipo grande. Sacó la que tenía que sacar o la que pudo, el rebote que se metía detrás de él y, después, los penales. Es muy complejo ser arquero en un equipo al que le patean poco, porque tenés que responder en las que te exigen y lo está haciendo muy bien. Y bueno, ahora ya... hablando del puesto, el miércoles (contra Gimnasia La Plata), Franco (Armani) puede estar a disposición también. Es importante tener a todos de la mejor manera”. La descripción de Eduardo Coudet, durante la rueda de prensa posterior al triunfo frente a San Lorenzo, es el ejemplo de lo que se vive en Núñez con respecto al arco. El DT ponderó a Beltrán, pero sin que nadie le consultara sobre Armani, hizo mención del arquero de 39 años, uno de los más importantes de la historia del club.

Armani no perdió el puesto por su bajo rendimiento: lo hizo por una lesión. Su último partido fue el 22 de febrero, en la derrota de River por 1-0 ante Vélez, por la sexta fecha del Apertura. Salió en el entretiempo tras sufrir una molestia en el tendón de Aquiles; desde entonces, no volvió a jugar y, ante la solidez de Beltrán, nadie quiso apurar el retorno. Ahora, con todos los arqueros a disposición, el Chacho Coudet deberá decidir.

A LOS HINCHAS DE RIVER SE LES VA A DIBUJAR UNA SONRISA: Beltrán tapó el penal, Barovero lo sufrió y el pibe lo festejó como Trapito lo hizo ante Gigliotti en la #Sudamericana 2014.



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Por lo pronto, los tres arqueros del grupo, más Marcelo Barovero, otra gloria del club, que está trabajando en el plantel como entrenador de los guardavallas, lucen conectados, empujando hacia el mismo objetivo. Se conoció una foto de anoche, dentro del vestuario, de los jugadores de River celebrando la agónica victoria ante San Lorenzo y, entre distintos detalles, se los ve a Armani y a Beltrán abrazados en un extremo.

Santiago Beltrán abrazado con Franco Armani en el vestuario de River, tras un triunfo inolvidable

En la prelista de la selección para el Mundial

Restan 31 días para el arranque de la Copa del Mundo, en México, Canadá y Estados Unidos. El entrenador argentino, Lionel Scaloni, tiene prácticamente todo definido y, en este contexto de definiciones, valoró el momento de Beltrán, incluido en el sexto y último casillero de arqueros dentro de la prelista de 55 jugadores para el Mundial. Seguramente, el joven de 21 años se habrá alegrado junto con su familia en las primeras horas de la mañana, al verse incluido en la nómina que se comunicó oficialmente por la AFA.

El arquero ya trabajó como sparring de la selección mayor y se enfrentó en las prácticas a referentes como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Emiliano Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses son las primeras opciones de Scaloni; pero el joven de River se perfila como la primera alternativa ante cualquier eventualidad.