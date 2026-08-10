El panorama de River para el viaje a Bogotá para el partido por la Sudamericana: señal alerta tras el terremoto

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que este lunes sacudió el oeste y el centro de Colombia también abrió interrogantes sobre la continuidad de la actividad deportiva prevista para los próximos días. Entre ellos aparece River, que tiene programado disputar este miércoles, a las 21.30 de la Argentina, el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá.

La capital colombiana fue una de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico registrado a las 7.34 locales (9.34 de la Argentina), que además impactó sobre Cali y causó importantes destrozos en Pereira y Manizales. El fenómeno también se percibió en Ecuador y Panamá. Según los reportes iniciales, dejó al menos 71 víctimas fatales, numerosos heridos y severos daños materiales, con derrumbes de casas y edificios, hasta ahora un total de 20.

Eduardo Coudet se lamenta durante un partido del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 entre Tigre y River Plate en el Estadio Estadio José Dellagiovanna, en Tigre, Buenos Aires Argentina el 8 de agosto de 2026. Manuel Cortina

Ante ese escenario, la Conmebol todavía no adoptó una decisión sobre el partido que debe jugarse en Bogotá. “Estamos evaluando todo”, indicaron desde la entidad que regula el fútbol sudamericano. Al mismo tiempo, aclararon que la definición “no es tan inmediata” debido a que todavía faltan dos días para el encuentro.

Lo que sí sucedió este lunes por la tarde fue un comunicado de La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) en el que anunció la suspensión de todos los partidos por torneos locales por toda la semana. dice el comunicado: “Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan.Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia”.

Y agregó: “De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios. La DIMAYOR hace un llamado a toda la familia del fútbol colombiano, a sus clubes, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, aficionados y aliados, para unir esfuerzos y acompañar al país en este momento. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/SyFxNUggkN — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

Más allá de la incertidumbre, Carlos Galán, alcalde bogotano, enfatizó que la ciudad no había sufrido grandes problemas. “En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país”, señaló en su cuenta de X.

Los plazos, sin embargo, apremian. El plantel de River tiene previsto partir este martes a las 15.25 rumbo a Colombia, por lo que la resolución debería conocerse antes del mediodía de la jornada de mañana.

Eduardo Coudet habla con el plantel de River; será una semana donde se darán muchas charlas Prensa River

La situación también obligó a revisar la agenda del fútbol colombiano. Los partidos de la cuarta fecha del torneo Clausura que debían disputarse este lunes fueron trasladados en principio al martes, aunque seguían sujetos a una nueva evaluación. Los encuentros involucrados son Águilas frente a Llaneros, Independiente Medellín ante Millonarios y Junior contra Pereira. Ninguno de ellos, de todos modos, se desarrolla en Bogotá.

El panorama alcanza asimismo a la Copa Libertadores. Para este martes está previsto el duelo de ida de los octavos de final entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, en Ibagué, una ciudad ubicada en el centro del país y próxima a Pereira, una de las zonas más castigadas por el terremoto.