El posteo de Marcos Acuña en apoyo al plantel de River en medio de la crisis

El momento de crisis de River está en plena ebullición. Se acumulan las derrotas y la paciencia de los hinchas está agotada. Es por eso que se vivieron momentos de tensión en el Monumental tras la derrota con Rosario Central, la quinta derrota consecutiva en el ciclo de Eduardo Coudet, lo que generó la reacción inmediata de Marcos Acuña en las redes sociales, ya el que plantel millonario decidió con hablar con la prensa tras la caída.

El lateral campeón del mundo con la selección argentina se expresó en su cuenta de Instagram y en una de sus historias escribió: “Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final”. La frase fue acompañada con el escudo del club.

El posteo del defensor Marcos Acuña en apoyo al plantel de River, en medio de la crisis

La determinación de Acuña de usar sus redes para mandar un mensaje alentador en medio de un momento tan crítico resultó curioso, ya que la decisión de guardar silencio estuvo vinculada a una determinación del cuerpo técnico que hizo saber desde el vestuario: “Priorizamos trabajar en silencio”. El lateral millonario, que no estuvo disponible para el partido por un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en La Plata en el partido ante Gimnasia, entendió que, más allá de lo determinado por el CT, era tiempo de enviar señales de fortaleza.

El regreso de Acuña está proyectado recién para los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia: la ida se disputará el miércoles 12 de agosto próximo, mientras que la vuelta, será siete días más tarde (el 19) en el estadio Monumental. No es la primera lesión del defensor en River: ya había sufrido una tendinitis, un desgarro muscular que lo marginó durante cuatro partidos, una lesión en un dedo del pie y problemas en el muslo que lo apartaron de la Copa Sudamericana en mayo.

River no detiene su caída libre y perdió otro partido más en el Monumental Manuel Cortina - LA NACION

La necesidad de su retorno es grande para Coudet, porque el partido del domingo dejó a River con cinco derrotas consecutivas en el fútbol local, una racha que no se registraba desde 1911 en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para comprender mejor el contexto de lo que atraviesa el conjunto de Núñez vale con recurrir a las estadísticas que indican que el equipo millonario no gana a nivel local desde el 16 de mayo último, cuando venció 1-0 a Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura.

El mal arranque del Clausura se suma a la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1, las caídas ante Barracas Central y Gimnasia La Plata, y otros tropiezos previos bajo la conducción de Coudet: la derrota ante Atlético Tucumán, el clásico perdido con Boca y la final del Apertura ante Belgrano de Córdoba.