Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo

“Vamos a limpiar el juego de toda esta suciedad”, prometió Pierluigi Collina, jefe máximo de los árbitros de FIFA. Se refería a las tretas de los futbolistas para perder tiempo durante los partidos. El italiano presentó los cambios en el protocolo del VAR con miras al próximo Mundial en una videoconferencia con medios del mundo a la que asistió LA NACION. Además, explicó la tarjeta roja “por confrontación” y adelantó que los referís “están listos” para tomar medidas disciplinarias contra los jugadores que hagan lo dicho: perder tiempo, demorar las reanudaciones.

“Creíamos que ya era tiempo de reconsiderar el protocolo del VAR”, contó Collina, ampliamente considerado en su momento “el mejor árbitro del mundo” y que está a cargo del área en FIFA desde 2017. “Antes había poca experiencia y la tecnología era muy diferente a la actual”, recordó. Luego detalló las tres situaciones en las que la tecnología podrá asistir al árbitro principal a partir de ahora: segunda tarjeta amarilla incorrecta, confusión de identidad en una segunda amonestación o una tarjeta roja, y córner incorrecto (siempre y cuando la decisión original del árbitro pueda ser modificada con una imagen contundente y sin ninguna dilación).

El italiano Pierluigi Collina, en su tiempo "el mejor árbitro del mundo" y hoy jefe de los referís en FIFA, explicó los cambios reglamentarios que estarán vigentes en el inminente Mundial. DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ex árbitro nacido en Boloña confirmó además que las pausas de rehidratación serán de tres minutos y tendrá lugar a mediados de cada uno de los dos tiempos. A su vez, se refirió a los arqueros que simulan padecer una lesión para que sus compañeros puedan recibir instrucciones del director técnico o, simplemente, para que el reloj siga corriendo: “Hicimos un taller con todos los entrenadores participantes. Les dijimos que los árbitros serán proactivos y no dejarán que los jugadores vayan a los bancos cuando un arquero esté tendido en la cancha. Los jugadores no pueden abandonar el campo para hablar con los entrenadores. No es un timeout“, adelantó Collina, aludiendo al tiempo muerto característico del básquetbol.

Una jugada puntual motivó una larga explicación por parte del jefe de los árbitros de FIFA: ¿qué ocurre si en ocasión de un tiro libre hay una falta de un atacante contra un defensor antes de que la pelota esté en juego? Si se tiene en cuenta el protocolo actual de VAR, la tecnología no puede intervenir porque el balón todavía permanece detenido. Por lo tanto, se puede tomar una decisión solamente si el árbitro principal percibe la acción. ¿Y qué pasa si esto no ocurre? “Creemos que es injusto que un gol sea validado cuando un defensor no puede defender por una infracción”, postuló Collina. Y mostró un video de un amistoso reciente en el estadio de Wembley: el inglés Adam Wharton cometió una falta contra el uruguayo José María Giménez y le impide ir hacia la pelota, que terminó en el arco de la selección celeste.

“IFAB aprobó por unánimidad las expulsiones a quienes se tapen la boca en conducta discriminatoria”

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“Se trata del bloqueo ilegal de un atacante, que evita que el defensor pueda defender. Pasa muy seguido cuando se marca uno a uno y los atacantes buscan espacios. Estamos convencidos de que estos goles no pueden ser validados. Es completamente injusto. La IFAB [International Board, responsable de las reglas] está trabajando y esperamos una solución antes del Mundial, que habilite a trabajar antes de que parta la pelota”, se esperanzó Collina. Más tarde, el jefe arbitral confirmó que este tipo de acciones será sancionado como falta en ataque a instancias del VAR.

Luego, el ex juez dio más detalles sobre los saques de esquina mal adjudicados. “Si el córner se revierte es una decisión factual, no una revisión a pie de campo. Se les avisa a los árbitros asistentes”, dijo Collina, y mostró una jugada de la reciente serie de cuartos de final de Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid que tuvo a Julián Alvarez como protagonista. El árbitro principal sancionó un córner pero antes de que se lo ejecutara el asistente avisó que el VAR había determinado saque de arco. Y la decisión fue cambiada. Por consiguiente, aquel famoso “no fue córner” (protesta del DT Carlos Bianchi) del superclásico de 2014 en la Bombonera ya no podrá repetirse: de un tiro de esquina mal sancionado llegó el 2-1 definitivo marcada por Ramiro Funes Mori en favor del equipo millonario.

Aquel “no fue córner”, ahora más evitable

En el Mundial que comenzará el 11 de junio, aquellos futbolistas de campo que soliciten asistencia médica permanecerán un minuto fuera de la cancha antes de regresar. “Los jugadores piden la ayuda cuando la necesitan. En la Copa Árabe tuvimos un período de dos minutos y nadie se quejó. Bajamos a uno. Estamos muy confiados en que no será un problema. Los 48 entrenadores que vinieron al taller sobre las reglas del juego tampoco protestaron“, expuso Collina. E insistió: “Vamos en la dirección de minimizar la disrupción por pérdida de tiempo en los partidos”.

Sobre las tácticas empleadas por los diferentes equipos para hacer que el reloj corra sin que se juegue, el italiano fue tajante: “Nuestros árbitros van a estar listos. Sabrán cuáles son las tácticas de los equipos. Tenemos analistas. Es información que sabremos antes, para poner atención sobre ella”, adelantó. Y continuó: “No hubo ensayos respecto a la pérdida de tiempo de los arqueros. No hubo una solución unánime. Vamos a confiar en los jugadores. Y que ellos sepan que nosotros sabemos. Los árbitros están listos para accionar”.

HACER TIEMPO, NIVEL SALVADOR ICHAZO



El arquero uruguayo del DIM y una particular manera de demorar el partido ante Liverpool, aún recibiendo la tajeta amarilla.



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Collina insistió en la pérdida de tiempo, un asunto que preocupa a los responsables del arbitraje en FIFA. “Los objetivos son mejorar el ritmo del juego y limitar todo lo que se pierde. Hay momentos fisiológicos. Otros, que no lo son. Los réferis saben que se pierde tiempo. Si saben que se hace algo para demorar, sobre todo por parte de los equipos que están ganando, los referís tendrán que ser cuidadosos. Vamos a limpiar el juego de toda esta suciedad“.

En un espacio posterior de preguntas y respuestas, el italiano fue consultado acerca del tiempo agregado y específicamente sobre la posibilidad de que en el Mundial haya grandes adiciones los de los noventa minutos regulares: “Los tiempos adicionales van a ser de tres minutos como mínimo, si es que no pasa nada. Porque ése será el tiempo de rehidratación”, advirtió.

La tarjeta roja “por confrontación”

El incidente entre el brasileño Vinícius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni en un partido de Champions entre Benfica, de Portugal, y Real Madrid, de España, de este año se transformó en un caso de estudio. UEFA sancionó al argentino por un presunto acto racista con seis fechas de suspensión y FIFA extendió el castigo al ámbito mundial. Y el asunto es un disparador: a partir de ahora aquellos futbolistas que “confronten” verbalmente se expondrán a una tarjeta roja directa. No habrá amarillas: se irán a las duchas, sin escalas.

“Si la conversación entre los futbolistas es amistosa, podrán continuar sin ningún problema, pero si la charla es confrontativa, la historia es completamente distinta”, manifestó Collina. Y añadió: “En este caso, cubrirse la boca implica que están haciendo algo potencialmente muy malo. Y el castigo es la tarjeta roja”, avisó.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo".



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Al respecto, se explayó: “Lo que esperamos es que los jugadores no lo hagan. Es algo que se hace a propósito, no instintivamente. Ahora, el jugador sabe que en un momento de confrontación lo expulsan. Es simple. Está claro para todos“.

El criterio para las manos

Las manos son las acciones más abiertas a interpretación, y las más controvertidas son, por supuesto, las que tienen lugar en las áreas. A ellas se refirió también Pierluigi Collina.

El italiano Collina es el presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA, y encargado de instruir a los jueces en cuanto a los criterios por aplicar. FIFA/GETTY IMAGES

“Les dimos a los entrenadores muchos videos para cubrir todos los escenarios posibles sobre las manos. Es muy difícil encontrar consistencia entre los ejemplos. Una diferencia mínima puede implicar una decisión distinta. Tratamos de cubrir todos los escenarios y haremos lo mismo con los jugadores. Ellos van a saber cuándo se decide una cosa o la otra. Puede haber diferencias de interpretación entre los árbitros, basadas en su sensibilidad y su experiencia“, dijo el jefe de los referís. Y añadió: ”En los últimos tres años trabajamos muy fuertemente para tener bien preparados a los jueces. El objetivo es mantener el estándar o incluso mejorarlo. No es fácil, pero estamos trabajando en eso. Para que el estándar sea excelente“.