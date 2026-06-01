Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo

Argentina ya está en Estados Unidos para ir en busca del bicampeonato del mundo. El domingo por la mañana arribó la mayor parte del plantel y, horas más tarde, se sumó Lionel Messi, el capitán, que afrontará su sexto Mundial. De esa manera, quedaron reunidos los 26 futbolistas de la lista definitiva, además de los seis convocados extra que acompañarán al grupo durante los amistosos y permanecerán hasta las horas previas al debut, por si surge la necesidad de reemplazar a algún jugador lesionado. Con ellos, el cuerpo técnico, los dirigentes y el resto de la delegación, el hotel Origin de Kansas City ya empezó a vestirse de celeste y blanco.

En ese contexto, varias cuestiones remiten a la concentración de Qatar. El grupo mantiene intactas muchas de sus cábalas y costumbres, por lo que hay detalles que se repiten. Entre ellos aparecen el ploteo de distintos sectores del hotel, las frases motivacionales, los colores argentinos en cada rincón y también un aspecto que no pasó inadvertido: el número de habitación de Lionel Messi.

Las imágenes de los futbolistas decoran los pasillos de la concentración argentina en Kansas City Prensa AFA

Desde el retiro de Sergio Agüero, su histórico compañero de pieza, el astro rosarino pasó a concentrarse solo, aunque su habitación suele transformarse en un punto de encuentro permanente para varios integrantes del plantel, sobre todo aquellos con los que suele tomar mate y jugar largas partidas de truco: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. En Qatar, el cuarto del rosarino era el 201 y muchos fanáticos interpretaron aquella cifra como una señal, ya que la suma de sus números daba como resultado el 3, la estrella que perseguía la selección.

Ahora, en Estados Unidos, Messi ocupa la habitación 202, un detalle que los hinchas rápidamente asociaron con otro posible guiño y que volvió a instalar una frase que se hizo viral antes de la conquista en Qatar: “Elijo creer”.

La habitación de Lionel Messi en el Mundial: ¿una nueva señal? Prensa AFA

Por otra parte, la mayoría de las duplas también se mantiene, como la que integran De Paul y Otamendi, dos de los hombres más cercanos al 10 y amigos desde sus tiempos compartidos en Valencia, entre 2014 y 2015.

En principio, seguirán todas las parejas que conservan a sus integrantes, mientras que quienes se sumaron en esta etapa reemplazan justamente a los futbolistas que ya no forman parte del grupo mundialista. Son rituales que se agregan a otras costumbres muy marcadas dentro del plantel, como el orden para bajar del micro o la clásica imagen de De Paul y Paredes comiendo caramelos antes de los partidos, una postal que, si la FIFA lo permite, se repetirá en este Mundial.

La ciudad elegida por la selección para instalarse durante el torneo tiene, además, una particularidad curiosa: existe una Kansas City en el estado de Missouri y otra, pegada, en el estado de Kansas. Argentina, por ejemplo, se hospeda en Missouri, pero se entrena en Kansas, a pocos kilómetros de distancia, en el predio del Sporting Kansas City, acondicionado especialmente con la estética argentina.

En el hotel, que ya de por sí tiene un frente vidriado donde predomina el celeste, se colocaron banners con los colores nacionales y los años de las conquistas mundialistas, además de un enorme escudo de la AFA ubicado en el ingreso principal, sobre una pequeña fuente de agua. En otros sectores aparecen dos frases que acompañaron al grupo durante todo el ciclo: “Vamos Argentina” y “Todos juntos”. También, con estilo fileteado y muy ligado al universo tanguero, sobresale otra inscripción: “Coronados de gloria”.

El mural de la Scaloneta, parte de la escenografía habitual de Ezeiza, también fue replicado en la concentración argentina en Estados Unidos Prensa AFA

Además, hay cuadros con fotos y nombres de los convocados, junto a otras imágenes del Mundial de Qatar 2022. En el comedor sobresale un inmenso mural con los jugadores celebrando junto a Messi y un detalle que termina de darle identidad argentina al lugar: sillas celestes y blancas intercaladas alrededor de la mesa, apoyadas sobre una alfombra con un tono similar al de la Copa del Mundo.

Incluso en la sala de juegos puede leerse una frase que ganó notoriedad tras una publicidad de gaseosas en la que Lionel Scaloni asegura: “Sepan todos que vamos a defenderla”. También hay una ilustración que simula un colectivo manejado por el entrenador, con los futbolistas como pasajeros y la inscripción “La Scaloneta” en el frente.

El comedor de la concentración, ambientado con una marcada estética argentina. Prensa AFA

Imágenes muy parecidas a las que suelen verse en el predio de la AFA, aunque ahora trasladadas a Kansas City, para que la selección entre rápido en clima mundialista y sienta que, aun lejos de la Argentina, también puede estar en casa.

El seleccionado se hospedará allí durante gran parte de la fase de grupos: debutará en esa ciudad frente a Argelia, el martes 16 de junio, y luego viajará puntualmente a Dallas para los encuentros ante Austria, el lunes 22, y Jordania, el sábado 27. Así, el hotel Origin será el hogar de la delegación durante al menos un mes, un período en el que los jugadores volverán a convivir con la ilusión de hacer historia otra vez.