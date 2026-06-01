Cirugía a fondo: Stefano Di Carlo explicó las razones de una renovación profunda en el plantel de River

“La situación es compleja y hay que intervenir con agresividad”. El análisis de la actualidad de River, de parte del presidente Stefano Di Carlo, fue directo y crudo. Sin abrir el abanico de las polémicas o buscar victimizaciones, tomó una pesada decisión tras un primer semestre de gestión futbolística en el que el equipo volvió a acumular frustraciones: reducir el plantel con la salida de unos 15 futbolistas y potenciarlo con cinco o siete refuerzos de jerarquía. Una estrategia que cambiará la política de gestión del club y que desde este lunes se comenzó a activar en la mesa chica que componen Di Carlo, el secretario técnico Enzo Francescoli, el director deportivo Pablo Longoria y el entrenador Eduardo Coudet.

El semestre de River fue una montaña rusa. De la ilusión renovada al “que se vayan todos” en una serie de partidos. Altibajos constantes, propios de un equipo irregular que jamás pudo demostrar buen fútbol y que no encontró constancia en el nivel de sus jugadores. Con la salida de Marcelo Gallardo tras los ocho primeros encuentros, el interinato de Marcelo Escudero y los últimos 17 juegos de Coudet, el Millonario alcanzó la final del Apertura y la perdió 3-2 de forma increíble con Belgrano, ganó su grupo en la Copa Sudamericana para finalizar como el segundo mejor clasificado, y perdió el superclásico en abril.

Kendry Páez llegó hace pocos meses a River, pero rindió por debajo de lo esperado y podría regresar a Chelsea Prensa River Plate

El pantallazo numérico y estadístico es duro, pero no expone la más dolorosa realidad: River dejó de ser confiable. Y no solo lleva más de dos años sin ser campeón, sino que en ese tiempo tampoco pudo ser un equipo seguro, ofensivo y convincente, pese a invertir más de 85 millones de dólares en 20 jugadores en los últimos cuatro mercados del segundo ciclo del Muñeco. Por eso, el resultado con Belgrano no cambiaba el análisis de Di Carlo: la reestructuración debe ser profunda y contundente para administrar mejor los recursos, incluyendo revisiones y evaluaciones exhaustivas de contratos muy elevados, bajos rendimientos y perfiles que no encajaron en el club.

“He instruido al director deportivo y hemos tenido varias conversaciones en las que analizamos todo. Hemos decidido conjuntamente que van a salir en torno a 15 jugadores. El proceso empieza hoy. Va a tener que ocurrir muy rápido. Y vamos a cambiar un formato que ha sido habitual en nosotros de esperar procesos y cumplir contratos. Ahora la lógica será gestionar la salida de los jugadores. En algunos, venderemos de la mejor manera y en otros venderemos peor de lo que compramos, asumiendo la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible. El dato más relevante por el que nadie pregunta es el costo del plantel con contratos laborales. Tenemos que sacar a quince y con ese presupuesto concentrarlo en cinco o siete jugadores”, sentenció el presidente millonario en ESPN.

"HE INSTRUIDO AL DIRECTOR DEPORTIVO Y HEMOS DECIDIDO CONJUNTAMENTE QUE VAN A SALIR 15 JUGADORES"



💣 Stefano Di Carlo en #ESPNF90



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La lista es extensa y variada, con apellidos pesados, jugadores apuntados por el hincha y juveniles que deberán buscar rodaje en otro club. En la mayoría de los casos, se buscará evitar cesiones y sellar una venta para recuperar parte de la inversión, como ocurre con Kevin Castaño o Maximiliano Salas, dos jugadores por los que River pagó 14 y 8 millones de dólares limpios, respectivamente; y en otros, si no se puede concretar una operación, se intentará llegar a un acuerdo, como con Paulo Díaz o Germán Pezzella, marcadores centrales con contratos muy elevados para el poco tiempo de juego que acumulan y el nivel demostrado.

¿Qué otros apellidos ya no tendrán lugar?; Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Maximiliano Meza -le quedan seis meses de vínculo-, tres que fueron reprobados por el Monumental en este tiempo; se esperan ofertas por Lautaro Rivero, Ian Subiabre y Santiago Lencina entre los juveniles que se asentaron en primera en estos últimos dos años; se podría cortar anticipadamente el préstamo de Kendry Páez desde Chelsea; regresará Matías Galarza de Atlanta United de Estados Unidos y no continuará; Ezequiel Centurión partiría en caso de que Franco Armani opte por respetar su contrato hasta diciembre, ya que tiene un interés de Atlético Nacional en Colombia, y resta definir el caso de Juanfer Quintero, quien está buscando salida y podría emigrar a los Estados Unidos. Por otro lado, también se esperan ofertas por Facundo Colidio, y el club debe definir si lo negocia o lo retiene tras sus últimas buenas actuaciones en un semestre irregular.

“Las incorporaciones nos van a dar un avance en términos de jerarquía. Eso vamos a hacer en este proceso. La situación es compleja. Yo no voy a permitir que esa situación se perpetúe. Hay que intervenir con mucha agresividad. Queremos generar un equipo competitivo, con jerarquía, que se imponga en la cancha”, agregó Di Carlo. “Hemos hecho apuestas, esperando procesos de adaptación, creyendo que haciendo correcciones puntuales íbamos a tener una estructura en el equipo, pero no ha ocurrido. Hay que achicar el plantel para tenerlo con 20 jugadores de élite, no más de 25, 30 y 35, por el costo laboral. Vos podés pagar mejor teniendo menos. Y yo como dirigente tengo dos caminos: entrar en una caza de brujas y enojarme con la vida y el daño que te puedan hacer terceros, o ir a fondo, al corazón de esto que es ordenar el fútbol de River. Quiero generar un equipo competitivo con jerarquía, que se imponga en la cancha. Y ese es el problema de River hoy”.

En el plano de las llegadas, en Núñez ya se firmó el contrato por 18 meses de Nicolás Otamendi, el defensor central de 38 años que queda libre el 30 de junio de Benfica y a partir del 1° de julio ya será oficialmente jugador de River. Y se mantienen conversaciones por el volante central uruguayo Mauro Arambarri, los creativos Thiago Almada y Ángel Correa, y los delanteros Giovanni Simeone y Lucas Beltrán. Además, se buscará otro marcador central. “Estamos generando alternativas. Son nombres ciertos porque el proceso es incorporar para mejorar la situación, haciendo la inversión que corresponda por jugadores en una edad muy atractiva y otros jugadores más consolidados, pero en un buen momento de su presente“, explicó el presidente.

“Lo de Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él, River no tiene que tenerle miedo a esos montos si el potencial del jugador permite avanzar. Hoy la prioridad es que River juegue bien al fútbol. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y así lo vamos a ejecutar. Los montos estarán en la inteligencia de cada operación”. El mercado ya comenzó y River va a fondo.