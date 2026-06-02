Lionel Messi se entrenó con la selección argentina por primera vez en Kansas y planifica los pasos hasta el Mundial

Por primera vez desde su llegada a Kansas City el domingo por la noche, Lionel Messi apareció vestido con la ropa de la selección y encabezó la salida del plantel desde el hotel Origin rumbo al entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center, el predio de Sporting Kansas City donde la Argentina trabajará durante la previa del Mundial y toda la fase de grupos. De buen semblante, con un pequeño neceser bajo el brazo izquierdo y caminando sin señales de dolor, el capitán levantó el pulgar derecho en un gesto que funcionó como saludo, pero también como un mensaje tranquilizador: la contractura en el isquiotibial izquierdo que encendió las alarmas en la antesala del torneo todavía persiste, aunque por ahora no parece comprometer su presencia en el debut frente a Argelia, más allá de lo que ocurra en los amistosos.

Messi, que fue reemplazado en el segundo tiempo de su último partido con Inter Miami, el 24 de mayo, y que incluso debió realizarse estudios pese a que inicialmente se habló de una simple fatiga muscular, comenzó la recuperación directamente en Estados Unidos y se sumó a los entrenamientos en Kansas City sin pasar por Ezeiza. Este lunes por la tarde, ya entrada la noche en la Argentina, el plantel completó la primera práctica con los 26 convocados, bajo una temperatura cercana a los 32° y luego de una fuerte tormenta matutina. Aunque el ensayo fue cerrado para la prensa, trascendió que el rosarino realizó movimientos livianos, evitando exigirse de más y enfocándose especialmente en llegar en plenitud al estreno frente a Argelia.

HOLA, CAPITÁN 😍



Argentina partió rumbo a su primer entrenamiento con plantel completo. pic.twitter.com/G1YkZ8laGM — TyC Sports (@TyCSports) June 1, 2026

Antes de ese partido, la selección afrontará dos amistosos preparatorios en Estados Unidos: el sábado ante Honduras, en Texas, y el martes frente a Islandia, en Alabama. En principio, la idea del cuerpo técnico es no arriesgar a los futbolistas que arrastran molestias físicas, por lo que, salvo que Messi evolucione y se sienta completamente recuperado, lo más probable es que no sume minutos en esos encuentros y sea preservado directamente para el debut, en el que podría convertirse en uno de los primeros jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

El capitán no es el único futbolista entre algodones. Emiliano Martínez, con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, y Cristian Romero, que atraviesa la recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, son los casos que generan mayor atención, aunque ambos llegarían en condiciones al encuentro con los africanos. Más atrás aparecen Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que continúan con la puesta a punto de sus lesiones musculares, mientras que Nicolás Paz evoluciona de su traumatismo en la rodilla izquierda.

La selección continuará entrenándose en el predio de Sporting Kansas City hasta el viernes, cuando viajará rumbo a Texas para enfrentar a Honduras. Después de ese compromiso, la delegación regresará a Kansas City para seguir con la preparación, más allá de que durante algunos días existió la posibilidad de instalarse temporalmente en Houston hasta el amistoso siguiente, una alternativa que finalmente quedó descartada.

La concentración argentina en Kansas, con motivos que recuerdan a cada paso la historia albiceleste Prensa AFA

En ese contexto, y en medio de tantos traslados, es posible que algunos futbolistas permanezcan trabajando en Kansas City mientras el resto viaja, aunque todo dependerá de la evolución física de cada uno y de las sensaciones que tenga Lionel Scaloni respecto de poder utilizarlos. También entra en esa evaluación Messi, aunque en su caso se trata de una molestia muscular menor que, en principio, no debería impedirle llegar al estreno mundialista.

En la puerta del hotel de concentración, el capitán fue el más ovacionado por los hinchas que aguardaban detrás de la valla ubicada sobre la calle Dr. Riverfront, al norte del downtown, en una zona algo apartada del centro y a orillas del río Missouri, el más largo de Estados Unidos. Lo mismo sucedió en la puerta del predio, donde una treintena de hinchas con camisetas de la Argentina, Boca y Barcelona, entre otras, vivaron a los jugadores al paso del ómnibus.

En ese escenario, la figura de Messi sobresale más que nunca. Cuando el 10 aparece, la calma se rompe. Pasó cuando se lo vio detrás de un ventanal conversando con uno de los integrantes del staff mientras algunos compañeros compartían mates en una de las terrazas del edificio, y volvió a suceder cuando caminó con tranquilidad esos pocos metros hasta subirse al micro rumbo al entrenamiento.

Por ahora, su presencia en los amistosos sigue siendo una incógnita. Pero su apariencia, relajada y sin rastros visibles de dolor, llevó algo de alivio a una selección que, nueve días atrás, quedó en vilo por una lesión que alteró la previa del Mundial y que hoy provoca que cada movimiento de Lionel Messi sea observado con una atención especial, incluso más de la habitual.