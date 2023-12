escuchar

Para River, el año futbolístico fue una verdadera montaña rusa. Tuvo su pico máximo con la consecución de la Liga Profesional en el primer semestre, a partir de un rendimiento colectivo de alto nivel, que llevó a pensar que se estaba ante un ciclo que prometía tantos éxitos como el que había concluido con la partida de Marcelo Gallardo. River se llenó de figuras y de regresos de glorias pasadas. Sin embargo, el arranque de la segunda parte del año, que contemplaba arrasar en la Copa Libertadores, se convirtió en un escenario de desencanto. Primero, por la eliminación rápida del máximo objetivo de la temporada; luego, porque la superpoblación de figuras no tuvo su correlato en logros: el equipo tuvo un amargo final en la Copa de la Liga, con la eliminación por penales a manos de Rosario Central.

En el ecosistema riverplatense hubo cierta disconformidad con Martín Demichelis. El entrenador, que parecía destinado a la grandeza en la primera parte del año, fue desdibujando su imagen con el correr de los meses. Influyeron, también, los rumores de cortocircuitos con varios integrantes del plantel -en especial con los más grandes- por cuestionamientos -de él hacia sus dirigidos- que se filtraron a la prensa. Por eso, era necesaria la palabra de Jorge Brito, el presidente de River, para que además de un balance del año diera pistas de cómo será el panorama para lo que viene. Y el titular de la entidad despejó todas las dudas: “No está en revisión la continuidad de Demichelis. Planificamos 2024 convencidos de que tenemos un gran plantel, de los mejores del fútbol sudamericano, y que vamos a dar pelea en la Libertadores. Estamos unidos para lo que viene. Hemos tenido un año con cosas muy lindas y partidos claves que hemos perdido”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

Jorge Brito, presidente de River, celebrando en el campo de juego del Monumental luego de la conquista del título en la Liga Profesional 2023 Pablo Elías

Brito intentó bajarles el tono a las críticas de algunos hinchas y defendió al entrenador: “Martín inició muy bien, logramos salir campeones. No creo que fuera el mejor del mundo hace seis meses ni tampoco que podamos discutirlo tanto porque se hayan errado unos penales y quedamos afuera de una copa. Yo estoy convencido de que Martín Demichelis, que para nosotros fue una gran apuesta, va a iniciar 2024 con muchísima más experiencia y conocimiento del plantel que el que tenía anteriormente”, sostuvo.

Luego, enumeró lo que para él fue un muy buen año: “Ganar dos clásicos en un año no es menor, salir campeones a diez puntos del segundo tampoco es menor, ver la tabla general a veinte puntos del segundo tampoco es menor... Pero bueno, hemos perdido partidos claves que nos han costado muy caro”.

En otro momento de la charla, Brito cuestionó sin vueltas el formato de campeonatos que tiene el fútbol argentino. “No me gusta el modelo de torneo que tenemos ni que cambien las reglas de juego. Debemos ir a un torneo de 20 equipos. Es una batalla perdida. Cuando estábamos en la Superliga habíamos armado un esquema para que bajara un club por año hasta llegar a 22, pero después se rompió todo eso y se volvió a tener más clubes”, explicó.

La conformación del plantel para lo que viene también estuvo en la agenda del presidente de River, que desactivó la posibilidad de que en lo inmediato pueda volver Gonzalo Montiel, pieza importante del ciclo Gallardo, hoy con pocos minutos en Nottingham Forest. “Nos encantaría que Montiel pueda estar acá, pero tenemos que ser muy respetuosos y no generar ilusiones a la gente de River con cosas que hoy no se pueden materializar. River tiene una gran situación económica y todos los esfuerzos que podamos hacer, dentro del margen que tenemos, los vamos a hacer. Por este jugador o por el que sea. Lo leí en todos lados y no hay nada cierto al respecto. Lo primero que hay que poner en estas cosas es la voluntad del jugador; no debemos generar expectativas de algo que hoy no existe”, zanjó la cuestión.

