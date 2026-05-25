El mensaje del jugador de River que cometió el penal contra Belgrano en la final del Apertura

El defensor de River Plate, Lautaro Rivero, publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales luego de la derrota por 3 a 2 frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura, marcada por el penal sancionado en su contra.

“Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha”, escribió el zaguero en una historia de Instagram.

La acción que derivó en el penal ocurrió a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando River ganaba 2 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes. Nicolás Fernández intentó filtrar un pase dentro del área y la pelota impactó en el brazo izquierdo de Rivero, que se encontraba sobre la línea del área grande.

Lautaro Rivero, defensor de River Plate, envió un mensaje a los hinchas tras la derrota frente a Belgrano por el Torneo Apertura Instagram

En primera instancia, el árbitro Yael Falcón Pérez dejó seguir la jugada. Sin embargo, luego del llamado de Leandro Rey Hilfer desde el VAR, revisó la acción en el monitor y consideró que existió una “mano sancionable”.

Fernández convirtió desde los doce pasos para establecer el empate parcial y, minutos más tarde, volvió a marcar para sellar el 3 a 2 definitivo que le dio al conjunto cordobés el primer título de su historia.

La decisión arbitral generó fuertes protestas en el banco de River. El entrenador Eduardo Coudet reaccionó con enojo durante el encuentro y terminó expulsado. Tras el pitazo final, regresó al campo de juego para reclamarle a Falcón Pérez por la sanción del penal y luego rechazó recibir la medalla de subcampeón.

La mano de Lautaro Rivero que Yael Falcón Pérez sancionó con penal para Belgrano

La historia de Lautaro Rivero

Rivero pasó en poco años de vender alfajores en los semáforos de Moreno a convertirse en una de las apuestas defensivas de River y en una de las apariciones jóvenes que siguió de cerca el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El marcador central zurdo, de 21 años, logró consolidarse tras un préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y regresó al club de Núñez impulsado por una decisión de Marcelo Gallardo.

Nacido el 1 de noviembre de 2003 en Moreno, provincia de Buenos Aires, Rivero se formó en clubes barriales como Los Halcones, Villa Luro Norte y La Victoria antes de incorporarse a las divisiones inferiores de River Plate en 2018. En sus primeros años actuó como volante por izquierda, aunque luego fue reubicado como segundo marcador central, posición en la que terminó consolidándose.

Lautaro Rivero celebra la clasificación de River luego de eliminar a Racing en la Copa Argentina Prensa River

Su recorrido no fue lineal. Mientras intentaba abrirse camino en las inferiores del club, trabajó vendiendo alfajores en los semáforos para ayudar económicamente a su familia. Además, atravesó un extenso período sin continuidad en la reserva: entre octubre de 2021 y octubre de 2023 apenas tuvo actividad oficial.

El punto de inflexión llegó en 2024, cuando fue cedido a Central Córdoba por 18 meses. Allí comenzó a ganar rodaje bajo la conducción de Omar De Felippe y se convirtió en una pieza importante del equipo. Disputó 31 partidos oficiales, fue titular en 27 y participó en los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. También integró el plantel que conquistó la Copa Argentina.

Lautaro Rivero y Lucas Passerini, cabeza a cabeza durante la final del torneo Apertura DIEGO LIMA - AFP

Uno de los momentos que más impulsó su crecimiento futbolístico ocurrió en el estadio Maracaná, donde Central Córdoba sorprendió al vencer 2-1 a Flamengo por la Copa Libertadores. Sus actuaciones despertaron entonces el interés de Marcelo Gallardo, que decidió repescarlo a mediados de 2025.