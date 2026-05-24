Gonzalo Montiel evitó saludar a Claudio Tapia durante la premiación, tras la derrota de River ante Belgrano
El campeón del mundo pasó por al lado del presidente de la AFA al recibir la medalla de subcampeón en Córdoba después de la final del Apertura
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La final del torneo Apertura dejó una escena que rápidamente se volvió viral después de la consagración de Belgrano en Córdoba. Gonzalo Montiel, defensor de River, hoy en el banco por una molestia física que arrastraba, y campeón del mundo con la selección argentina, evitó saludar a Claudio “Chiqui” Tapia durante la entrega de medallas de subcampeón en el estadio Mario Alberto Kempes.
El lateral derecho de 29 años, que integró el banco de suplentes porque se recupera de un desgarro, pero no ingresó, pasó por el sector donde se encontraban las autoridades del torneo y saludó a algunos de los dirigentes presentes, aunque omitió estrechar la mano del presidente de la AFA. La situación ocurrió justo detrás de Juan Fernando Quintero, que sí saludó a Tapia y luego se quitó la medalla. Al igual que Cachete, que apuró el paso mientras Tapia saludaba a Quintero; se observa en la imagen de TV que el defensor de River apenas estira su brazo derecho para rozar el del presidente y sigue de largo, sin mirarlo.
Montiel siguió caminando sin detenerse frente a Tapia y la imagen rápidamente tomó repercusión por el peso simbólico del futbolista dentro del fútbol argentino. Además de ser uno de los habituales convocados por Lionel Scaloni, fue quien convirtió el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia. Lo que lo catapultó a la historia con la albiceleste.
La tensión de River tras la derrota también quedó reflejada en la ausencia de Eduardo Coudet durante la premiación. Muy molesto por algunas decisiones arbitrales, al mando de Yael Falcón Pérez, el entrenador no salió a recibir la medalla de subcampeón después del 3-2 frente a Belgrano. Cabe resaltar que había sido expulsado antes del final por el árbitro.
JUANFER Y MONTIEL SE SACARON LA MEDALLA.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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El equipo cordobés se consagró campeón del Apertura tras dar vuelta el resultado en los minutos finales con dos goles de Nicolás “Uvita” Fernández y consiguió el primer título de liga de Primera División de toda su historia.
La histórica victoria de Belgrano ante River por la final del Apertura
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