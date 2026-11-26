Pasaron 752 días del último partido que River pudo ganar dando vuelta un resultado. Son 32 encuentros consecutivos en los que no logra torcer el marcador si arranca perdiendo, con solo nueve empates y 23 derrotas. La última vez fue en Alta Córdoba ante Instituto el 6 de noviembre de 2024 por la Liga Profesional en la victoria 3-2 que comenzó con un 0-1 inicial. Ahora volverá a ese mismo escenario y contra el mismo rival para buscar las semifinales del torneo Clausura y quitarse un estigma de estos tiempos: el peso de los partidos trascendentales.

Día a día. Prueba a prueba. Así vive el presente Leonardo Ponzio como entrenador millonario. Por primera vez en este incipiente ciclo de 11 encuentros, el DT plantó su bandera tras eliminar a Lanús (3-1) en el Monumental. En medio de versiones y rumores sobre posibles sucesores, comunicó su deseo y sus ganas de sostenerse en el cargo que asumió hace tres meses de forma interina -con contrato hasta agosto de 2027-. “Voy a seguir insistiendo porque creo que me gané el lugar y lo voy a respetar. Quiero ser el entrenador de River. Hoy parece que este lugar se está ofreciendo, vendiendo. Y si hay alguien en el cargo trabajando hay que respetarlo”, dijo luego de conseguir su octava victoria.

“PARECE QUE ESTE LUGAR SE ESTÁ VENDIENDO, OFRECIENDO… CUANDO HAY ALGUIEN EN ESTE CARGO HAY QUE RESPETARLO” Leo Ponzio fue CONTUNDENTE con respecto a los nombres que se rumorean para reemplazarlo como DT de River. pic.twitter.com/HyQsKGq6Xx — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Con un 75.5% de efectividad y números idénticos a los del inicio de la gestión de Eduardo Coudet (ocho victorias, un empate y dos derrotas), la visita a Córdoba es un nuevo examen para un director técnico que todo el tiempo parece necesitar aprobación constante porque su equipo aún no logra transmitir garantías ni seguridad. En un año caótico, con un arrastre extremadamente negativo, River tiene su última bala en la recámara. “Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores”, escribió el capitán Nicolás Otamendi en Instagram. Y es que todo se enmarca en la obligación de ser campeón tras no poder conseguir los primeros dos objetivos iniciales: ni la clasificación a la Copa Libertadores por la Tabla Anual ni el superclásico. Y se potencia por el contexto crítico de la ruptura política con la AFA y esa constante tensión dirigencial, con la lupa puesta en los arbitrajes desde Núñez. En Córdoba estarán Nazareno Arasa como árbitro principal y Lucas Novelli como árbitro VAR.

Nicolas Otamendi admitió que el equipo aún está en deuda con los hinchas de River Manuel Cortina

En ese contexto, desde lo futbolístico Ponzio respaldará dos decisiones fuertes: Lautaro Rivero seguirá ocupando el lugar de Lucas Martínez Quarta en la zaga central y el juvenil Santiago Espíndola tendrá su tercer partido en primera en el medio campo. Sin poder contar con Aníbal Moreno ni Fausto Vera, el tándem del eje estará otra vez ocupado por dos jóvenes de 19 años. Así, las principales preguntas del DT pasan por dos puestos cruciales: el lateral izquierdo con Marcos Acuña (recuperado de una molestia muscular en el aductor) y Francisco Ortega; y la referencia de ataque con Lucas Beltrán (ya en condiciones tras un traumatismo de tobillo derecho) y Sebastián Driussi. Luego de cumplir las dos fechas de suspensión, Gonzalo Montiel volverá al lateral derecho y en principio el resto del equipo será el mismo que derrotó a Lanús.

A la espera del último entrenamiento con posterior concentración en el Monumental para viajar el sábado por la mañana, Córdoba recibirá a River con un condimento extra: el estadio que aún se está poniendo en condiciones para el partido. Es que Instituto trabaja a contrarreloj tras el recital de María Becerra del fin de semana pasado y realiza -con indirectas incluidas, pese a que desde River no hubo mención pública alguna del tema- un seguimiento diario de la evolución del terreno en sus redes sociales.

River recupera una pieza importante: Gonzalo Montiel, que vuelve luego de la expulsión frente a Boca X

Es que la localía ha sido una garantía para el local en este torneo: lleva siete victorias y dos empates en su provincia. En el Presidente Perón ganó cuatro y empató uno, mientras que en el Kempes ganó tres y empató uno. Fortaleza absoluta para el equipo de Diego Flores, quien en la previa también plantó su propia bandera: “Es un momento especial. River no intimida, esto es fútbol argentino. Ellos perdieron seis partidos en el torneo, nosotros dos. Vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes y River va a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida. La actitud va a ser innegociable. Es un rival durísimo, con jerarquía. Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado”.

🗣️ "RIVER NO INTIMIDA"



Analizamos las declaraciones de Diego Flores, DT de Instituto, antes de enfrentar al Millonario por los cuartos de final del #TorneoClausura.



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Esta vez, la Gloria no saldrá de su estadio, como ocurrió frente a Boca para recibir visitantes y lograr una recaudación de más de 700 mil dólares entre populares y plateas vendidas, pero el club anunció el día del club, con un bono obligatorio de 65 mil pesos para todos los socios con la cuota al día que deseen acceder a cualquiera de las tribunas del Monumental Presidente Perón. Además, se venderán plateas para no socios con populares a 100 mil pesos y plateas de 120 y 150 mil pesos.

Un clima especial para un partido trascendental para ambos. Instituto se jugará su gran carta para ser por primera vez semifinalista en un torneo de primera división. River afrontará una visita de riesgo con la obligación de seguir con vida para quedar a dos partidos de cerrar el año con una sonrisa en un año que hasta ahora es tan olvidable como desprolijo.