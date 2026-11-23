La victoria por 3 a 1 sobre Lanús, que depositó a River en los cuartos de final del torneo Clausura, dejó algo más que una clasificación. En una noche atravesada por las especulaciones sobre el futuro en el banco de suplentes, Leonardo Ponzio aprovechó la conferencia de prensa para enviar un mensaje tan directo como inusual. El entrenador interino, que asumió en medio de una crisis deportiva y bajo la premisa de conducir una transición, se cansó de los rumores y manifestó públicamente su deseo de continuar al frente del equipo.

“Es el lugar que me gané y lo voy a defender con trabajo”, afirmó luego del triunfo frente a Lanús. La frase sintetizó el eje de su mensaje. Lejos de asumir una postura pasiva o de limitarse a recordar su condición de interino, Ponzio dejó en claro que pretende ser considerado para el cargo de manera permanente, más allá de los rumores que otra vez acercaron el nombre de Ramón Díaz para 2027.

🗣️ "POR SUPUESTO QUE QUIERO SER EL ENTRENADOR DE RIVER. LO TENGO CLARÍSIMO" Leo Ponzio sobre su presente como DT de River.



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Desde su llegada, la situación de Ponzio quedó envuelta en la incertidumbre. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, siempre sostuvo que el excapitán había aceptado hacerse cargo de manera transitoria y que la evaluación definitiva se realizaría al término de la temporada. De hecho, el propio presidente había señalado semanas atrás que la continuidad del técnico se resolvería a fin de año, cuando el club analizara el rumbo futbolístico y definiera el proyecto para 2027.

Leonardo Ponzio, DT de River, con uno de los referentes de River, Nicolás Otamendi

Sin embargo, los buenos resultados y la recuperación competitiva del equipo modificaron el escenario. River volvió a posicionarse como protagonista en el Clausura y llegó a los playoffs con posibilidades de pelear por el título. Solo se le achacan algunos bache en el juego que, por momentos, ponen en riesgo el desarrollo de los encuentros. Así, en ese contexto, las versiones sobre posibles reemplazantes comenzaron a multiplicarse y los nombres de distintos entrenadores aparecieron asociados al club. Ponzio escuchó durante semanas esas especulaciones. Y esta vez dijo basta y decidió responder.

Su planteo fue incluso más allá. “Por supuesto que cualquiera quiere ser entrenador de River. Parece que este lugar se está vendiendo, ofreciendo. Cuando hay alguien en el cargo de entrenador hay que respetarlo”, agregó, en una declaración que fue interpretada como una respuesta a las constantes menciones de candidatos para sucederlo.

🗣️ "POR SUPUESTO QUE QUIERO SER ENTRENADOR DE RIVER, LO TENGO CLARÍSIMO. PARECE QUE ESTE LUGAR SE ESTÁ COMO VENDIENDO, OFRECIENDO. NO TENEMOS QUE IR POR ESE LADO. CUANDO HAY ALGUIEN EN ESE CARGO, HAY QUE RESPETARLO"



🔥 Leonardo Ponzio, TAJANTE sobre su deseo de continuar en… pic.twitter.com/A6186YueEE — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2026

Las palabras no pasaron inadvertidas porque mostraron a un Ponzio diferente al de sus primeras apariciones públicas. Habitualmente moderado y prudente, optó esta vez por exhibir cierto fastidio ante un debate que considera prematuro. El entrenador entiende que su trabajo todavía está siendo evaluado en plena competencia y considera que los rumores permanentes terminan afectando el desarrollo normal de la tarea cotidiana.

Stefano Di Carlo, presidente de River; la dirigencia del Millonario tendrá que tomar decisiones importantes sobre el DT para el año próximo Ricardo Pristupluk

Una de las frases más contundentes llegó cuando habló de su historia personal dentro del club. “Me gané todo trabajando. ¿Cómo no voy a querer estar acá? [...] No tengo más de lo que soy. Soy esto, en mi vida, en el día a día. ¿Cómo no voy a querer estar acá?”, señaló. La referencia no fue casual. Ponzio construyó gran parte de su trayectoria en River, donde se convirtió en uno de los referentes de la etapa más exitosa de la institución en los últimos años. Ahora intenta trasladar ese recorrido al banco de suplentes.

La charla entre Ponzio y los periodistas transcurrió por distintos carriles. “El fútbol pasó por arriba de la política: es un deporte y lo llevamos a un lugar que no beneficia a nadie que vive de esto. Esto es River, conozco mucho, sé dónde estoy. El partido fue el que fuimos a buscar. La gente tiene un párrafo aparte: nos aguantó y su necesidad es la nuestra”, sentenció el entrenador.

La dirigencia, por el momento, mantiene la postura expresada desde el comienzo. Di Carlo recordó recientemente que el acuerdo original contemplaba una transición hasta el final de la temporada y que entonces se determinará si el ciclo continúa o si el club busca otro entrenador. Al mismo tiempo, destacó la predisposición del ex volante para asumir en un contexto complejo y valoró tanto su conocimiento de la institución como los resultados obtenidos durante su gestión.

Ponzio dejó en claro la tensión del momento en cada frase. Inclusive cuando se le preguntó sobre a quién quisiera como próximo rival en los cuartos de final del Clausura: “No sé... Me gustaría jugar de local nuevamente, incluso con todas las presiones que hay”.

Ponzio también hizo referencia al rumor constante. “No me molesta. Sé de qué vivimos. Sé de qué lado viene. Los conozco a todos ustedes. Me molesta que le hagamos mal al club, a los jugadores… ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué nos vaya mal? Bueno, le va mal a River. Yo soy una parte del momento. Eso es lo que me molesta, que al club no lo protegemos”. ¿Habrá sido una indirecta para Ramón Díaz y su entorno?.

Pocos recuerdan una historia entre ellos, cuando Díaz era el entrenador y Ponzio uno de los jugadores del plantel. El mediocampista nunca estuvo entre los preferidos del DT y la relación era distante. Sobre todo entre 2013 y 2014, cuando el riojano decidió marcharse y luego llegó Marcelo Gallardo.