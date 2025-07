Marcelo Gallardo disfrutó de la contundencia de River y explicó el caso del “chico de los 100 millones”

Una noche casi perfecta. Con una contundencia intimidante. La producción de River en Córdoba, ante Instituto, dejó muy buenas sensaciones en el universo millonario. Incluso, cuando no mostró su mejor versión en el arranque del encuentro. Pero el entrenador, Marcelo Gallardo, al enfrentar los micrófonos tras la goleada por 4-0, reconoció que más allá de la diferencia en el marcador, no todo resultó sencillo para su equipo, que resolvió la empresa con una alta efectividad en el segundo paso del conjunto se Núñez en el torneo Clausura.

Gallardo, eligió la mesura a pesar de que su equipo liquidó a Instituto en una ráfaga: “Quiero destacar que en el fútbol argentino no es fácil ganar. Si bien hoy [por la noche del sábado] ganamos por una clara diferencia, no fue fácil en el inicio. Nos costó acomodarnos en el partido”.

Si bien la diferencia resultó amplia, lo concreto es que River recién pudo desanudar el partido en el final de la primera etapa y que lo mejor del conjunto millonarios recién se vio en el segundo tiempo: “En el desarrollo del segundo tiempo estuvimos mejor con la pelota y terminamos teniendo un buen partido en general”, dijo el Muñeco.

"ME PONE MUY FELIZ POR ÉL. CHICO DEL CLUB QUE TIENE CUALIDADES"



🆕 El Muñeco Gallardo habló sobre el debut como titular de Santi Lencina, quien se lució con un doblete vs. Instituto



La apuesta del DT millonario en este choque con Instituto por darle rodaje a jugadores juveniles como Juan Cruz Meza y Santiago Lencina, que convirtió dos tantos, resultó perfecto para el desarrollo de estos talentos de River: “Está bueno que vayan creciendo con un plantel que tiene experiencia, con el respaldo del cuerpo técnico y la gente”.

Y agregó: “Vamos a ir creciendo como equipo con el correr de los partidos, recién arranca el torneo y la soltura se va viendo. Estoy muy conforme con el plantel que logramos conformar, con muchas variantes y con mucho deseo por ganar. Si bien tenemos muchos futbolistas en el grupo no siento que sea un problema tener muchos jugadores a disposición. Son alternativas, no problemas. La carrera de los futbolistas no es lineal, tiene altibajos, y esas alternativas nos da que el que esté bien va a jugar. La competencia es buenísima para mí y el equipo. Que haya una competencia buena entre ellos”, enfatizó.

Para Gallardo uno de los puntos centrales en este proceso de evolución como grupo, valoró la efectividad que mostraron en los dos primeros partidos del torneo: “Estamos siendo muy efectivos, tenemos siete goles en dos partidos, en el inicio del torneo anterior nos costaba convertir. Es bueno. Sumamos mucho talento, como el de Maxi Salas que te da una energía diferente, que es lo que necesitábamos. Se puede mover por todo el frente de ataque. Pudo adaptarse rápido”.

La vuelta de los visitantes y las cláusulas de los 100 millones

En esta fecha se dio la particularidad que en dos encuentros se vio público visitante en las canchas. Uno de los partidos con hinchas de las dos parcialidades fue el de Lanús con Rosario Central y el otro, justamente el de Instituto con River. Respecto de esta situación, Gallardo habló y explicó: “Me gusta, a todos nos gusta, que se viva una fiesta en la cancha. Para eso tenemos que ayudar entre todos, la sociedad tiene que aportar para que eso suceda. Comportarnos como una sociedad mejor para que se sostenga en el tiempo”, agregó.

Además, el entrenador de River fue consultado acerca de Bautista Dadín, el goleador de la reserva, que la entidad de Núñez blindó con una cláusula de 100 millones de dólares, al igual que lo hizo con Facundo Colidio, Alex Woiski y Lautaro Rivero: “No es para exponerlos (los 100 millones), sino para tratar que nos respaldemos con la cláusula, nada más. No tiene que confundir ni a los jugadores ni a la gente. Lo quiero compartir porque quizás decís ‘y el chico de los 100 millones dónde está’. Tiene que hacer sus pasos, no confundamos a la gente por una cláusula que tiene relación con otra cosa y no con el estado actual del futbolista”, analizó Gallardo.