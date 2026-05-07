Horario de River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026

La cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026 concluye este jueves con los dos partidos del Grupo H y uno de ellos lo protagonizan Carabobo de Venezuela vs. River Plate en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia con arbitraje de Derlis Fabián López López.

El duelo inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En simultáneo, Blooming de Bolivia recibe a Bragantino de Brasil en el otro cotejo de la zona.

La previa de Carabobo vs. River Plate

El club venezolano está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Viene de ganarle 2 a 0 a Blooming, como local, con un doblete de Edson Tortolero. Hay tres argentinos en el plantel y son titulares en el encuentro de este jueves: el defensor central Ezequiel Neira, el arquero y capitán Lucas Bruera y el mediocampista Matías Núñez.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta a los 93′ y necesita otra alegría para quedar a un paso de los playoffs.

A pesar de la importancia del juego, el DT optó por no convocar a cinco jugadores importantes porque el próximo domingo disputará los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante San Lorenzo en el estadio Monumental. Se quedaron en la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Tomás Galván.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar este jueves a Carabobo en Venezuela ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/ZATRHmcb9f — River Plate (@RiverPlate) May 6, 2026

Posibles formaciones

Carabobo : Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Kecin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.90 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

En la primera rueda, en el partido disputado en el Monumental, River se quedó con la victoria por 1 a 0 con gol de Sebastián Driussi, quien está lesionado y es baja en el Millonario para jugar en Venezuela.