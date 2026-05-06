Rodolfo D’Onofrio: “Tenemos el Colón, el Monumental es majestuoso, pero nos faltan los artistas”

Rodolfo D’Onofrio es el presidente en cuyo mandato River obtuvo dos de las cuatro copas Libertadores de su historia. Suficiente para ocupar un lugar destacadísimo en el panteón de las máximas autoridades. La primera la conquistó en 2015, un año después de su asunción, en el sillón que dejaba Daniel Passarella.

La segunda es la más recordada, la final de 2018 ante Boca, en Madrid. Su gestión de ocho años alcanzó un grado de afecto y adhesión en socios e hinchas infrecuentes entre los presidentes de los clubes, muchos de los cuales no pueden volver como simples simpatizantes a las canchas por el repudio que despiertan. No es el caso de D’Onofrio, a quien en el Monumental le piden autógrafos y selfis como si fuera un jugador. Lo avalan 15 títulos, cosecha que lo convierte en el presidente más ganador de la historia.

D’Onofrio fue el primer representante de Filosofía River, una línea de conducción que tuvo continuidad con Jorge Brito y ahora con Stefano Di Carlo. El oficialismo suma más de 11 años en el poder, pero D’Onofrio, de 77 años, descarta volver a postularse en alguna oportunidad.

Rodolfo D'Onofrio, cuando ingresó en la cancha de Boca tras el gas pimienta arrojado a la salida del vestuario de River La Nación / Fabian Marelli - Archivo

Invitado al streaming de La Página Millonaria, D’Onofrio, como voz autorizada, respondió en la entrevista a varias cuestiones de River, vinculadas con la actualidad y el pasado:

“Yo confío en Coudet, creo que él puede revertir esto. Tiene todo el ímpetu y las ganas para hacerlo. Todos los hinchas tenemos que acompañarlo y los jugadores deben obedecerle. Los jugadores tienen que demostrarle al técnico que tienen la capacidad para estar en River. El apoyo total es para el técnico.”

creo que él puede revertir esto. Tiene todo el ímpetu y las ganas para hacerlo. Todos los hinchas tenemos que acompañarlo y los jugadores deben obedecerle. Los jugadores tienen que demostrarle al técnico que tienen la capacidad para estar en River. El apoyo total es para el técnico.” “A los hinchas les quiero decir que no silben ni insulten más, no sirve para nada, aunque tengan el derecho a hacerlo. Nadie puede irse contento después de un partido como contra Atlético Tucumán. No digo que los aplaudan, sino que guarden silencio. Los jugadores se van a dar cuenta de lo que siente el hincha. Además, les damos de comer a los demás, al adversario. ¿Para qué?.“

D'Onofrio respaldó a Coudet Manuel Cortina