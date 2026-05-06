Rodolfo D’Onofrio: “Tenemos el Colón, el Monumental es majestuoso, pero nos faltan los artistas”
El expresidente más ganador en la historia de River se refirió a la actualidad y repasó parte de su gestión
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Rodolfo D’Onofrio es el presidente en cuyo mandato River obtuvo dos de las cuatro copas Libertadores de su historia. Suficiente para ocupar un lugar destacadísimo en el panteón de las máximas autoridades. La primera la conquistó en 2015, un año después de su asunción, en el sillón que dejaba Daniel Passarella.
La segunda es la más recordada, la final de 2018 ante Boca, en Madrid. Su gestión de ocho años alcanzó un grado de afecto y adhesión en socios e hinchas infrecuentes entre los presidentes de los clubes, muchos de los cuales no pueden volver como simples simpatizantes a las canchas por el repudio que despiertan. No es el caso de D’Onofrio, a quien en el Monumental le piden autógrafos y selfis como si fuera un jugador. Lo avalan 15 títulos, cosecha que lo convierte en el presidente más ganador de la historia.
D’Onofrio fue el primer representante de Filosofía River, una línea de conducción que tuvo continuidad con Jorge Brito y ahora con Stefano Di Carlo. El oficialismo suma más de 11 años en el poder, pero D’Onofrio, de 77 años, descarta volver a postularse en alguna oportunidad.
Invitado al streaming de La Página Millonaria, D’Onofrio, como voz autorizada, respondió en la entrevista a varias cuestiones de River, vinculadas con la actualidad y el pasado:
- “Yo confío en Coudet, creo que él puede revertir esto. Tiene todo el ímpetu y las ganas para hacerlo. Todos los hinchas tenemos que acompañarlo y los jugadores deben obedecerle. Los jugadores tienen que demostrarle al técnico que tienen la capacidad para estar en River. El apoyo total es para el técnico.”
- “A los hinchas les quiero decir que no silben ni insulten más, no sirve para nada, aunque tengan el derecho a hacerlo. Nadie puede irse contento después de un partido como contra Atlético Tucumán. No digo que los aplaudan, sino que guarden silencio. Los jugadores se van a dar cuenta de lo que siente el hincha. Además, les damos de comer a los demás, al adversario. ¿Para qué?.“
- “Tenemos el Teatro Colón, porque hoy el Monumental es majestuoso, pero nos faltan los artistas. Con ese marco tenemos que ofrecer un espectáculo diferente. Pero lo vamos a solucionar, son etapas. Yo confío en Coudet."
- “Stefano Di Carlo es muy inteligente, trabajador y tiene muy en claro lo que es la gestión. El River ID lo creó él, algo que permite tener 350 mil socios. Se formó a mi lado y del exsecretario fallecido Cassio, un gran dirigente. Yo siempre le dije: ‘Sé que vas a entender todos los problemas y sabrás buscar las soluciones, pero solo cuando seas presidente vas a saber si tenés capacidad de liderazgo. Hay que darle tiempo para que lo demuestre. Está en un momento complejo, en el que tiene que ser líder."
- “Hablo con Stefano cuando él me consulta. Una de las últimas veces fue antes del superclásico con Boca en la Bombonera. Le dije que tenía que confirmarlo a Gallardo, que no permitiera que el periodismo pusiera en duda su continuidad y que los jugadores sintieran que debían matarse por Gallardo.”
- “Yo no quería jugar en Madrid la final. Ya durante el partido, el arbitro no cobra un penal clarísimo para River. “Este colegiado dirige raro”, me dice Florentino Pérez en pleno palco en el Bernabéu. Se estaba equivocando mucho [el referí]. El primer gol no lo grité. En el tercero me paro y le digo a toda la fila que lo grito, avisé que lo gritaba, y terminaron todos abrazándome porque lo habíamos ganado.”
- “Cuando Juanfer (Quintero) entró en la final, le digo a Florentino: ‘mire, este jugador va a cambiar un poco el partido. Al ratito me responde: ‘oye, cómo juega este chaval.’”
- “En 2014 Gallardo me llama y me dice: ‘quiero a Pratto’, que estaba en Vélez. Oferto cinco millones de dólares. No tenía un mango, eh. Estábamos jugando sin fichas. Vélez dice que en la Argentina no lo venden. Pasó el tiempo. Estábamos trayendo a Armani, Juanfer, Zuculini y Gallardo me dice de nuevo que quiere a Pratto. Fue un tembladeral la comisión directiva en ese momento. No todos estaban de acuerdo en traerlo y gastar 15 millones de dólares. No teníamos problemas, pero nos iba a generar una tormentita financiera. Pero yo creía en Gallardo. Y cuando me dijo ‘lo necesito’ dije ‘vamos por él’. Lo trajimos y tenía razón. Recuperamos cada centavo.”
- “A Gallardo le encantaba Luis Díaz [ahora en Bayern Munich] pero no pudimos por lo económico. Lo llamaron de Europa y se hizo difícil. Pero sí, estuvo cerca.”
- [El día que ingresó en la cancha de Boca por el ataque con gas pimienta a los jugadores a la salida del vestuario de River] “Me di el pequeño gusto de que me putearan 50 mil hinchas de Boca. Pasé muchos años en los que los presidentes de Boca, con su picardía y viveza, nos hacían quedar como tontos. No quería más eso, por eso hice lo que hice ese día. Y después de ese día, las cosas cambiaron.”
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