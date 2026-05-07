Cómo ver a River en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para seguir la Copa Sudamericana 2026

River Plate se presenta este jueves por cuarta vez en la Copa Sudamericana 2026 con el anhelo de quedar a un paso de los cruces de eliminación directa en la antesala de una semana que pueder ser muy intensa si avanza en los cruces de eliminación directa del Torneo Apertura 2026.

El Millonario visita a Carabobo de Venezuela desde las 21.30 (hora argentina) en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia con arbitraje del paraguayo Derlis Fabián López López en el marco de la cuarta fecha del Grupo H del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Los planes que ofrece DirecTV para ver el partido de River

La previa de Carabobo vs. River

El club venezolano está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Viene de ganarle 2 a 0 a Blooming, como local, con un doblete de Edson Tortolero. Hay tres argentinos en el plantel y son titulares en el encuentro de este jueves: el defensor central Ezequiel Neira, el arquero y capitán Lucas Bruera y el mediocampista Matías Núñez.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta a los 93′ y necesita otra alegría para quedar a un paso de los playoffs.

River la ganó a Carabobo 1 a 0 en el partido de la primera rueda en el estadio Monumental Manuel Cortina

A pesar de la importancia del juego, el DT optó por no convocar a cinco jugadores importantes porque el próximo domingo disputará los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante San Lorenzo en el estadio Monumental. Se quedaron en la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Tomás Galván.

En caso de culminar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la zona, River se clasificará directamente a octavos de final. Si termina en el segundo puesto, accederá a playoffs contra un equipo que termine tercero en alguno de los grupos de la Copa Libertadores. Si queda tercero o último, se despedirá de la competencia internacional.

El conjunto del barrio porteño de Núñez persigue su segunda vuelta olímpica en la Sudamericana, tras haberla ganado en 2014, y es favorito a conseguirlo al igual que otros oponentes de peso que tiene el certamen como lo son Racing, Botafogo, Gremio, Atlético Mineiro y San Pablo.