Marcelo Gallardo y su adiós a River; nada de homenajes y la necesidad de un triunfo sanador

Ni homenaje, ni reconocimiento ni ceremonia. Marcelo Gallardo fue muy claro con el presidente Stefano Di Carlo: le comunicó que no quiere transformar el partido del jueves frente a Banfield en un sinfín de emociones. Por eso no habrá ningún acto preparado. Todo será natural, orgánico. De los hinchas al ídolo. Desde las 19.30 se dará la última función del Muñeco en el Monumental en este difícil segundo ciclo como entrenador de River, pero el mal momento obliga a tener un único foco: ganar. El DT quiere despedirse con una sanadora victoria ante su público para cortar la racha de tres derrotas al hilo en el Torneo Apertura y dejarle tres puntos más en la tabla al próximo entrenador. Una noche de emociones y exigencias.

Tigre (1-4), Argentinos (0-1) y Vélez (0-1) fueron las caídas consecutivas que sentenciaron la segunda etapa de Gallardo, quien el lunes por la tarde en River Camp comunicó su decisión de no continuar en el cargo. Ubicado en el 10° puesto de su zona y en el 22° de la tabla anual, con solo siete puntos de los primeros 18 que se disputaron, el Millonario no puede seguir dejando correr el calendario desaprovechando oportunidades y por eso la cita contra Banfield se vuelve trascendente. Además, River perdió cinco de los últimos seis en el Monumental, que se espera que sea un cabildo abierto: el público ovacionará y despedirá a su gran líder, pero seguramente marcará su distancia y su reproche con gran parte del plantel profesional. Esta vez son los jugadores los que deberán pisar firme y dar la cara en un clima que puede ser hostil.

El video de Marcelo Gallardo en el que anunció su renuncia como DT de River

Será la 86ª presentación de Gallardo en esta segunda parte de una película que lleva 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas (53,7% de efectividad), con 107 goles a favor y 68 en contra. Sin títulos ni finales alcanzadas, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 lo hundió en una mala racha que no se daba desde 1983: cayó en 12 y ganó solo cinco de los últimos 20 partidos, mientras que es el equipo que más perdió (10) de los últimos 15 partidos de la Liga Profesional. No hubo reacciones futbolísticas ni anímicas de un equipo que además solo pudo convertir cinco goles en siete partidos, sin festejos de sus delanteros.

Números que exponen en parte el por qué del final de una etapa que culmina y de un proceso que vivirá el hincha esta noche en el Monumental: aceptar que hoy no encuentra respuestas aquel líder que supo ser siempre la solución. Son días de aceptación y reconstrucción para el mundo River, que mantendrá el respeto y el amor incondicional para el emblema, el ícono, la estatua. Pero que una vez que se de el pitazo final, buscará la mejoría en una nueva figura que logre transformar un doloroso presente.

Marcelo Gallardo tendrá este jueves su último contacto con los hinchas del Millonario Manuel Cortina

Y ese proceso está en marcha. El martes por la tarde-noche se dio la primera reunión de la cúpula dirigencial, con el presidente Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli a la cabeza, en la que se plantearon cinco candidatos. El elegido y el apuntado es Eduardo Coudet, pero también aparecen Hernán Crespo y Gabriel Milito, más los deseos imposibles de Pablo Aimar y Diego Placente. Desde la directiva millonaria le aseguran a LA NACION que recién a partir del viernes se darán los primeros movimientos formales para resolver la llegada del nuevo DT, pero desde el círculo del Chacho confirman que ya existieron contactos informales a través de su representación y un intermediario y que está el guiño positivo para dejar Alavés y asumir.

Este jueves habrá conferencia de prensa de Coudet en la previa del cruce del viernes con Levante, un choque clave en la lucha por la permanencia en la Liga de España. Y a partir del fin de semana se esperan las negociaciones formales para resolver su contrato y su salida del club vasco. Según pudo confirmar LA NACION, en Alavés sostienen que aún no tuvieron contacto directo de parte de Coudet o de River exponiendo esta situación y que el contrato del entrenador termina el 30 de junio y no tiene cláusula de rescisión. La prensa local marca además que la voluntad expresa del director deportivo Sergio Fernández es retenerlo en medio de la temporada. ¿Renunciará o se arreglará una compensación económica? Detalles que en los próximos días se empezarán a esclarecer si avanzan positivamente las conversaciones.

En principio, el futuro entrenador millonario asumirá con el plantel actual, ya que no está previsto utilizar el cupo que abrirá la salida de Matías Galarza a préstamo a Atlanta United y tampoco se solicitó a la AFA la ventana de incorporación por lesión grave tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Juan Carlos Portillo. Un equipo golpeado y cabizbajo, que tendrá hoy un áspero y crudo examen en el Monumental antes del cambio de era. Tras el duelo con Banfield, el viernes se hará cargo Marcelo Escudero del plantel de forma interina y también dirigirá el lunes contra Independiente Rivadavia en Mendoza. En ese lapso, Di Carlo buscará cerrar al próximo DT para presentarlo la semana que viene. Tiempos de crisis y cambios.