Carlos Tevez dejó de ser el director técnico de Talleres de Córdoba

Carlos Tevez deja de ser el director técnico de Talleres, ya que la dirigencia del club cordobés optó por no renovarle el contrato, que vence el 30 de junio. El hecho se produce tras la eliminación del equipo en los octavos de final del torneo Apertura, en el clásico ante Belgrano, en el estadio Mario Kempes.

La comisión directiva, encabezada por el presidente Andrés Fassi, decidió interrumpir las charlas en torno a una posible renovación, según La Voz del Interior, por lo que el DT deja sus funciones un mes antes de lo estipulado. Por ende, el Apache no estará presente en el último partido de la T en el semestre, ante Atlético de Tucumán, por la Copa Argentina.

La derrota de Talleres ante Belgrano, por los 8vos de final del Apertura, precipitó su salida como DT Sebastián Salguero - LA NACION

Talleres publicó un comunicado:

“¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬! Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tevez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución. El cuerpo técnico llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025. Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado.

En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año. En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026.

El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina. La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture.

Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tevez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo. Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa".