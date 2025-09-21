Marcelo Gallardo y su mensaje antes de jugar frente a Palmeiras: “Tenemos que pensar que es posible”

River perdió tantos partidos (dos) en apenas tres días como en los 39 anteriores que disputó en esta temporada. Contra Palmeiras (2-1), por el desafío de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el miércoles pasado en el Monumental, y anoche (2-0), en Tucumán, ante Atlético, cediendo el invicto en el torneo Clausura. En ambos partidos, uno con titulares, otro con mayoría de suplentes y juveniles, tuvo el mismo balance: un rendimiento muy pobre.

Boselli, Juanfer Quintero (detrás), Galoppo y Galarza (23), algunos de los jugadores que actuaron en la caída de River ante Atlético Tucumán Fernando Font

River tiene la cabeza en el partido de este miércoles contra Palmeiras, por el desquite de los cuartos de final de la Copa, en San Pablo. Sabe que no tiene margen de error y que el trámite -por virtudes ajenas y limitaciones propias- se presenta sumamente espinoso. “No estuvimos bien en el partido, ni colectiva ni individualmente. Volvimos a sufrir un gol temprano. No fue un buen partido, para nada. Fue un partido incómodo para nosotros”, dijo, primero, Marcelo Gallardo, sobre el encuentro ante el Decano. Aunque rápidamente se enfocó en el partido de la Copa Libertadores, el principal objetivo millonario.

Gallardo, en rueda de prensa

“Un buen partido nuestro nos va a dar posibilidades. Un buen partido que nos ponga en una posición... primero, hay un gol de diferencia, entonces un buen partido, con buenas resoluciones colectivas e individuales nos pone ahí. Tenemos que pensar en eso: que es posible. Que hay una diferencia de un gol, que no es de tres goles, sino de un solo gol y que vamos a jugarlo como tiene que ser, con la determinación que tiene que ser”, expresó el entrenador.

Una imagen del partido entre River y Palmeiras, la semana pasada: Vitor Roque y Lucas Martínez Quarta, que anotó el descuento millonario JUAN MABROMATA� - AFP�

“Está todo por jugarse. La serie iba a ser así. Ahora tenemos que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra. Mentalmente nos tenemos que preparar para eso. Los jugadores que estén física y mentalmente frescos van a tener la posibilidad de revertir un partido que vamos a jugarlo de una manera determinante”, apuntó el Muñeco, ganadores de dos Copas Libertadores como DT (2015 y 2018).

Gallardo dijo que, a partir de ahora, lo primero que deberán hacer los jugadores tras la caída de River en Tucumán es recuperar la frescura física y mental (muchos de los que serán titulares en Brasil no viajaron al norte del país) para un partido que “no será imposible”. Y aportó: “Tenemos que estar frescos desde las ideas para ir a jugar un partido que ya sabemos que va a ser duro pero no imposible. Nos prepararemos mentalmente a partir de mañana (por hoy), que volvemos a entrenar a la tarde, para llegar bien al partido del miércoles. El mensaje es puertas para adentro: tener una buena preparación mental para ir a jugar un partido que está todo por jugarse. Mentalmente nos tenemos que preparar para eso”.

Por lo pronto, también ayer, Palmeiras compitió en el torneo brasileño antes de pensar en River, pero el resultado fue distinto al del equipo millonario en Tucumán... El conjunto dirigido por Abel Ferreira, con una formación con mayoría de suplentes (desde el arranque sólo presentó al arquero Weverton), goleó 4-1 a Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, en el estadio Allianz Parque, donde se disputará el partido ante River. Con el triunfo y tras 22 fechas disputadas del Brasileirão, el Verdão tiene 49 puntos y es el único escolta de Flamengo, que tiene 50 unidades.

La derrota de River en Tucumán