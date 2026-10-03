Maximiliano Salas sufrió una seria lesión de rodilla y estará varios meses sin jugar

Una mala noticia se confirmó para Independiente Rivadavia, el equipo que lidera la tabla anual de la temporada del fútbol argentino. En el final del encuentro que el conjunto mendocino igualó 1-1 en su estadio ante Gimnasia, en la noche del viernes, Maximiliano Salas se retiró del campo de juego a bordo de un carrito y con evidentes gestos de dolor. Pasadas las horas, se confirmó el peor diagnóstico: rotura de ligamentos de la rodilla izquierda. Se estima que el tiempo de recuperación se prolongará entre 9 y 12 meses.

La acción ocurrió cuando el partido finalizaba. Salas corrió hasta línea de fondo una pelota disputada con el defensor de Gimnasia Renzo Giampaoli. Cuando el delantero intentó tirar el centro, impactó contra el zaguero y quedó tirado fuera del campo de juego. Inmediatamente, hizo gestos para que los médicos fueran a atenderlo. Con el partido ya finalizado, Salas fue retirado en el carrito; su rostro estaba cubierto por la camiseta, un gesto claro de preocupación del correntino, que sabía que algo serio le había ocurrido.

Así se lesionó Maxi Salas

¿SE ENCIENDEN LAS ALARMAS PARA EL LOCO BERTI? El agónico empate de Gimnasia puede no haber sido la única mala noticia para Independiente Rivadavia, ya que en la última jugada Maxi Salas sintió una molestia física y dejó el campo de juego llorando en camilla... pic.twitter.com/hQ5IexOaaH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

La mala noticia se extiende también a River Plate, dueño de su pase, que lo prestó al club mendocino hasta mediados de 2027. Salas fue uno de los futbolistas apartados hace unos meses en el club de Núñez. Ya con el Torneo Clausura iniciado, se decidió su traspaso a Independiente Rivadavia, donde debutó el 8 de agosto, en la cuarta fecha del certamen, ante Estudiantes de Río Cuarto. Era su partido número 11 con su nueva camiseta, con la que aún no había marcado goles. El único encuentro en el que estuvo ausente fue justamente ante River, por cuestiones contractuales.

Maximiliano Salas se lesionó la rodilla durante el encuentro entre Independiente Rivadavia y Gimnasia

Salas formó parte del grupo de futbolistas separados del plantel de River luego de la Copa del Mundo, una decisión que generó mucho ruido tanto dentro como fuera del club millonario. Tras destrabarse su situación y ser prestado a Independiente Rivadavia, el delantero criticó duramente la manera en que fue tratado por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. “No me sentí jugador. Acato órdenes, pero no las comparto. Ante todo está el aspecto humano, la persona. Más allá de que un grupo de jugadores hayamos tenido un semestre bueno o malo, somos personas. Eso es lo que uno valora. Estoy enojado porque nos trataron muy mal”, afirmó.