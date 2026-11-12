River busca soluciones: un 2 y un 5 para la parte final del Clausura... y con la mira en 2027

Comienza una etapa de decisiones y movimientos fuertes para Leonardo Ponzio como entrenador de River. Ya confirmado para el domingo 22 en el Monumental el duelo con Lanús por los octavos de final del torneo Clausura, el parate de la fecha FIFA le dará dos semanas completas para definir qué postura tomar en dos puestos claves: el marcador central que acompañe a Nicolás Otamendi y el volante central que se haga cargo del eje del campo. Recuperar confianza y solvencia es el objetivo crucial para los playoffs. Ser quirúrgico y efectivo en el mercado de pases, lo que vendrá tras el Clausura en ambas posiciones.

Tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el superclásico en la Bombonera, el marcador central recibió solo una fecha de suspensión que se cumplió en el 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata. Por lo tanto, ya está disponible para regresar, tras una semana de un golpe anímico importante y en medio de una situación hostil y compleja con el hincha tras sus sucesivos errores, que obligan a Ponzio a rever su titularidad que hasta el momento era indiscutida.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, es probable que el DT continúe con Lautaro Rivero como titular como zaguero izquierdo, en una decisión que podría tener su anticipo este sábado en un amistoso informal en el Monumental con Gimnasia La Plata. De ser así, se relegaría por primera vez en el año al ex jugador de Fiorentina, que solo fue suplente en mayo contra Bragantino en un partido que River jugó con un once alternativo en la previa de la final del Apertura.

La roja para Martínez Quarta en el Superclásico contra Boca; el defensor quedó en el ojo de la tormenta por sus rendimientos Manuel Cortina

En total, Martínez Quarta acumula 3454 minutos disputados en 40 partidos con tres goles, siendo el segundo futbolista con más tiempo en acción detrás del arquero Santiago Beltrán. Tercero, con distancia, aparece Tomás Galván con 3160 minutos y 43 partidos, siendo ellos tres los únicos que superan la barrera de los 40 encuentros. Pese a eso, los yerros y su bajo rendimiento a lo largo del año -con Blooming, Bragantino, Huracán, Independiente Santa Fe y Boca, entre otros, quedó expuesto- podrían sacarlo del equipo de cara a las instancias eliminatorias y dejarlo con un pie afuera del plantel para 2027: en agosto estuvo cerca de emigrar con propuestas de Italia y Medio Oriente, y en enero se escucharán ofertas para negociarlo, ya que la CD tiene la decisión tomada de incorporar futbolistas tanto en la zaga como en el mediocampo como parte de las “correcciones quirúrgicas” que anunció el presidente Stefano Di Carlo.

En ese contexto, con Tobías Ramírez y Facundo González como otras alternativas, para el cierre del año Ponzio podría optar por Rivero, quien solo había jugado cinco encuentros -dos de titular- en el semestre hasta encadenar participaciones en los últimos tres: titular y gol con Racing; ingreso frente a Boca, y titular ante Aldosivi en una visita a Mar del Plata que también dejó otro indicio. Al llegar la delegación el día previo, los jugadores salieron a saludar, sacarse fotos, firmar autógrafos y pasar unos minutos con los hinchas en el hotel, pero Martínez Quarta no formó parte de ese momento, pese a viajar con el grupo. Gonzalo Montiel, también suspendido, sí lo hizo, en una clara muestra de cuidado con el central de 30 años que de por sí venía siendo resistido en el Monumental con silbidos.

Lautaro Rivero podría seguir como titular en lugar de Lucas Martínez Quarta River Plate

Este jueves habrá doble turno para el plantel millonario con concentración en el Hilton de Pilar, en días en los que se trabajará tanto en la parte físico-técnica, como en la convicción de un equipo que necesita recomponerse anímicamente. Y para el DT también será tiempo de recuperar a sus dos volantes centrales: Fausto Vera tendría el alta médica de su lesión muscular del pasado 18 de octubre en Córdoba, y se espera la evolución del problema lumbar de Aníbal Moreno. La intención es que ambos puedan estar disponibles ante Lanús, aunque su rendimiento no ha sido constante a lo largo del año y las lesiones los han limitado.

Tan es así que River no tiene pensado utilizar la opción de compra de Vera, tasada en 4,5 millones de dólares tras el préstamo por un año con Atlético Mineiro, y los playoffs serían sus últimos partidos en el club. Así, ahí radica otra decisión trascendental de Ponzio: ¿les devuelve el lugar, o continúa apostando por los juveniles, como Santiago Espíndola o Lucas Silva? Espíndola, quien debutó en el puesto con un buen rendimiento ante Aldosivi, estaba convocado para la selección argentina Sub-20 de miércoles a sábado, pero a pedido de River se quedó trabajando en el plantel millonario, tal como ocurrió con Tobías Andrada y Lautaro Pereyra.

Ponzio tiene que elegir si cuenta con Fausto Vera, que podría alejarse del club al fina de la temporada LUIS ROBAYO - AFP

Mientras tanto, también Juan Carlos Portillo está en su tramo final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y la distensión del ligamento colateral medial en su rodilla derecha que sufrió a mediados de febrero. El ex Talleres, que puede ser marcador o volante central, ya trabaja con normalidad y podría sumar minutos en el amistoso con Gimnasia, aunque aún no tiene el alta definitiva para volver a la competencia y se lo espera más para el inicio de 2027 en la pretemporada.

De esta manera, River sabe que para el próximo año saldrá el mercado a buscar marcador y volante central para conseguir una seguridad que no ha logrado a lo largo de todo este crítico y problemático 2026. Pero en los dos meses que quedan, Ponzio tendrá que encontrar las mayores garantías posibles para buscar dar el golpe en estos cuatro partidos que le puedan permitir a River gritar campeón de un Clausura que hoy parece lejano.