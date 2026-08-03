River igualó la peor racha de caídas consecutivas de su historia

La situación es acuciante y la crisis deportiva parece no tener fin. No importa si se trata de local o de visitante: River no hace pie en ningún ámbito, un panorama desolador que no se esperaba en este ciclo de Eduardo Coudet que, aún con dificultades, había tenido el mérito de haber llegado a la final del torneo Apertura, en la que perdió ante Belgrano en Córdoba. El post-Mundial pareció haber actuado como una maldición para el conjunto millonario, porque nada salió como estaba planeado, pese a la llegada de refuerzos como Nicolás Otamendi y Angel Correa.

Así, en este contexto, los números son devastadores. Con la caída por 1 a 0 frente a Rosario Central en la tercera fecha del Torneo Clausura, River llegó a una marca que no registraba desde hace más de un siglo: acumuló cinco derrotas consecutivas en competencias de AFA. De esta manera, igualó la peor racha negativa de toda su historia, establecida en 1911, y quedó a un paso de registrar la más extensa desde la llegada del profesionalismo. Además, este arranque se ubica entre los tres más flojos de los 125 años de vida del club.

Torneo Clausura: River Plate vs. Rosario Central Manuel Cortina - LA NACION

La serie adversa se inició el 24 de mayo, cuando el equipo perdió 3 a 2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. Aquella derrota ante el Pirata frustró la posibilidad de sumar un nuevo título.

Después del receso por el Mundial, el panorama no mejoró. River fue eliminado de la Copa Argentina al caer 3 a 1 frente a Aldosivi en los dieciseisavos de final y luego encadenó tres derrotas consecutivas por 1 a 0 en el Clausura: ante Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Rosario Central.

El conjunto de Núñez también igualó uno de los peores comienzos de campeonato de su historia. Únicamente en dos oportunidades había perdido las tres primeras fechas de un torneo: en 1906, cuando llegó a sufrir siete derrotas seguidas, y en el Clausura 1994, certamen en el que comenzó con tres caídas y un empate. Si vuelve a perder el próximo fin de semana frente a Tigre, el equipo dirigido por Eduardo Coudet firmará el peor arranque de un torneo en la era profesional.

Torneo Clausura: River Plate vs. Rosario Central: se lamenta Otamendi Manuel Cortina - LA NACION

La otra secuencia de cinco derrotas consecutivas se produjo en 1911, veinte años antes de la instauración del profesionalismo en el fútbol argentino. Esa racha comenzó el 18 de junio con una derrota por 2 a 1 ante Gimnasia de Buenos Aires. Luego llegaron una goleada en contra por 4 a 1 frente a San Isidro, un 0-1 ante Racing por los octavos de final de la Copa de Honor, una caída por 3 a 0 ante Alumni y, finalmente, un 5 a 1 sufrido frente a Quilmes el 23 de julio.

Por eso, si River pierde ante Tigre el próximo sábado desde las 17 en Victoria, quedará en soledad en un registro indeseado: establecerá la peor serie de derrotas consecutivas de su historia en torneos organizados por la AFA.