River: Martín Demichelis se cruzó con un periodista que lo cuestionó, más allá de la enorme victoria del Millonario en Córdoba

Tras el final del partido en Córdoba, en la conferencia de prensa luego del enorme triunfo ante Instituto por 3 a 1, que derivó en el pase como líder de la Zona A rumbo a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el entrenador Martín Demichelis compartió su alegría por la clasificación de River. Y, además, se enfadó con un periodista que le hizo una pregunta... incómoda a criterio del DT.

Reveló un peculiar pedido que les había hecho a sus jugadores antes del encuentro, teniendo en cuenta que todos los partidos se disputaban a la misma hora. “En la charla técnica, les pedí que no conocieran los resultados de otros partidos durante el entretiempo, porque dependíamos de nosotros mismos”, confesó el entrenador. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando un periodista le consultó sobre las palabras de Demichelis hacia sus jugadores durante el descanso, insinuando que las mismas podrían haber sido una muestra de falta de “confianza” en el equipo.

Martín Demichelis, siempre en el centro de la escena

Visiblemente molesto, Demichelis respondió sin filtros: “¿Me querés dejar en evidencia?”. El intercambio entre el cronista y el conductor generó un momento de tensión en la sala de prensa, dejando en claro la pasión y el compromiso del entrenador con su equipo, tantas veces cuestionado hasta en límites absurdos. “La otra vez me hiciste una pregunta bastante mala, la última vez me hiciste una pregunta bastante mal intencionada, así que no te voy a decir lo que les dije a los jugadores, va a quedar ahí”, dijo el DT, con los brazos cruzados, con cierta tranquilidad más allá de la tensión.

“A veces hay un poquito de mala intención, me querés dejar en evidencia... Queda ahí, en el vestuario”, puntualizó.

En un emocionante partido de la fecha 14 de la Copa de la Liga, River se impuso sobre Instituto, en Córdoba. A pesar de arrancar en desventaja, con un gol de penal, el equipo dirigido por Demichelis logró una remontada espectacular para sellar su pase a los cuartos de final. El primer tiempo fue una montaña rusa de emociones para los hinchas millonarios. A los 26 minutos, un penal a favor de Instituto convertido por Damián Puebla parecía complicar las aspiraciones de River en el torneo.

Sin embargo, la segunda mitad trajo consigo una actuación estelar de Facundo Colidio, quien anotó un hat-trick para dar vuelta el marcador y sellar la victoria por 3 a 1. Con esta victoria, River se aseguró su lugar en los playoffs de la Copa de la Liga, ocupando el primer puesto en la Zona A.

River ganó por primera vez en su historia en la cancha de Instituto. Increíblemente, River pasó de eliminado a líder de la zona, ayudado por el empate 3-3 entre Argentinos y Barracas Central en un cotejo abierto y entretenido.

Fue la primera vez en su carrera que Colidio marca tres goles en un partido Fotobaires

El entrenador dejó otras frases:

1) “Facundo Colidio puede jugar de varias posiciones. Doble delantero, punta, mediapunta, extremo. Mientras más completos sean, mejores nos van a hacer como equipo. Por suerte llegaron los goles, venía errático en las últimas semanas y los goles le dan paz. Los goles son amores”.

2) “Lo fuimos a buscar. No nos conformamos con el empate. Estoy feliz por haber sacado adelante el partido. ¿El rival? Cualquiera de los que toque va a ser difícil, a mi me importa River”.

3) “Cumplimos el segundo objetivo importante del año, luego de ganar la Supercopa. Había que clasificar y es un orgullo haber salido primeros en la zona”.

