River se refuerza: mientras todos miran el Mundial, el Millonario presentó tres refuerzos

La espuma mundialista lo tapa todo. Pero mientras los argentinos no tienen ojos para otra cosa que la selección, River juega fuerte con la intención de volver a construir un equipo campeón. Casi en silencio, por la tarde de este jueves, presentó tres refuerzos más, que se sumarán a la incorporación ya anunciada de Nicolás Otamendi, que se encuentra en plena disputa de la Copa del Mundo 2026.

Los hombres que firmaron sus contratos esta tarde fueron Mauro Arambarri, Giovani González y Lucas Beltrán. Además, en las próximas horas podría sumarse el regreso del colombiano Rafael Santos Borré.

"Estoy muy feliz de volver a 𝐜𝐚𝐬𝐚" 🤍❤️🤍



🎙️ Lucas Beltrán pic.twitter.com/o7TFXg7tfQ — River Plate (@RiverPlate) July 2, 2026

Y eso no es todo. La idea del presidente Stefano Di Carlo, en sintonía con la tarea del director deportivo Pablo Longoria, es apuntar a otro par de refuerzos de calidad. En la actualidad sostiene intercambios para intentar avanzar por las llegadas de Thiago Almada, de Atlético de Madrid, y de Ángel Correa, de Tigres, de México. Claro que estas dos son negociaciones de muchísima dificultad. Se trata de operaciones que superarían largamente los 10 millones de dólares y no serán sencillas.

El complejo plan de reestructuración del River de Coudet comenzó con la decisión de considerar prescindibles a 14 jugadores. En esa lista quedaron descartados los defensores Paulo Díaz, Germán Pezzella, Andrés Herrera, Matías Viña y Fabricio Bustos, los mediocampistas Maximilano Meza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño, y los delanteros Kendry Paez, Ian Subiabre, Alex Woiski y Maximiliano Salas.

Eduardo Coudet le dio el OK a las tres nuevas incorporaciones de River LUIS ROBAYO - AFP

Poco antes de comenzar el Mundial, presentó a Nicolás Otamendi, que dio por finalizada su carrera en Europa y abandonó Porto para cumplir el sueño de jugar en River Plate.

Ahora, fueron presentadas otras tres figuras que hasta posaron con sus camisetas junto con el presidente Di Carlo.

Lucas Beltrán. En aquel River de Martín Demichelis, en 2023, cuando se ganaron los últimos títulos del club, el atacante fue una de las grandes figuras. Por sus goles, pero también por el enorme sacrificio que mostraba para recuperar el balón.

El atacante regresa por un préstamo de 500.000 dólares, más una obligación de compra por 6,7 millones de dólares.

Lucas Beltrán fue una de las figuras del River de Martín Demichelis en 2023 ÿ <)\

Cuando partió rumbo a Europa, Beltrán fue vendido a Fiorentina por una cifra cercana a los 13 millones de dólares. En el conjunto italiano debió asumir un rol diferente al que tenía aquí. Jugó como nueve retrasado, detrás de otro punta. Eso le restó posibilidades de anotar, pero lo hizo crecer en su juego.

Luego de dos temporadas fue cedido a Valencia por un préstamo de 1 millón de dólares. Y aunque jugó bastante (29 partidos), sólo convirtió 3 tantos. En su regreso, comentó: “Estoy muy feliz de volver a casa. Es un placer enorme volver a ponerme esta camiseta. No veo la hora de que nos veamos otra vez en el Monumental. Les dejo un abrazo muy grande”.

Mauro Arambarri. El uruguayo, de 30 años, es un volante box to box, que en las dos últimas temporadas con Getafe, de España, convirtió 16 goles. Vale aclarar que durante toda su carrera no fue un mediocampista con gol. Es más, en sus primeros diez años apenas marcó ocho tantos oficiales.

Mauro Arambarri es un volante que convirtió 16 goles en las dos últimas temporadas con Getafe y era uno de los pedidos especiales de Eduardo Coudet para el nuevo River @RiverPlate

La llegada del entrenador José Bordalás a Getafe le cambió la vida. Según el mismo futbolista admitió, le pidió que comenzara a ser más ofensivo. Que pisara el área rival, porque tenía criterio y condiciones para hacerlo. Esa mejor predisposición lo convirtió en un referente ofensivo y comenzó a patear los penales, así como también a ejecutar más remates desde larga distancia.

Es un jugador que Eduardo Coudet pretendía y a quien pudo seguir bien de cerca durante su trabajo en La Liga de España.

Giovanni González. Otro veterano uruguayo, con buen recorrido europeo. Después de dos años en Mallorca, jugó otro par de temporadas en Krasnodar, de Rusia. Ahora llega por un valor accesible de 500 mil dólares.

Giovanni González, un lateral derecho uruguayo que llega para reforzar la defensa del River de Coudet @RiverPlate

Aunque no estuvo en el radar de Marcelo Bielsa en el último ciclo mundialista, sí tuvo participación entre 2019 y 2021. De hecho formó parte del plantel charrúa en las Copa América de esos dos años, en las que disputó un total de seis partidos.

Es un lateral derecho muy versátil, que se adapta a jugar como como carrilero en la mitad de la cancha en una línea de 5 o como stopper por derecha. También ha jugado ocasionalmente en la posición de volante central, aunque no es su puesto natural.

Este viernes el equipo de Coudet se enfrentará a Flamengo en el Estadio Algarve de Portugal, en el primer amistoso de preparación. El partido comenzará a las 15:30 y se podrá ver por Disney+. El primer encuentro oficial será el viernes 17 ante Aldosivi en el Estadio Padre Martearena, de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Como se ve, River no descansa. En pleno Mundial busca potenciarse para recuperar el protagonismo.