River volvió al comité ejecutivo de la AFA: postergaron la discusión de su petitorio de seis puntos para 2028

Seis meses después de haber pegado el portazo, River regresó a una reunión de comité ejecutivo de la AFA. A sus dos emisarios, Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) y Agustín Forchieri (secretario general) les marcaron la cancha. La prolongada ausencia -y las críticas en público a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia- no fueron gratuitas. “Les llenamos la cara de dedos..., pero con mucho cariño”, graficó un directivo de otro club ante la consulta de LA NACION sobre la recepción a los enviados por Stefano Di Carlo, el presidente de River.

El recelo para con los millonarios se sintió desde el principio del cónclave, que estaba pautado para las 11 de la mañana. Los dirigentes, con Tapia a la cabeza, resolvieron todo el orden del día de la reunión. Hasta llegar al punto de “Varios”, reservado para cuestiones que pueden plantearse en el mismo momento, sin necesidad de ser avisadas con antelación. Luego de una breve introducción de Tapia (“Lo respetó. Le dio la palabra con mucha diplomacia”, contaron las fuentes), Villarroel dejó una frase: “Venimos a ponernos lo pantalones largos y a trabajar por un fútbol argentino mejor”, postuló el dirigente de River.

Claudio Chiqui Tapia, en la reunión de Comité Ejecutivo en el predio Lionel Messi de Ezeiza

Según pudo reconstruir LA NACION, Villarroel defendió los seis puntos de un petitorio a la conducción de la AFA divulgado por el club horas antes, y que contempla desde la reforma de los torneos -con menos equipos- hasta la modificación de los calendarios, la mejora de la comercialización y el cambio en la conducción de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), que hoy maneja Federico Beligoy.

El primero en responderle fue el propio Tapia. En el día de su cumpleaños número 59, el máximo dirigente del fútbol argentino le agradeció -y no una, sino varias veces- a River por cobrarle alquiler a la AFA para la despedida de Lionel Messi (“el mejor jugador de la historia del fútbol”, lo bautizó Tapia) de la selección argentina. Tanto insistió que algunos lo consideraron una chicana. Luego, Tapia le recordó a Villarroel que todos los temas pedidos por River ya habían sido tratados en las cinco reuniones anteriores del comité ejecutivo. Y que su club se había perdido.

Una vista general de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en Ezeiza

De todos modos, Tapia resaltó la felicidad que le causaba que River haya vuelto a estar representado en el comité ejecutivo. Villarroel no es un desconocido para la enorme mayoría de los dirigentes: durante mucho tiempo supo ser un componedor, una especie de canciller que juntaba posturas opuestas para arribar a consensos. “River estuvo muy inteligente en mandar a Nacho [el apodo de Villarroel]. Si venía cualquier otro, le llenábamos la cara de dedos”, dijo sin sutilezas otro directivo, cercano a Tapia, que estuvo en la reunión.

En cuanto se hizo silencio, una armada de dirigentes tapistas le salió al cruce a Villarroel. El primero fue Mario Leito, hombre fuerte de Atlético Tucumán, quien se embanderó detrás de la postura de los treinta equipos. Según las fuentes consultadas, “la enorme mayoría” de los clubes de la Liga Profesional está de acuerdo con el formato actual de los torneos de la máxima categoría -que ahora entregará ocho títulos por temporada- y “bajó ningún punto de vista” aprobarán ni votarán una iniciativa que disminuya la cantidad de escudos en la primera división. En su respuesta, Leito insistió en su visión de un fútbol más federal.

En la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA toma la palabra Mario Leito (Atlético Tucumán)

También habló Matías Mariotto, presidente de Banfield. El hijo de Gabriel, histórico dirigente del peronismo bonaerense, se sentó justo detrás de Villarroel. El representante de River debió girarse 180 grados para escuchar lo que le respondía el máximo dirigente del Taladro. Mariotto, al igual que Tapia, resaltó su presencia en la reunión. Y le recordó que todas las cuestiones de la gestión del fútbol argentino se decidían y se debatían en el comité ejecutivo. No afuera. No en los medios. No en las redes.

Omar Plaini (Los Andes) y Gastón Arcieri (Platense), otros dos integrantes de la plana mayor del tapismo, también levantaron la mano para cruzar a Villarroel. Y demostrarle que su visión era distinta a la que tenían en las oficinas del Monumental. Más tarde le tocó el turno a Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano y vicepresidente de la AFA. “Le salió con los tapones de punta”, contó un testigo de su alocución. Ladero de Tapia desde que juntos articulaban “Ascenso Unido” -la plataforma política que propulsó a Tapia a la presidencia de la AFA-, Achile defendió con su vehemencia característica a los clubes de ascenso. Y no le gustó para nada aquello de “ponerse los pantalones largos” que había propuesto Villarroel en su alocución. Cuando tuvo el micrófono en la mano, Achile le respondió que “hace más de 30 años” que está en la gestión deportiva. Y que integra los órganos de gobierno del fútbol argentino. En definitiva, el de Defensores dio a entender que hacía rato que tenía los pantalones largos puestos.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, durante la reunión del comité ejecutivo de la AFA de este martes, en Ezeiza @chiquitapia

Todas las fuentes consultadas celebraron que River hubiera regresado a las reuniones del comité ejecutivo. Sobre todo, porque a partir de ahora desde Núñez no podrán acusar a la AFA de “bostera”, porque sus dirigentes también estarán presentes cuando se tomen decisiones importantes. “Si no aparecen, los cargos los distribuimos entre nosotros. Y las decisiones las tomamos entre nosotros. Que vengan y debatamos entre todos”, se sinceró un asistente a la reunión ante la pregunta de LA NACION.

Más allá de la alegría por el regreso millonario, el comunicado oficial de la Liga Profesional sobre la reunión de este martes ningunea el petitorio de River. “Por otra parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”. Traducido: en la AFA saben que River pretende modificar el status-quo. Pero lo manda al fondo de la fila. Y lo más probable es que nunca discuta todo lo que pretenden en Núñez.